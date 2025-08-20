Noticias

Este es el valor de la criptomoneda decentraland este 20 de agosto

Las criptomonedas han tenido un boom en los últimos meses, entre estas divisas digitales destaca la de decentraland

Por Infobae Noticias

En el metaverso de Decentraland
En el metaverso de Decentraland los usuarios pueden usar la criptomoneda para adquirir parcelas de tierra virtuales o crear contenido (como obras NFT) y venderlo. (Infobae)

Decentreland es una plataforma de realidad virtual tridimensional soportada por ethereum, donde necesitas de su criptomoneda para llevar a cabo cualquier tipo de compra, misma que es conocida con las siglas de MANA.

En el metaverso de decentraland los usuarios pueden crear, experimentar y monetizar contenido, así como aplicaciones. Una de las principales características de la plataforma es la capacidad de comprar terrenos en su realidad virtual, construir sobre ellos y eventualmente monetizar.

A diferencia de otras plataformas, en decentraland los usuarios son los dueños en lugar de alguna corporación . Al ser MANA la criptomoneda requerida para el metaverso de decentraland es importante conocer su valor en el mercado.

Cotización de la criptomoneda decentraland

La cotización de decentraland para hoy a las 10:00 horas (UTC) es de 0.28 dólares, es decir, que la criptomoneda reportó un cambio de -0.39% en el último día.

Por otro lado, registró un cambio de 0.69% con respecto a su valor hace una hora. En cuanto a su popularidad, se ubica en la posición #111.

Criptomoneda, ¿qué es y cómo funciona?

Las monedas digitales surgieron en 2008 como una alternativa ante la devaluación de varias divisas a consecuencia de la crisis económica de aquel año.

El primer activo digital creado fue el bitcoin y con el tiempo surgieron otras como litecoin, ethereum, bitcoin, cash, ripple, dogecoin, algunas de las más populares.

Las criptomonedas funcionan a través de un cifrado criptográfico que garantiza la seguridad de las transacciones, así como el control de la generación de sus monedas .

Para realizar transacciones, las criptomonedas utilizan una base de datos descentralizada, blockchain o registro contable compartido.

Es importante mencionar que las criptomonedas son activos digitales que no existen físicamente y, a diferencia de activos como el dólar, el euro o el peso, no están reguladas por ninguna institución y no necesitan de intermediarios en las transacciones.

Esto último ha provocado que las criptomonedas no sean vistas con buenos ojos por el mercado formal acusándolos de ser inconfiables, volátiles, propiciar fraudes, no tener un marco legal que respalde a sus usuarios, permitir la operación de actividades ilegales, entre otros.

Representaciones físicas de varias criptomonedas.
Representaciones físicas de varias criptomonedas. (REUTERS/Dado Ruvic)

Aún así, poco a poco se ha abierto el paso a tal grado que compañías, millonarios y hasta Estados han incentivado o autorizado su uso.

Uno de los hombres más ricos del mundo, Elon Musk, ha hecho comentarios a favor de criptomonedas como bitcoin y dogecoin, permitiendo temporalmente su uso en la empresa de automóviles eléctricos Tesla, lo cual desencadenó, en su momento, el incremento de su valor.

