Noticias
Agregar Infobae enGoogle

Conoce el clima de este día en San Francisco de Macoris

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir este jueves, aquí está la predicción del clima para las próximas horas en San Francisco de Macoris.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 34 grados, la previsión de lluvia será del 25%, con una nubosidad del 56%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 43 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se prevé que alcancen un nivel de hasta 13.

Para la noche, la temperatura llegará a los 22 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 1%, con una nubosidad del 80%, mientras que las ráfagas de viento serán de 33 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del clima en San Francisco de Macoris (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en San Francisco de Macoris (Imagen ilustrativa Infobae)

San Francisco de Macorís es un municipio de República Dominicana, capital de la provincia de Duarte, ubicada en la parte oriental del Valle del Cibao entre las Cordilleras Oriental y Septentrional, al norte del país centroamericano.

En la ciudad de San Francisco de Macorís, como en la mayoría del país dominicano, el clima preponderante es tropical.

Lo meses más calientes de la ciudad son entre junio y agosto, mientras que en los más helados van de diciembre y hasta febrero.

La lluvia es constante en San Francisco de Macorís, siendo de mayo a octubre la temporada de mayores precipitaciones en el año.

(EFE)
(EFE)

El clima en República Dominicana

Al ser una nación del Caribe, República Dominicana tiene con un clima predominantemente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias inicia en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que reportan las precipitaciones más torrenciales en tierras dominicanas.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, llegando a -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.

Temas Relacionados

Clima en República DominicanaClima en San Francisco de MacorisClimaÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

¿Cuál es la temperatura promedio en La Romana?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Cuál es la temperatura promedio en La Romana?

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Puerto Plata este jueves

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Puerto Plata este jueves

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Encarnación

Durante el verano en Paraguay el termómetro puede llegar a subir hasta los 40 grados, siendo el récord histórico de 45 grados

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Encarnación

Las últimas previsiones para Asunción: temperatura, lluvias y viento

Durante el invierno en Paraguay la temperatura baja hasta los cero grados, siendo -7 grados el récord histórico, ocurrido en el año 2000

Las últimas previsiones para Asunción: temperatura, lluvias y viento

Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 29 de julio

La moneda europea registra un avance respecto a la jornada anterior

Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 29 de julio