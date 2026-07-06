El podcast de Ricardo Lorenzetti: ¿quién responde por los daños de la inteligencia artificial?

La inteligencia artificial suele aparecer asociada a promesas de eficiencia, productividad y desarrollo tecnológico. Pero también abrió una nueva serie de preguntas sobre la responsabilidad, la privacidad y la protección de los derechos individuales. En “¿Quién responde por los daños de la inteligencia artificial?”, el último episodio de su podcast disponible en Infobae y Spotify, Ricardo Lorenzetti explica qué puede hacer una persona cuando un algoritmo produce un daño y qué herramientas jurídicas existen para defenderse.

“Hay mucho miedo, mucha sensación de indefensión frente a la inteligencia artificial”, dice. Sin embargo, el mensaje del episodio apunta en otra dirección. “No estamos indefensos. Hay muchas acciones, hay muchas herramientas jurídicas que se pueden utilizar”.

La pregunta por la responsabilidad adquiere relevancia porque los daños producidos por sistemas automatizados dejaron de ser abstractos. “Puede haber daños causados por algoritmos, por robots, por vehículos autónomos, por sistemas de inteligencia artificial que toman decisiones”, señala. El desafío consiste en determinar quién debe responder cuando esas decisiones provocan un perjuicio concreto en la vida de las personas.

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Para Lorenzetti, el derecho ya dispone de instrumentos para abordar estos problemas. “No es cierto que estamos en un desierto jurídico”, dice. La responsabilidad, explica, puede alcanzar a quienes diseñan, desarrollan, comercializan o utilizan estas tecnologías. “Hay principios jurídicos que ya existen y que se pueden aplicar perfectamente a estos nuevos fenómenos”.

Uno de los riesgos más evidentes aparece en materia de discriminación. “Los algoritmos pueden reproducir prejuicios y generar situaciones discriminatorias muy graves”. Un sistema de selección de personal, un mecanismo de otorgamiento de créditos o un programa de reconocimiento facial pueden excluir personas o tomar decisiones injustificadas sin que los afectados sepan cómo se llegó a ese resultado.

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La cuestión también alcanza a la identidad y a la privacidad. “La inteligencia artificial puede procesar enormes cantidades de datos y reconstruir perfiles completos de las personas”, dice. Esa capacidad de organización y análisis de la información abre nuevas formas de poder y de control sobre la conducta humana.

En ese contexto, las empresas tecnológicas ocupan un lugar central en el debate. “Quien introduce un producto riesgoso en la sociedad tiene que asumir responsabilidades”, afirma. La idea retoma un principio clásico del derecho del consumidor: quien obtiene beneficios económicos de una actividad también debe hacerse cargo de los riesgos que genera.

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La conversación también se detiene en la prevención. “No se trata solamente de reparar el daño cuando ya ocurrió”. La posibilidad de adoptar medidas preventivas, exigir información, realizar auditorías o suspender determinadas prácticas aparece como una herramienta cada vez más importante frente al desarrollo de sistemas automatizados.

El tema, insiste Lorenzetti, no es una discusión reservada para especialistas. “Esto afecta la vida cotidiana de millones de personas”. El uso de algoritmos para acceder a un empleo, obtener un crédito, contratar un servicio o recibir atención médica convierte a la inteligencia artificial en un fenómeno que atraviesa decisiones fundamentales de la vida diaria.

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La relación entre usuarios y plataformas digitales también plantea nuevos desafíos. “Muchas veces las personas aceptan condiciones que no conocen y entregan información sin advertir las consecuencias”. Esa asimetría entre grandes empresas tecnológicas y consumidores vuelve todavía más relevante el desarrollo de mecanismos de protección y de acceso a la justicia.

A lo largo del episodio queda claro que, para Lorenzetti, la inteligencia artificial no es un territorio sin reglas. “El derecho tiene una enorme capacidad de adaptación”. La tarea, sostiene, consiste en aplicar principios ya existentes a problemas nuevos y, cuando sea necesario, desarrollar herramientas adicionales para responder a los desafíos de la era digital.

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El avance tecnológico genera incertidumbre, pero eso no significa que las personas deban resignarse a la indefensión. “Lo importante es saber que hay acciones y que hay mecanismos para reclamar”, concluye. Conocer esas herramientas, plantea, es una condición indispensable para proteger la libertad, la identidad y los derechos en una sociedad cada vez más atravesada por la inteligencia artificial.

Todos los lunes a las 9, un nuevo episodio de El podcast de Ricardo Lorenzetti en Infobae y Spotify.