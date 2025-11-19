Acciones italianas tienen una bajada en inicio de la jornada de este 19 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el FTSE MIB IDX, que inaugura la jornada financiera del miércoles 19 de noviembre con ligeras bajadas del 0,34%, hasta los 42.692,70 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Comparando este dato con el de jornadas pasadas, el índice bursátil suma cinco fechas sucesivas en valores negativos.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el FTSE MIB IDX registra una disminución 4,69%; por contra en el último año mantiene aún un incremento del 28,11%. El FTSE MIB IDX se sitúa un 4,69% por debajo de su máximo del presente año (44.793 puntos) y un 30,44% por encima de su valoración mínima del año en curso (32.731 puntos).

¿Cuáles son los principales índices bursátiles?

Entre los principales índices bursátiles de Estados Unidos está el Dow Jones Industrial Average, mejor conocido como Dow Jones, conformado por 30 compañías. Asimismo, el S&P 500, que comprende 500 de las mayores empresas de la Bolsa de Nueva York. Por último, viene el Nasdaq 100, que asocia a 100 de las mayores firmas no financieras.

Por otro lado, los índices más destacados de Europa son el Eurostoxx 50, que abarca las 50 empresas más importantes de la eurozona. Por otro lado, el DAX 30, principal índice alemán que contiene a las compañías más descollantes de la Bolsa de Fráncfort; la FTSE 100 de la Bolsa de Londres; el CAC 40 de la Bolsa de París; y el IBEX 35, de la bolsa española.

En el continente asiático, los principales índices bursátiles son el Nikkei 225, compuesto por las 225 empresas más importantes de la bolsa de valores de Tokio. Se encuentra, además, el SSE Composite Index, que figura como el más representativo de China, conformado por las compañías más relevantes de la Bolsa de Shanghái. De igual manera, cabe mencionar el Hang Seung Index en Hong Kong y el KOSPI en Corea del Sur.

En lo que respecta a la región latinoamericana, se tiene el IPC, que contiene a las 35 firmas más poderosas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Al menos un tercio de ellas pertenecen al capital del magnate Carlos Slim.

Otro es el Bovespa, compuesto por las 50 empresas más importantes de la bolsa de Sao Paulo; el Merval de Argentina; el IPSA de Chile; el MSCI COLCAP de Colombia; el IBC de Caracas, conformado por 6 compañías de Venezuela.

Finalmente, existen otro tipo de índices bursátiles globales como el MSCI Latin America, que incluye las 137 empresas más importantes de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

De igual forma, está el MSCI World, que incluye a 1600 compañías de 23 países desarrollados; el MSCI Emerging Markets, compuesto por más de 800 empresas de países en desarrollo; y el S&P Global 100, conformado por las 100 firmas multinacionales más poderosas de todo el planeta.