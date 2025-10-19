Top 10 iTunes Argentina: “Soda Pop” de Saja Boys lidera el ranking de canciones de K-pop más escuchadas

Saja Boys, logran colocarse en el primer lugar del ranking de las mejores canciones de K-pop en iTunes Argentina. (Netflix)

Ante el creciente interés global por el K-pop, plataformas influyentes de la música han abierto espacios para el género. Entre estas iniciativas se cuentan rankings como los de Billboard, la creación de nuevas ternas en premiaciones para destacar a las comunidades de fans y listas de reproducción populares en Spotify como “ON!” (antes “K-pop Daebak”). Además, iTunes incorpora su propio listado de canciones de K-pop más reproducidas diariamente en al menos 39 países, incluyendo Argentina.

Ni siquiera la pandemia de coronavirus detuvo el avance ni las millonarias ganancias de las principales agencias de entretenimiento. El K-pop se consolidó como una de las industrias internacionales más sólidas y prometedoras tras conquistar el mercado occidental.

Dynamite, el éxito más grande del grupo BTS, generó ingresos por 1,400 millones de dólares para la economía de Corea del Sur, de acuerdo con datos del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo.

El videoclip de esta boyband rompió múltiples marcas en la industria musical, como convertirse en el video con mayor número de vistas durante sus primeras 24 horas (101.1 millones), y actualmente supera los mil millones de reproducciones en YouTube.

Las canciónes de K-pop más escuchadas en Argentina

1. Soda Pop

Artista: Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee & KPop Demon Hunters Cast

2. Don’t Say You Love Me (90s Pop Remix)

Artista: Jin

3. FOUR

Artista: TWICE

4. Be Mine

Artista: Jimin

5. EYES CLOSED

Artista: JISOO & ZAYN

6. Dorada (Golden - versión en español)

Artista: HUNTR/X, Azul Botticher, Karin Zavala, Tatul Bernodat & KPop Demon Hunters Cast

7. Like Crazy

Artista: Jimin

8. Like Crazy (English Version)

Artista: Jimin

9. Yet To Come

Artista: BTS

10.Like Crazy (Deep House Remix)

Artista: Jimin

¿Cuáles son los artistas de K-Pop más importantes que han visitado Argentina?

Un breve recorrido por la historia del K-pop. (Infobae/Anayeli Tapia)

Varios de los artistas más populares de K-Pop han visitado Argentina, consolidando la presencia del género en el país. Super Junior es uno de los grupos más destacados, habiendo realizado conciertos en el Luna Park durante sus giras “Super Show 5” en 2013 y “Super Show 7” en 2018, donde demostraron su gran conexión con el público argentino. También han visitado el país grupos como 4MINUTE, que se presentó en el Luna Park en 2015 durante su tour Fan Bash en Latinoamérica y BOYFRIEND, que ofreció un concierto en el mismo escenario en 2014 como parte de su gira mundial “Bewitch”.

Otros grupos que han dejado huella en el país son GOT7 y MONSTA X. GOT7 llegó en 2018 con su tour “Eyes On You”, realizando un show en el Direct TV Arena, mientras que MONSTA X hizo dos visitas, primero en 2017 en el Luna Park y luego en 2018 en el Estadio Obras, consolidando su popularidad en el país.

La llegada de estos artistas ha impulsado el auge del K-pop en Argentina, reflejado también en el crecimiento de su audiencia en plataformas digitales como Spotify, donde BTS, BLACKPINK, Stray Kids y otros grupos lideran las preferencias locales. Este fenómeno ha trascendido la música para influir en la cultura juvenil, con fanbases activas que se reúnen para aprender coreografías y compartir la cultura coreana, evidenciando la consolidación del K-Pop como un fenómeno cultural en Argentina.

Las competencias musicales dentro del k-pop

Grupo Super Junior (S.M. Entertainment)

La influencia del K-pop en la cultura popular de Corea del Sur ha llevado a la creación de innumerables contenidos en torno a este género musical, una de ellas son las famosas competencias musicales.

Se trata de programas que se transmiten en diferentes plataformas televisivas surcoreanas donde los artistas promocionan sus canciones y álbumes a través de presentaciones en vivo.

Entre los programas más populares se encuentran Music Bank (KBS), Inkigayo (SBS), M Countdown (Mnet), Show! Music Core (MBC) y The Show (SBS MTV).

Cada uno de los programas tiene su propio enfoque y formato, pero generalmente combinan presentaciones de nuevos lanzamientos, entrevistas con los artistas y la premiación de la canción más destacada de la semana.

Como resultado de estas batallas, las bandas son galardonadas con los llamados “Wins”, los cuales tienen un papel muy importante en los premios de fin de año conocidos como “Daesang”, que representan el mayor logro colectivo dentro de la industria tanto para el grupo como para sus sellos discográficos.