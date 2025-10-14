Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Panamá

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

A consecuencia del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, puedan registrarse altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y averiguar el pronóstico del clima para este 14 de octubre en Panamá.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 31 grados, la previsión de lluvia será del 59%, con una nubosidad del 87%, mientras que las ráfagas de viento serán de 24 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se prevé que alcancen un nivel de hasta 7.

Para la noche, la temperatura llegará a los 23 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 87%, con una nubosidad del 91%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 13 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del clima en Panamá (Imagen ilustrativa Infobae)

En Panamá existen dos zonas climáticas predominantes. La primera abarca los climas tropicales lluviosos, donde las temperaturas superan los 20°C y se propicia el desarrollo de plantas que requieren de calor y humedad. Por otra parte, se encuentra la región que contempla climas templados lluviosos.

En consecuencia, en la ciudad con el nombre homónimo la temperatura anual es calurosa, con promedio máximo de 30°C.

Debido a que está ubicado en la zona Intertropical predomina el ambiente tropical y altas temperaturas la mayor parte del año, por lo que una de las mejores épocas para visitar el país es durante noviembre y diciembre, ya que por lo regular es más fresco, permitiendo dar paseos más extensos.

Protección Civil exhorta a la población a atender las medidas de prevención e indicaciones y en caso de emergencia comunicarse a los teléfonos 9 1 1 | 520-4429 | 520-4426 |*335.