Los 10 K-dramas y series que marcan tendencia en Corea del Sur para disfrutar el fin de semana

Son amigas desde la adolescencia, y su relación siempre tuvo altibajos, hasta que se distanciaron. Ahora, una de ellas le pide a la otra que la acompañe en sus últimos días. (Netflix)

Los estrenos exclusivos de Netflix han jugado un papel decisivo en el dinamismo del mercado surcoreano, alimentando el atractivo por los K-dramas y renovando constantemente las temáticas y narrativas que cautivan a la audiencia.

El interés de los espectadores en Corea del Sur ha favorecido sobre todo aquellas producciones que fusionan acción y comedia, lo que, de acuerdo con la última actualización del ranking semanal de Netflix en ese país, ha permitido que nuevas propuestas alcancen los primeros puestos de popularidad.

Esta última semana grandes estrenos como “Tú y todo lo demás” lograron cautivar a la audiencia local, uniéndose a otras exitosas series del momento como Reina Mantis y El sinuoso camino del derecho como parte fundamental del catálogo de la plataforma de streaming en diferentes países del mundo.

Las mejores series y programas coreanos del momento

(Netflix)

1.- Tú y todo lo demás

La historia sigue a Ryu Eun-jung (interpretada por Kim Go-eun), una guionista de series televisivas de origen humilde, y Cheon Sang-yeon (Park Ji-hyun), una exitosa productora de cine de familia acomodada. Ambas se conocen desde la infancia en la escuela primaria, donde nace una conexión inquebrantable pero complicada: son amigas, rivales y confidentes al mismo tiempo. Su relación pasa por altibajos en la adolescencia, los veinte y treinta años, marcada por envidias sutiles, admiración mutua y distanciamientos inevitables.

2.- Reina Mantis

Para detener a un imitador, un policía debe trabajar con la asesina en serie detrás de los crímenes originales y a quien ha intentado olvidar durante toda su vida: su madre. (Netflix)

La policía trata de detener a un misterioso asesino que se inspira para sus crímenes en los que cometió veintitrés años antes una famosa asesina serial, conocida como La Mantis, que ahora cumple condena. Con este fin el jefe de policía Choi Jung-ho requiere la colaboración de la mujer, pero esta acepta sólo a condición de que la investigación se lleve a cabo en una residencia de ancianos y no en prisión, y de que su interlocutor sea su propio hijo, un detective de policía que solo siente odio por ella.

3.- Bon Appétit, majestad

Crédito: Netflix

Una chef moderna, Yeon Ji-yeong, es transportada 500 años al pasado a la dinastía Joseon tras un eclipse solar. Debe cocinar para el rey Lee Heon, un tirano con un paladar extremadamente sensible, donde cada plato es una cuestión de vida o muerte. La serie mezcla comedia romántica, fantasía y gastronomía, explorando intrigas palaciegas y un romance inesperado.

4.- El sinuoso camino del derecho

Una joven abogada con un claro concepto de justicia se une a un prestigioso bufete y navega el complejo mundo legal bajo las órdenes de su exigente mentor. (Netflix)

Es un drama de oficina y legal que sigue la vida de Kang Hyo-min (Jung Chae-yeon), una abogada novata en el prestigioso bufete Yullim Law Firm. Hyo-min es idealista, segura en su trabajo, pero socialmente torpe, lo que la lleva a enfrentarse a desafíos tanto profesionales como personales. Bajo la tutela de Yoon Seok-hoon (Lee Jin-wook), un abogado litigante brillante pero frío y perfeccionista, Hyo-min crece hasta convertirse en una abogada competente.

5.- Kimetsu No Yaiba

(YouTube / Sony Pictures Entertainment)

Sigue a Tanjiro Kamado, un joven que se convierte en cazador de demonios tras el asesinato de su familia por un demonio, dejando a su hermana Nezuko convertida en uno. Tanjiro se une al Cuerpo de Cazadores de Demonios para encontrar una cura para Nezuko y derrotar al rey demonio Muzan Kibutsuji. La serie combina acción, drama y temas de familia y sacrificio, ambientada en el Japón de la era Taisho.

6.- Aema

En la década de 1980, en Corea, dos actrices se atreven a desafiar las reglas de una industria corrupta dominada por los hombres mientras filman la provocadora «Madame Aema». (Netflix)

La historia sigue a dos actrices, Jung Hee-ran (Lee Hanee), una estrella consolidada frustrada por los roles estereotipados, y Shin Joo-ae (Bang Hyo-rin), una bailarina de club nocturno que debuta como protagonista de Madame Aema. Inicialmente, su relación es tensa debido a rivalidades y al ambiente machista de la industria cinematográfica, liderada por el explotador productor Gu Joong-ho (Jin Seon-kyu).

7.- Little Island, Big Hero

El vlog de supervivencia se ha posicionado dentro del ranking de Netflix. (Netflix)

¡Civilización FUERA, instintos naturales ACTIVADOS!

¡Tres hombres de la ciudad abandonados en una isla en medio del mar abierto! ¡La vida isleña de héroes sin contaminación, Young-woong y los mejores amigos!

8.- VTuber Legend: How I Went Viral After Forgetting to Turn Off My Stream

La serie parodia la exitosa tendencia de las VTubers en internet de los últimos años. (YT/ Crunchyroll en Español)

La historia sigue a Yuki Tanaka, una VTuber de tercera generación de la agencia Live-On, conocida como Awayuki Kokorone, quien proyecta una imagen elegante y pura. Su carrera da un giro cuando olvida apagar su transmisión, revelando su lado irreverente, alcohólico y desinhibido, lo que la hace viral inesperadamente.

El anime explora la vida de Awayuki y sus compañeras VTubers, como Sei Utsuki, Mashiro Irodori y Shion Kaminari, mientras enfrentan colaboraciones, transmisiones caóticas y relaciones personales, con un toque de humor subido de tono y referencias a la cultura otaku.

9.- Mobius

El detective Ding Qi adquiere accidentalmente la capacidad de viajar en el tiempo cinco veces al día. No son bucles infinitos; cada ciclo se reinicia a medianoche y todos pierden la memoria de las iteraciones anteriores, excepto unos pocos que conservan todos sus recuerdos. (Captura de pantalla/Netflix)

En un tiempo y espacio específicos, el detective Ding Qi descubrió accidentalmente que tenía la capacidad de revertir el tiempo y repetir el ciclo cinco veces en el mismo día. Usó este superpoder para resolver numerosos casos difíciles. Un día, apareció repentinamente una orden de asesinato del sospechoso X. Varios casos previos de los métodos perfectos del sospechoso X hicieron sospechar a Ding Qi: X también parece poseer el superpoder del bucle temporal.

10.-Kaiju no.8

Kaiju No. 8 (Production I.G.)

En un Japón alternativo, los kaiju, monstruos gigantes que causan destrucción, son una amenaza constante. La Fuerza de Defensa protege a los civiles, mientras los “barrenderos” limpian los restos de los kaiju. Kafka Hibino, un hombre de 32 años que trabaja como limpiador de kaiju, sueña con unirse a la Fuerza de Defensa para cumplir una promesa de infancia con su amiga Mina Ashiro, ahora una capitana destacada. Tras fallar múltiples exámenes, Kafka pierde la esperanza hasta que conoce a Reno Ichikawa, un joven ambicioso que reaviva su motivación. Todo cambia cuando un pequeño kaiju parasitario entra en su cuerpo, otorgándole la habilidad de transformarse en un kaiju, conocido como Kaiju No. 8.