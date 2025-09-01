Acciones italianas van al alza durante arranque de la sesión de este 1 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada de subida para el FTSE MIB IDX, que comienza la sesión del lunes 1 de septiembre con leves ascensos del 0,57%, hasta los 42.435,23 puntos, tras la apertura. En relación a días anteriores, el índice cambia el sentido del resultado anterior, donde se anotó un descenso del 0,23%, mostrando que no es capaz de fijar una tendencia estable recientemente.

Con respecto a los últimos siete días, el FTSE MIB IDX registra una bajada del 1,83%. El FTSE MIB IDX se sitúa un 2,02% por debajo de su máximo del presente año (43.310 puntos) y un 29,65% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (32.731 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que se encuentran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe entregarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica examinar sus cambios en el tiempo. Los índices actuales siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice se potencia en 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.