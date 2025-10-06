Noticias

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Panamá

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este lunes?, aquí está la predicción del clima para las siguientes horas en Panamá.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 31 grados, la previsión de lluvia será del 55%, con una nubosidad del 93%, mientras que las ráfagas de viento serán de 22 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se pronostica que lleguen a un nivel de hasta 6.

Para la noche, la temperatura llegará a los 24 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 87%, con una nubosidad del 77%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 17 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del clima en Panamá (Imagen ilustrativa Infobae)

En Panamá existen dos zonas climáticas predominantes. La primera abarca los climas tropicales lluviosos, donde las temperaturas superan los 20°C y se propicia el desarrollo de plantas que requieren de calor y humedad. Por otra parte, se encuentra la región que contempla climas templados lluviosos.

En consecuencia, en la ciudad con el nombre homónimo la temperatura anual es calurosa, con promedio máximo de 30°C.

Debido a que está ubicado en la zona Intertropical predomina el ambiente tropical y altas temperaturas la mayor parte del año, por lo que una de las mejores épocas para visitar el país es durante noviembre y diciembre, ya que por lo regular es más fresco, permitiendo dar paseos más cómodos.

Protección Civil exhorta a la población a atender las medidas de prevención e indicaciones y en caso de emergencia comunicarse a los teléfonos 9 1 1 | 520-4429 | 520-4426 |*335.

