Las favoritas de Disney+: series que reinan en el 'streaming' para disfrutar sin parar

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Disney+ ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más reproducidas de Disney+

1.- Marvel Zombies

2.- Futurama

3.- Andor

4.- Dancing with the Stars

5.- Phineas and Ferb

6.- Daredevil: Born Again

7.- Ironheart

8.- Eyes of Wakanda

9.- The Mandalorian

10.- Agatha All Along

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué se puede ver en Disney+

Disney+ ha ampliado constantemente su catálogo, ofreciendo una amplia gama de películas y series originales, como The Mandalorian, Hawkeye y Muppets Mayhem: Confusión eléctrica. Esta plataforma de streaming se ha convertido en un referente del entretenimiento al incluir contenido de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Star.

La suscripción a Disney+ proporciona acceso al catálogo local, recomendaciones personalizadas y funciones como descargas de contenido. Además, permite la visualización simultánea en varios dispositivos compatibles dentro de un mismo hogar, lo que facilita el disfrute del contenido en familia o con amigos.

El servicio no solo se limita a ofrecer contenido clásico, sino que también incluye producciones exclusivas que se actualizan regularmente, asegurando que siempre haya algo nuevo para los suscriptores. La calidad de video y audio es otro de los aspectos destacados, adaptándose a las necesidades de cada usuario según el plan elegido.

Disney+ se ha posicionado como una opción atractiva para aquellos que buscan una experiencia de entretenimiento completa, combinando lo mejor de sus franquicias más queridas con innovaciones tecnológicas que mejoran la experiencia del usuario. La plataforma sigue creciendo y diversificando su oferta, consolidándose como un líder en el mercado del streaming.