RTSI inicia la jornada a la baja este 14 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo en rojo para el RTSI (Russia), que inaugura la sesión del viernes 14 de noviembre con bajadas del 1,34%, hasta los 980,73 puntos, tras la apertura. En relación a días anteriores, el selectivo da la vuelta al dato de la sesión previa donde experimentó un incremento del 1,08%, mostrando una falta de estabilidad en el resultado.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el RTSI (Russia) anota una disminución 1,47%; por el contrario desde hace un año aún acumula un ascenso del 18,39%. El RTSI (Russia) se sitúa un 22,11% por debajo de su máximo del presente año (1.259,09 puntos) y un 14,84% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (854,03 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que aparecen en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe publicarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica analizar sus alteraciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice aumenta 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.