Taiwan Weighted cerró al alza este 10 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día de repunte para el Taiwan Weighted, que acabó la sesión del miércoles 10 de septiembre con ascensos del 1,36%, hasta los 25.192,59 puntos. El selectivo marcó un volumen máximo de 25.272,23 puntos y un mínimo de 25.032,88 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,95%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Taiwan Weighted anota un ascenso 4,53%, por lo que en términos interanuales acumula aún una subida del 12,61%.

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las firmas que figuran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe salir a la luz cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere prestar atención sus cambios en el tiempo. Los nuevos índices siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice aumenta 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.