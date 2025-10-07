“El Despertar del Alma”, el intrigante podcast que lidera lo más escuchado de Spotify Ecuador

Explorando la conciencia y la espiritualidad en ‘El Despertar del Alma’. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada semana, millones de oyentes en Ecuador determinan qué podcast se convierte en tendencia en Spotify.

Entre los más escuchados destaca El Despertar del Alma, un espacio que invita a explorar la conciencia, la espiritualidad y la conexión interior, conquistando a la audiencia hispanohablante con su enfoque profundo y reflexivo.

Ya sea por su estilo narrativo, el carisma de sus conductores o los temas que aborda, este tipo de podcasts marcan pauta en plataformas digitales, ofreciendo contenido que combina sabiduría ancestral y prácticas contemporáneas de meditación y desarrollo espiritual.

El fenómeno no es casualidad: en 2025, el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcanzó los 584,1 millones, un crecimiento del 6,83% respecto al año anterior, según la firma Backlinko.

Se espera que para 2027 esta cifra llegue a los 651,7 millones, confirmando que los podcasts se han convertido en una de las formas más efectivas de conectar con audiencias globales.

Top 10 de podcast más reproducidos en Spotify

1. El Despertar del Alma

El Despertar del Alma es un viaje profundo hacia la expansión de la conciencia y la conexión espiritual. Exploramos temas como el despertar espiritual, la conciencia crística, el uso sagrado de plantas maestras, así como las enseñanzas de maestros ascendidos y prácticas de meditación ancestrales.

Con un enfoque integrador entre sabiduría ancestral y espiritualidad contemporánea, este podcast ofrece herramientas, reflexiones y experiencias para quienes sienten el llamado hacia la iluminación del alma.

2. VOS PODÉS

Soy Tatiana Franko y esto es vos podés, el podcast. Un espacio de inspiración que nació con el propósito de contar historias de mujeres poderosas.

Cada miércoles conocerás famosas y no famosas, que están dispuestas a abrir el corazón para compartir experiencias de su vida que las marcaron y las transformaron positivamente.

3. Dos Cabras Locas

Aquí no pintamos pajaritos, (Somos más personas de cabras). Este es un espacio de risas y reflexión con Raquel y Malle, dos hermanas con mucho que decir sobre temas que a todos nos tocan cerca de la manera más real y honesta, para sacar la cabra loca que todos llevamos dentro.

4. MICRODOSIS DE AMOR PROPIO

Bienvenidx a este canal donde el amor propio no es cursi, es revolucionario. Aquí encontrarás las Microdosis de Amor Propio, mi podcast hecho para despertar, sanar, cuestionar y reconectar contigo mismx.

Cada episodio es una píldora de conciencia, emoción y verdad. Historias reales, herramientas de bienestar, entrevistas poderosas y reflexiones que te invitan a mirar hacia adentro.

Si estás en tu camino de transformación, este espacio es para ti.

5. Desde Adentro “Nutrición y Amor Propio”

“Desde Adentro” es un espacio donde exploramos cómo la nutrición, el fitness y el amor propio pueden transformar tu vida desde la raíz.

Aquí no encontrarás fórmulas mágicas ni teorías científicas complejas.

Este podcast es una guía cercana, inspiradora y práctica para quienes quieren sentirse bien en su piel, construir hábitos sostenibles y crear una vida más consciente y equilibrada.

6. Dinstinto

Convertimos las huellas del éxito en herramientas para tu camino.

Cada lunes a las 8 PM, exploramos el detrás de cámaras de grandes emprendedores y expertos que entienden cómo se construyen negocios de verdad.

Revelamos decisiones difíciles, errores que casi cuestan todo y los principios que marcaron la diferencia.

7. Relatos de la Noche

En la tradición de los clásicos de la radio, aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan las calles de México e Iberoamérica.

8. Dante Gebel Live

Conferencista, influencer, actor y conductor de televisión.

9. SAL DE TI

¡Hola Trabajadores Incansables! Soy Daniela Daza, TÚ Head Hunter, quién te va ayudar a encontrar Propósito en tu Trabajo a través de la Inteligencia Emocional y Espiritual.

10. Mamás en el backstage

“Mamás en el Backstage”, un podcast donde la maternidad se ve desde todos sus ángulos!

Con una buena dosis de humor y cero filtros, invitamos a mamás a compartir sus historias y su verdadera experiencia con la maternidad.Las buenas y las no tan buenas.

Porque, ¿Quién dijo que la maternidad era solo fotos perfectas en redes sociales? Agarra tu café (o tu vino, no juzgamos) y únete a esta aventura.

Qué son los podcasts

Un podcast es un producto de audio que tiene una periodicidad definida y puede estar integrado por varios episodios, si bien tiene sus orígenes en la radio, actualmente quienes gustan de este formato pueden encontrarlo en páginas de internet o plataformas de streaming como Spotify.

Los podcasts iniciaron como una discusión entre varios participantes sobre un tema en particular, pero con el paso del tiempo las formas de hacerlos se han ido diversificando y ahora puede estar una persona hablando o un grupo; asimismo, no sólo se usan como espacio para intercambiar puntos de vista, sino también abarcan géneros de entrevista o ficción, como sucede con la historia de suspenso de la producción chilena Caso 63, uno de los podcast más escuchados a nivel mundial.

La palabra “podcast” fue usada por primera vez el 12 de febrero de 2004 por el periodista Ben Hammersley de The Guardian en un artículo en el que hablaba de lo viable que era económicamente hacer un programa de radio en línea y acceder a ellos cuando los usuarios quieran.

Aunque hay diversos debates sobre cuándo surgió el primer podcast en la historia, son varios los expertos que han señalado que la idea estaba clara desde la creación del fonógrafo de Thomas Alva Edison en 1870, cuando los intelectuales de la época como Philip Hubert, Octave Uzanne o Edward Bellamy pronosticaron que la gente acabría “leyendo con los ojos cerrados” los libros, periódicos y revistas y hasta las mamás dejarían de quedarse roncan contando cuentos a los niños antes de ir a dormir.