Conoce el clima de este día en San Francisco de Macoris

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

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¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir este jueves, aquí está la predicción del clima para las próximas horas en San Francisco de Macoris.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 34 grados, la previsión de lluvia será del 25%, con una nubosidad del 56%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 43 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se prevé que alcancen un nivel de hasta 13.

Para la noche, la temperatura llegará a los 22 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 1%, con una nubosidad del 80%, mientras que las ráfagas de viento serán de 33 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del clima en San Francisco de Macoris (Imagen ilustrativa Infobae)

San Francisco de Macorís es un municipio de República Dominicana, capital de la provincia de Duarte, ubicada en la parte oriental del Valle del Cibao entre las Cordilleras Oriental y Septentrional, al norte del país centroamericano.

En la ciudad de San Francisco de Macorís, como en la mayoría del país dominicano, el clima preponderante es tropical.

Lo meses más calientes de la ciudad son entre junio y agosto, mientras que en los más helados van de diciembre y hasta febrero.

La lluvia es constante en San Francisco de Macorís, siendo de mayo a octubre la temporada de mayores precipitaciones en el año.

(EFE)

El clima en República Dominicana

Al ser una nación del Caribe, República Dominicana tiene con un clima predominantemente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias inicia en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que reportan las precipitaciones más torrenciales en tierras dominicanas.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, llegando a -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.