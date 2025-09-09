Precio del dólar en República Dominicana se dispara y alcanza su máximo histórico este 9 de septiembre

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Mal cierre de jornada para el peso en República Dominicana que no logró revertir la tendencia negativa con la que comenzó el día y terminó la sesión de este martes 9 de septiembre cotizando a la baja frente al dólar.

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 63,42 pesos dominicanos en promedio, de modo que implicó un cambio del 1,65% comparado con la cotización de la sesión previa, cuando finalizó con 62,39 pesos.

Actualmente el dólar en República Dominicana se encuentra en su mayor cotización histórica en cuándo menos los últimos cinco años, según registros de Bloomberg y Google Finance.

La caída del peso dominicano se da a pesar de la mala jornada que registró la moneda estadounidense este lunes.

El dólar fue afectado por la revisión preliminar de las nóminas estadounidenses. El ajuste a la baja en las nóminas de marzo de 2025 reforzó la visión de una desaceleración significativa en el mercado laboral, lo que impulsó las apuestas por más recortes en la tasa de interés de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés).

Por otro lado, durante la mañana, un ataque aéreo de Israel a Qatar aumentó el sentimiento de nerviosismo en el mercado por un posible escalamiento, lo que impulsó el atractivo de los activos de reserva.

En relación a los últimos siete días, el dólar estadounidense anota una subida 0,75%, por lo que en el último año aún mantiene un ascenso del 5,79%.

En cuanto a los cambios de este día con respecto a jornadas anteriores, dio la vuelta al resultado de la jornada anterior cuando experimentó una bajada del 0,88%, mostrando en los últimos días una falta de continuidad en el resultado. En cuanto a la volatilidad de los últimos días, fue de 16,16%, que es una cifra claramente superior al dato de volatilidad anual (10,9%), por lo tanto está pasando por una fase de inestabilidad.

Banco Central de la República Dominicana (EFE/Orlando Barría)

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para República Dominicana, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

El Banco Central de República Dominicana prevé que a lo largo del 2025 la moneda nacional apenas se deprecie para terminar el año cotizando en 62.3 pesos por dólar.

Además, se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca hasta en un 5% durante este año, impulsado por la demanda interna, la inversión y el turismo.

En cuanto a la inflación, el Banco Central dominicano no adelantó pronóstico, pero sí precisó que los factores que influirán en su comportamiento incluyen la política monetaria, el entorno internacional, la política fiscal y la evolución reciente de los precios.

Aún así, considerando que el año pasado la inflación se mantuvo en torno al 4%, se espera que siga en esa tendencia.

La moneda dominicana

El peso dominicano es la moneda oficial de República Dominicana es abreviada como DOP y su creación data de 1971 tras la ruptura del patrón oro. En un principio era llamado como “peso oro” o “peso oro dominicano”.

Para el año 2010 se hizo una modificación a la Constitución para definir que “La unidad monetaria nacional es el Peso Dominicano”; luego de ello, en el 2017 se comenzó a realizar una sustitución paulatina de los billetes y monedas con las viejas inscripciones de pesos dominicanos.

Los billetes que actualmente están en circulación son de 50, 100, 200, 500, 1 000 y 2 000 pesos oros. Los billetes de 5 y 10 pesos dejaron de circular y se sustituyeron por monedas de 5,10 y 25 pesos respectivamente. En tanto, los billetes de 500 y 2 000 pesos oro fueron emitidos con motivo del aniversario número 500 del descubrimiento de América y la llegada del nuevo milenio.

Cabe apuntar que todos los billetes llevan la frase: “Este billete tiene fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas”.