Estas son las mejores películas de Prime Video para ver hoy en España

Esta plataforma está disponible en más de 200 países y territorios, aunque su catálogo aún es menor al de sus principales competidoras. (Infobae)

Prime Video difundió su nuevo top con las10 películas más vistas en España esta semana.

Desde los clásicos de siempre, pasando por nuevas entregas y joyas viejas por descubrir, aquí encontrarás todo tipo de filmes de donde elegir.

Este listado se ha vuelto un buen termómetro del tipo de películas que impactan en el consumidor nacional.

Ranking de películas más reproducidas en Prime Video en España

1. Bailarina

Ok Ju solía trabajar como guardaespaldas. Destaca en actividades físicas como las artes marciales, la lucha con espadas, la puntería y la conducción de motos. Ok Ju es amiga de Min Hee, que es bailarina. Min Hee le pide a Ok Ju un favor. Quiere que Ok Ju se vengue de Pro Choi. Ok Ju pronto arriesga su vida por Min Hee.

2. Riesgo bajo cero: venganza (Ice Road: Vengeance)

Mike viaja a Nepal para esparcir las cenizas de su hermano en el Everest. Cuando Mike y su guía se topan con mercenarios mientras viajan en un autobús se ven obligados a luchar para salvarse a sí mismos, a los pasajeros y al país.

3. Darkland: The Return

4. Viva la vida

5. Cold Skin

6. Rose Red

7. The Housemaid

Linh es una niña huérfana, dócil y trabajadora que perdió a su familia en un atentado. Ella llega a Sa Cat buscando un trabajo de mucama. Sebastien Laurent es un capitán francés y propietario de la plantación de caucho Sa Cat. Durante años, se rumorea que la mansión está embrujada, por los fantasmas de Camille, la difunta esposa de Sebastien y los trabajadores maltratados de las plantaciones. Una vez que Linh llega a Sa Cat, comienza a oír sonidos extraños, sueños aterradores y testigos de acontecimientos extraños. Una noche, Sebastien regresa inesperadamente del campo de batalla con una grave lesión. Linh se encarga de cuidar sus heridas. Después de un tiempo, se enamoran y despiertan al alma vengativa de la esposa muerta. (FILMAFFINITY)

8. Los Caballeros del Zodíaco

Seiya, un testarudo adolescente callejero, se pasa el tiempo luchando por dinero mientras busca a su hermana secuestrada. Cuando en una de sus peleas se le revelan poderes místicos que desconocía, Seiya se ve inmerso en un mundo de santos en guerra, antiguos entrenamientos mágicos y una diosa reencarnada que necesita su protección.

9. El pádel es nuestro

Max y Pablito aman el pádel al punto de descuidar a sus familias. Sus esposas, Helena y Soledad, intentan frenarlos, pero también caen en la obsesión. El pasatiempo se vuelve una batalla de sexos por el control del juego y del hogar

10. Operación Zombie: Resurrección (ช.พ.๑ สมรภมคนชพ)

Los soldados tailandeses inexpertos luchan contra una creciente amenaza de muertos vivientes en este horrible horror de supervivencia. Un experimento militar japonés que convierte a los hombres en monstruos escapa de contención, depende de estas tropas salvar a su nación de la aniquilación.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué más saber sobre Prime Video

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Danish Siddiqui)

Prime Video es uno de los servicios de streaming más populares del mundo, está disponible en varios países a través de la suscripción de Amazon Prime.

La ventaja de esta plataforma es que, además de ofrecerte series y películas, también proporcionan al usuario envios gratuitos y el uso de sus plataformas Prime Music, con música y podcast y Prime Gaming, donde hay juegos exclusivos así como una suscripción mensual a un canal de Twitch.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+.

Algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos preseas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios. Entre otros títulos que se pueden disfrutar está Maradona: Sueño Bendito, La Rueda del Tiempo y Los Anillos de Poder, basado en la saga de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos.