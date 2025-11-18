Hang Seng: el principal índice de Japón cerró a la baja este 18 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el Hang Seng (Hong Kong), que terminó la jornada en los mercados del martes 18 de noviembre con notables caídas del 1,72%, hasta los 25.930,03 puntos. El indicador llegó a la cifra máxima de 26.188,82 puntos y un mínimo de 25.821,84 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,4%.

Con respecto a los últimos siete días, el Hang Seng (Hong Kong) anota un descenso 2,87%; por contra en términos interanuales aún mantiene un ascenso del 25,1%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 4,97% por debajo de su máximo del presente año (27.287,12 puntos) y un 37,38% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (18.874,14 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo evoluciona el valor de un conjunto de activos determinado, por lo que toma datos de distintas compañías o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de diversos países y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con requisitos concretos como por ejemplo tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de industria, además, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer un cotejo entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. viera con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente existen diversos índices y pueden asociarse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las empresas o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).