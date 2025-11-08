Ranking Spotify en Argentina: top 10 de los podcasts más populares

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Spotify. (Infobae)

Spotify actualizó su top con los 10 podcast más reproducidos del momento en Argentina confirmando una vez más hacia dónde se inclinan las diferentes preferencias del público.

Ya sea por su estilo narrativo, por la figura que lo conduce o por su contenido viral, estos títulos marcan tendencia entre la audiencia hispanohablante.

Los podcast no son un tema menor, es una de las formas más populares para llegar a millones de personas. En lo que va de 2025 el número de oyentes de podcasts en el mundo alcanzó los 584,1 millones, según estadísticas de la firma Backlinko, lo que representa un aumento interanual del 6,83%. Para 2027, se prevé que el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcance los 651,7 millones.

Ranking de podcast más populares en Spotify en Argentina

1. inner mode con manu galdu

Un podcast donde el fitness holístico y el crecimiento personal se unen para acompañarte en el camino hacia una mejor vida. Manu Galdu, fitness & health coach, creadora de Inner Space y leading voice de Nike, te invita a explorar juntas temas que abarcan desde la actividad física y los hábitos, hasta la conexión con vos misma y tu energía femenina. Sin filtros y siempre desde la experiencia, el conocimiento y el disfrute. Este es un espacio para aprender, reflexionar y, sobre todo, para sentirte acompañada. Episodios nuevos todos los jueves! Bienvenida, te estábamos esperando

2. Plaza Tomada

Plaza Tomada es un podcast que celebra la cultura urbana. El profesor en Letras, Facundo Müller, entrevista a los artistas más influyentes de la escena desde sus procesos creativos en la música, la poesía y la expresión. PlazaTomada

3. Copilotos del Fin del Mundo

Amar a una máquina, vencer a la muerte, reescribir la biología o transhumanizarnos hasta dejar de reconocernos. Eso ya no es ciencia ficción. Es el mundo que estamos viviendo. Julio Rojas y Paloma Ávila se montan en un viaje sin mapas directo al límite de todo lo que conocemos en Copilotos del Fin del Mundo. El futuro no es un apocalipsis. Es el espejo oscuro donde descubrimos quiénes podríamos llegar a ser. Una producción de Emisor Podcasting.

4. Santiago Bilinkis Futuro en Construcción

Un Espacio para Pensar el Presente, Entender los Cambios y Construir Nuestro Futuro

5. No Ordinary People

Mi nombre es Sabrina Mauas y esto es No Ordinary People (NOP para los amigos)Un podcast que busca iniciar conversaciones y proponer la escucha como herramienta para cambiar la forma en la que vemos el mundo. Estoy muy entusiasmada con esta séptima temporada y la posibilidad de entrevistar a estas mentes brillantes y compartir sus experiencias con ustedes.Si te inspira lo que escuchás en No Ordinary People, si alguna historia te movilizó o te hizo pensar distinto, te invito a que seas parte de este proyecto. Podés colaborar de manera voluntaria, haciendo click en el link mas abajo, para que sigamos contando voces que merecen ser escuchadas, visibilizando historias reales, humanas y transformadoras. Cada aporte, por más pequeño que parezca, suma muchísimo y nos ayuda a seguir creciendo de forma independiente y auténtica. Gracias por estar del otro lado!https:www.buzzsprout.com2074657support

6. Es Un Facto

Es un Facto es un podcast dirigido por Andrés Losano, Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y actualmente trabajando en un banco en Estados Unidos. A través de varios capítulos, Andrés explorará temas sobre la vida, las actitudes de las personas, cuestionará pensamientos y analizará aspectos de la sociedad. Con una mirada crítica y reflexiva, "Es un Facto" invita a sus oyentes a pensar más allá de lo cotidiano y cuestionar el mundo que los rodea.

7. BARBANO EN HECHOS REALES

Relatos cautivadores en un estilo único, atrapante e intrigante sobre los hechos criminales más famosos de la historia argentina. Un espacio para cuestionar la moralidad, la justicia y la condición humana.

8. Psicologia Al Desnudo | psi.mammoliti

La gestión emocional es la llave de acceso a una vida con sentido. ¡Y está en tus manos aprenderla! De la mano de la psicóloga clínica Marina Mammoliti nos sumergimos a bucear en las profundidades de la mente. Psicología al Desnudo es el pódcast de Psi Mammoliti, una plataforma de Psicología y Bienestar. Aquí encontrarás herramientas muy valiosas para mejorar tu día a día. ¿Nos acompañas? ¡Suscríbete gratis a nuestro newsletter y descubre un universo de contenido para tu bienestar en psimammoliti.com!

9. La Fábrica Podcast

Abrimos el micrófono a voces de todos los ámbitos para conocer sus miradas sobre los temas que impulsan el desarrollo de Argentina SEGUINOS EN LAS REDES: https:www.instagram.comlafabrica.podcast https:twitter.comlafabricapodc https:www.tiktok.comlafabrica.podcast

10. Aislados El Podcast

Un podcast en donde Lucas Lauriente, Lucho Mellera, Nicolas De Tracy y Nanutria van a decir muchas palabras juntas para que a ustedes les cause risas.

Podcasting hispano, un fenómeno en plena expansión

De acuerdo con la revista Forbes, el español avanza con rapidez hacia convertirse en el segundo idioma universal dentro del mundo del podcast, lo que representa una oportunidad que tanto marcas como creadores de contenido no deberían pasar por alto.

En el mercado estadounidense, los latinos concentran un poder adquisitivo estimado en 1.9 billones de dólares y según Gabriel Soto, director sénior de investigación de Edison Research, las empresas que invierten en contenidos dirigidos a esta audiencia ya están capitalizando beneficios concretos, mientras que quienes no lo hacen comienzan a perder competitividad.

En este contexto de expansión global, Argentina se destaca como un mercado emergente con alto potencial de crecimiento, pues un estudio reciente de eMarketer estima que el consumo de podcasts en el país aumentará un 17.9% para el año 2025, superando las tasas proyectadas para Norteamérica y Europa.

Por su parte, empresas líderes en servicios multimedia como Spotify han adoptado una postura proactiva frente a este fenómeno y, en tan solo un lustro, el segmento de podcasts ha pasado de ser considerado “importante” a volverse “decisivo”, tal como señala Francisco Zazzu, Head of Media de Vernon Creative Bureau, en declaraciones al portal web de Editorial Dossier.

Spotify no solo distribuye contenidos, como hacen múltiples plataformas, sino que también ha profundizado en la producción original, consolidando así su presencia en toda la cadena de valor del audio digital.