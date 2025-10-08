Noticias

Top 10 Disney+: estas son las series favoritas del momento en la plataforma

Con una selección diversa de intrigantes historias, la plataforma continúa capturando la atención del público, reafirmando su competitividad en el dinámico mundo del streaming

Por Ricardo Piña

Marvel Zombies se lleva el
Marvel Zombies se lleva el primer lugar de las series favoritas del público en Disney+. (©Marvel Studios 2021. All Rights Reserved)

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Apple ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares, de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Las series más reproducidas de Disney+

1.- Marvel Zombies

2.- Andor

3.- Rivals

4.- Dancing with the Stars

5.- Daredevil: Born Again

6.- Ironheart

7.- Agatha All Along

8.- The Mandalorian

9.- Eyes of Wakanda

10.- Star Wars: Skeleton Crew

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué ofrece Disney+

La detective Agnes O'Connor (Kathryn
La detective Agnes O'Connor (Kathryn Hahn) en AGATHA ALL ALONG de Marvel Television, exclusivamente en Disney+. (Chuck Zlotnick. © 2024 MARVEL)

Disney+ es una plataforma de streaming que es propiedad de The Walt Disney Company y que ofrece a sus suscriptores un catálogo amplio de películas, series, documentales, entre otros productos multimedia que han sido lanzados bajo los estudios o marcas de Disney, Pixar, Marvel, Star, National Geographic, entre otros.

El servicio fue lanzado de manera oficial el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos y Canadá, para posteriormente expandirse a los Países Bajos y España. Fue hasta finales de 2020 que la plataforma finalmente llegó a Latinoamérica y el Caribe, a excepción de Cuba.

De acuerdo con el informe del primer trimestre de 2023, el servicio de streaming de Disney+ posee 157,8 millones de suscriptores, lo que representó una baja de cuatro millones con respecto a lo registrado en el trimestre anterior.

En el momento de su lanzamiento, se habló de que la plataforma buscaba albergar 500 películas y 7.000 episodios de programas o series de televisión; además, se contemplaba el lanzamiento de cuatro películas originales y cinco programas de televisión, lo cual se vio con el lanzamiento de la serie The Mandalorian, que costó cerca de 100 millones de dólares.

Disney+ permite a sus usuarios ver contenidos en cuatro dispositivos al mismo tiempo, aunque se pueden crear hasta siete perfiles y se puede mirar contenido hasta en dispositivos.

