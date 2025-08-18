Santoral 19 de agosto, día de San Juan Eudes

Majestuosidad de santos católicos en el arte barroco de vidrieras en catedrales. Todos los días hay una celebración onomástica. (Imagen ilustrativa Infobae)

Buenas acciones, sacrificios mortales e incluso sucesos inexplicables surgidos por una aparente divinidad, son las razones por las que diferentes individuos fueron beatificados y canonizados por el Vaticano para llevar consigo el nombre de santo.

Todos los días, marcados en el calendario, se conmemora la vida y muerte de estos seres, hombres y mujeres, que dedicaron su existencia a la iglesia católica misma que les valió el nombramiento.

Este es el santoral del martes 19 de agosto.

Festejo del día: San Juan Eudes

Los santos más venerados en el mundo Crédito: Luis - Infobae México

San Juan Eudes, presbítero, que durante muchos años se dedicó a la predicación en las parroquias y después fundó la Congregación de Jesús y María, para la formación de los sacerdotes en los seminarios y otra de religiosas de Nuestra Señora de la Caridad, para fortalecer en la vida cristiana a las mujeres arrepentidas.

Fomentó de una manera especial la devoción a los Sagrados Corazones de Jesús y de María, hasta que en Caen, de la región de Normandía, en Francia, descansó piadosamente en el Señor.

Junto a este personaje hay otros santos y mártires a los que también se les celebra este martes 19 de agosto como los siguientes:

San Calminio

Beato Tomás Sitjar Fortiá (s. XX)

San Timoteo de Gaza (s. IV)

San Sixto III papa (s. V)

San Magno de Aviñón (s. VII)

San Magín de Tarragona

San Luis de Brignoles (s. XIII)

Beato León II (s. XIII)

Beato Jordán de Pisa (s. XIV)

Beato Hugo Green (s. XVII)

Beato Francisco Ibáñez Ibáñez (s. XX)

Beata Elvira Torrentallé Paraire y compañeras (s. XX)

San Ezequiel Moreno Díaz (s. XX)

San Donato de Sisteron (s. VI)

San Bertulfo de Bobbio (s. VII)

San Andrés de Cilicia y compañeros (s. IV)

San Bartolomé de Simero (s. XII)

Beato Guerrico de Igny (s. XII)

San Sebaldo de Nüremberg (s. X)

Beato Ángel de Acquapagana (s. XIV)

Cuál es la diferencia entre beatos y santos

Una vista general durante una misa por la beatificación del Papa Juan Pablo I en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, 4 de septiembre de 2022. (REUTERS/Remo Casilli)

El santoral es el conjunto de personas (mujeres y hombres) que son veneradas por la Iglesia al ser proclamados como santos o beatos en una fecha determinada en el calendario.

En el trayecto hacia la canonización hay cuatro pasos: el primero es ser nombrado como siervo de Dios, el segundo es ser venerable; el tercer paso es ser beato y, finalmente, el cuarto paso es ser santo.

La beatificación sólo la pueden lograr los fieles que hayan fallecido con fama de ser santos en diversos sitios y este proceso se puede llevar a cabo de dos formas: a través de una causa de virtudes heroicas y la segunda es el martirio, es decir, si la persona murió a causa de su fe.

Por otro lado, el proceso para convertirse en santo implica sumar el nombre de la persona santificada en el canon (lista de santos reconocidos) y con ello se permite que la comunidad creyente le rinda culto público y universal, en tanto, se le asigna una fiesta litúrgica, se le dedican altares, capillas y se reconoce su poder para interceder ante Dios.

Aunque la Iglesia no ha dado una cifra exacta, se cree que actualmente habría hasta nueve mil santos reconocidos. De acuerdo con el Martirologio Romano, actualizado en el 2005, la Iglesia Católica cuenta con al menos siete mil santos, aunque no se cuenta a los mártires, por lo que muchos piensan que incluso la cifra podría llegar a las 20 mil personas.

En la historia reciente, el Papa Juan Pablo II logró canonizar a 388 santos, mientras que el papa Francisco ha batido todos los récords luego de que al día de hoy ha canonizado a 898 santos, 800 de ellos al mismo tiempo.