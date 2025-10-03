Los 10 K-dramas más exitosos en Corea del sur que puedes disfrutar este fin de semana

El interés global por los K-dramas ha llevado a Netflix a apostar por coproducciones y asegurar derechos exclusivos de distribución, lo que le ha permitido consolidarse como uno de los principales destinos para quienes buscan este tipo de series.
Su éxito se traduce en una creciente presencia de producciones surcoreanas dentro del catálogo mundial, las cuales suelen escalar hasta los primeros puestos entre los contenidos más vistos, llegando en ocasiones a sobrepasar títulos originales de otras regiones. Con una oferta que abarca desde el romance y el drama hasta la ciencia ficción y el thriller, la amplia variedad de géneros y la cuidadosa calidad de realización han atraído nuevas audiencias.
Netflix ha respondido a la demanda invirtiendo en coproducciones y adquiriendo derechos exclusivos de distribución de K-dramas, consolidando su papel como una de las plataformas de referencia para este tipo de contenidos.
Las series y programas más exitosos en Corea del Sur de la actualidad
1.-Escenario del crimen cero
El formato consiste en que un grupo de jugadores asume el rol de sospechosos y detectives dentro de una escena de crimen ficticia. Para resolver el misterio, deben investigar la escena, reunir pistas y deducir la verdad antes que los demás, sin confiar en nadie.
2.- Nuestra balada
Es un emocionante programa de audiciones musicales de supervivencia transmitido por SBS en Corea del Sur. Se estrenó el 23 de septiembre de 2025, a las 9 PM KST, y ya ha generado mucho revuelo por su enfoque fresco en el género de la balada, que es un pilar de la música coreana.
3.- Bon Appétit, majestad
Una chef moderna, Yeon Ji-yeong, es transportada 500 años al pasado a la dinastía Joseon tras un eclipse solar. Debe cocinar para el rey Lee Heon, un tirano con un paladar extremadamente sensible, donde cada plato es una cuestión de vida o muerte. La serie mezcla comedia romántica, fantasía y gastronomía, explorando intrigas palaciegas y un romance inesperado.
4.- Reina Mantis
La policía trata de detener a un misterioso asesino que se inspira para sus crímenes en los que cometió veintitrés años antes una famosa asesina serial, conocida como La Mantis, que ahora cumple condena. Con este fin el jefe de policía Choi Jung-ho requiere la colaboración de la mujer, pero esta acepta sólo a condición de que la investigación se lleve a cabo en una residencia de ancianos y no en prisión, y de que su interlocutor sea su propio hijo, un detective de policía que solo siente odio por ella.
5.- Tú y todo lo demás
La historia sigue a Ryu Eun-jung (interpretada por Kim Go-eun), una guionista de series televisivas de origen humilde, y Cheon Sang-yeon (Park Ji-hyun), una exitosa productora de cine de familia acomodada. Ambas se conocen desde la infancia en la escuela primaria, donde nace una conexión inquebrantable pero complicada: son amigas, rivales y confidentes al mismo tiempo. Su relación pasa por altibajos en la adolescencia, los veinte y treinta años, marcada por envidias sutiles, admiración mutua y distanciamientos inevitables.
6.- K for Kimbap
Esta serie documental explora el significado cultural del apreciado plato coreano, el kimbap, y sigue su recorrido desde un humilde refrigerio hasta un plato global.
7.- La primera dama
Cha Su Yeon (Eugene), integrante de la Asamblea Nacional, siempre quiso dedicarse a la política, pero su padre se lo impedía constantemente, por lo que cambió sus objetivos para ayudar a su esposo, Hyun Min Cheol (Ji Hyun Woo), a quien acompaña durante toda su campaña presidencial, y logra verlo ganar las elecciones a pesar de los contratiempos. Mientras se preparaba para asumir su papel de primera dama, Min Cheol la sorprende al pedirle el divorcio a tan solo 67 días de tomar la presidencia.
8.- Chainsaw man
Denji es un adolescente que vive con un demonio motosierra llamado Pochita. Para pagar la deuda que le dejó su padre tras su muerte, ha tenido que ganarse el pan como puede matando demonios y vendiendo sus cadáveres a la mafia, aunque su vida siempre ha sido miserable.
9.- Alice in Borderland
Un joven obsesionado con los videojuegos, junto a dos amigos, quedan atrapados en una extraña versión de Tokio donde deberán competir para sobrevivir.
10.- Kimetsu No Yaiba
Conoce a Tanjiro Kamado, un joven que se convierte en cazador de demonios tras el asesinato de su familia por un demonio, dejando a su hermana Nezuko convertida en uno. Tanjiro se une al Cuerpo de Cazadores de Demonios para encontrar una cura para Nezuko y derrotar al rey demonio Muzan Kibutsuji. La serie combina acción, drama y temas de familia y sacrificio, ambientada en el Japón de la era Taisho.