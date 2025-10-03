Los 10 K-dramas más exitosos en Corea del sur que puedes disfrutar este fin de semana

En este programa de misterio, los jugadores participan en complejos escenarios como sospechosos o detectives con el objetivo revelar la verdad antes que los demás. (Netflix)

El interés global por los K-dramas ha llevado a Netflix a apostar por coproducciones y asegurar derechos exclusivos de distribución, lo que le ha permitido consolidarse como uno de los principales destinos para quienes buscan este tipo de series.

Su éxito se traduce en una creciente presencia de producciones surcoreanas dentro del catálogo mundial, las cuales suelen escalar hasta los primeros puestos entre los contenidos más vistos, llegando en ocasiones a sobrepasar títulos originales de otras regiones. Con una oferta que abarca desde el romance y el drama hasta la ciencia ficción y el thriller, la amplia variedad de géneros y la cuidadosa calidad de realización han atraído nuevas audiencias.

Las series y programas más exitosos en Corea del Sur de la actualidad

En este programa de misterio, los jugadores participan en complejos escenarios como sospechosos o detectives con el objetivo revelar la verdad antes que los demás.

1.-Escenario del crimen cero

El formato consiste en que un grupo de jugadores asume el rol de sospechosos y detectives dentro de una escena de crimen ficticia. Para resolver el misterio, deben investigar la escena, reunir pistas y deducir la verdad antes que los demás, sin confiar en nadie.

2.- Nuestra balada

Los aspirantes a cantantes suben al escenario con interpretaciones personales de baladas icónicas en un concurso donde las estrellas y los fanáticos cotidianos se unen para elegir a los ganadores. (Captura de pantalla)

Es un emocionante programa de audiciones musicales de supervivencia transmitido por SBS en Corea del Sur. Se estrenó el 23 de septiembre de 2025, a las 9 PM KST, y ya ha generado mucho revuelo por su enfoque fresco en el género de la balada, que es un pilar de la música coreana.

3.- Bon Appétit, majestad

Crédito: Netflix

Una chef moderna, Yeon Ji-yeong, es transportada 500 años al pasado a la dinastía Joseon tras un eclipse solar. Debe cocinar para el rey Lee Heon, un tirano con un paladar extremadamente sensible, donde cada plato es una cuestión de vida o muerte. La serie mezcla comedia romántica, fantasía y gastronomía, explorando intrigas palaciegas y un romance inesperado.

4.- Reina Mantis

Para detener a un imitador, un policía debe trabajar con la asesina en serie detrás de los crímenes originales y a quien ha intentado olvidar durante toda su vida: su madre. (Netflix)

La policía trata de detener a un misterioso asesino que se inspira para sus crímenes en los que cometió veintitrés años antes una famosa asesina serial, conocida como La Mantis, que ahora cumple condena. Con este fin el jefe de policía Choi Jung-ho requiere la colaboración de la mujer, pero esta acepta sólo a condición de que la investigación se lleve a cabo en una residencia de ancianos y no en prisión, y de que su interlocutor sea su propio hijo, un detective de policía que solo siente odio por ella.

5.- Tú y todo lo demás

Son amigas desde la adolescencia, y su relación siempre tuvo altibajos, hasta que se distanciaron. Ahora, una de ellas le pide a la otra que la acompañe en sus últimos días. (Netflix)

La historia sigue a Ryu Eun-jung (interpretada por Kim Go-eun), una guionista de series televisivas de origen humilde, y Cheon Sang-yeon (Park Ji-hyun), una exitosa productora de cine de familia acomodada. Ambas se conocen desde la infancia en la escuela primaria, donde nace una conexión inquebrantable pero complicada: son amigas, rivales y confidentes al mismo tiempo. Su relación pasa por altibajos en la adolescencia, los veinte y treinta años, marcada por envidias sutiles, admiración mutua y distanciamientos inevitables.

6.- K for Kimbap

Esta serie documental explora el significado cultural del apreciado plato coreano, el kimbap, y sigue su recorrido desde un humilde refrigerio hasta un plato global. (Netflix)

7.- La primera dama

( Artist Studio II)

Cha Su Yeon (Eugene), integrante de la Asamblea Nacional, siempre quiso dedicarse a la política, pero su padre se lo impedía constantemente, por lo que cambió sus objetivos para ayudar a su esposo, Hyun Min Cheol (Ji Hyun Woo), a quien acompaña durante toda su campaña presidencial, y logra verlo ganar las elecciones a pesar de los contratiempos. Mientras se preparaba para asumir su papel de primera dama, Min Cheol la sorprende al pedirle el divorcio a tan solo 67 días de tomar la presidencia.

8.- Chainsaw man

Denji es un joven pobre que debe trabajar como un cazador de demonios para saldar la deuda de su fallecido padre con la Yakuza. (Crunchyroll)

Denji es un adolescente que vive con un demonio motosierra llamado Pochita. Para pagar la deuda que le dejó su padre tras su muerte, ha tenido que ganarse el pan como puede matando demonios y vendiendo sus cadáveres a la mafia, aunque su vida siempre ha sido miserable.

9.- Alice in Borderland

La serie de acción y supervivencia Alice in Borderland» se convirtió en la serie japonesa de Netflix más vista por el público de todo el mundo. Ahora, esos juegos» que dejaron a todos boquiabiertos vuelven a comenzar. (Créditos: Netflix)

Un joven obsesionado con los videojuegos, junto a dos amigos, quedan atrapados en una extraña versión de Tokio donde deberán competir para sobrevivir.

10.- Kimetsu No Yaiba

Tráiler de "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" Temporada 3

Conoce a Tanjiro Kamado, un joven que se convierte en cazador de demonios tras el asesinato de su familia por un demonio, dejando a su hermana Nezuko convertida en uno. Tanjiro se une al Cuerpo de Cazadores de Demonios para encontrar una cura para Nezuko y derrotar al rey demonio Muzan Kibutsuji. La serie combina acción, drama y temas de familia y sacrificio, ambientada en el Japón de la era Taisho.