El K-drama basado en mujeres de la posguerra que está recordando a todas las abuelitas de Corea del Sur

La serie narra las aventuras de Ae-sun, la gran rebelde», y Gwan-sik, conocido como el hierro inflexible», a lo largo de las cuatro estaciones de la isla de Jeju (Netflix)

Por segunda semana consecutiva el K-drama Si la vida te da mandarinas (When Life Gives You Tangerines) se consolida como la serie más vista en Netflix Corea del sur. Desde su estreno el pasado 7 de marzo, el drama surcoreano ha capturado la atención del público por su narrativa emotiva, su ambientación en la isla de Jeju y las actuaciones de IU (Lee Ji-eun) y Park Bo-gum, dos de las figuras más reconocidas del entretenimiento coreano. Además de su éxito local, la serie también ha escalado posiciones en otros países de latinoamérica.

La historia, que se desarrolla entre la década de 1960 y la actualidad, sigue las vidas de Ae-sun y Gwan-sik, dos jóvenes marcados por conflictos personales y peleas familiares a lo largo del tiempo. Más allá de la parte romántica entre la joven pareja, el K-drama destaca los sacrificios de generaciones pasadas, en particular los de las mujeres que vivieron las consecuencias de la posguerra de Corea. Esta parte generacional de las mujeres ha logrado que los espectadores creen una conexión emocional con la serie. En redes sociales algunos usuarios aseguran que la serie les recuerda las experiencias que les contaron sus padres y abuelos.

El éxito de Si la vida te da mandarinas muestra que los espectadores, tanto de Corea del Sur como del resto del mundo, les gustan los relatos íntimos en contextos que muestran parte de la historia del país asiático. Sin embargo, aunque este K-drama alejado de las narrativas de fantasía es lo más visto en este momento, dejamos a continuación el top 10 que refleja un aspecto más global de los gustos del público sucoreano.

K-dramas favoritos de los surcoreanos

Si la vida te da mandarinas...

En la isla Jeju, una chica vivaz y un chico leal viven una historia de reveses y triunfos que demuestra que el amor resiste el paso del tiempo.

(Netflix)

Adolescencia

Cuando un chico de 13 años es acusado de asesinar a una compañera de clase, su familia, su terapeuta y el detective a cargo se preguntan qué pasó en realidad.

"Adolescencia" está disponible en varios países de LATAM como México, Argentina y Colombia. (Foto: Netflix)

La Bruja

Lee Dong Jin (Park Jin Young) es un destacado analista de datos que utiliza sus excepcionales habilidades de observación para realizar sus investigaciones. Sin embargo, hay un misterio que nunca ha logrado resolver: ¿por qué las personas que están cerca de su excompañera de preparatoria y viejo amor platónico, Park Mi Jeong (Roh Jeong Eui), parecen estar siempre en problemas? Incluso, después de las extrañas muertes de su padre y de algunos amigos, a Mi Jeong le pusieron el apodo de “bruja”, lo que la llevó a alejarse de la sociedad, convencida de que estaba maldita. Una década después, Dong Jin y Mi Jeong se reencuentran, y él se compromete a descubrir la verdad detrás de la “maldición”. ¿Podrá Dong Jin ayudar a Mi Jeong a romper su aislamiento, incluso si eso pone en peligro su propia vida? Esta serie es una adaptación del webtoon The Witch de Kang Full.

Una serie de romance, crimen y misterio. (Viki)

Héroes de guardia

Un médico veterano de guerra llega para crear un centro de trauma de primer nivel y, con métodos directos pero eficaces, convertir a su equipo en rebeldes que salvan vidas.

Héroes de guardia es una serie de televisión web surcoreana escrita por Choi Tae-kang, dirigida por Lee Do-yoon, y protagonizada por Ju Ji-hoon. (Netflix)

Unión de corazón

Para muchos, el matrimonio es el objetivo final, pero a veces es difícil alcanzarlo. Esta aventura reúne a un grupo de jóvenes en búsqueda del amor con una sola condición: deben seleccionar a su potencial pareja solo con base en sus respuestas a un cuestionario de compatibilidad. Los anfitriones Yoon Jong Shin, Lee Chung Ah, Choi Si Won, Park Ji Sun y Mimi intercambian opiniones mientras los participantes se conocen en persona por primera vez en Italia, con la esperanza de encontrar a sus futuros cónyuges.

La aventura de varios jóvenes cuya meta es el matrimonio. (Viki)

K-foodie meets J-foodie

En esta producción, el reconocido foodie surcoreano Sung Si-kyung se une al actor japonés Yutaka Matsushige para descubrir auténticas joyas culinarias en ambos países, explorando los sabores y tradiciones que unen a estas dos naciones.

En esta serie dos fanáticos de la comida coreana prueban todo tipo de platillos japoneses. (Netflix)

Screwballs*

Cinco hermanos enfrentan misiones interminables en este programa de variedades de entretenimiento puro. Con algunos tornillos sueltos, abrazan el caos en su búsqueda de la cordura.

Show cómico estelarizado por Kim Sook, Hong Jin-kyung. (Netflix)

La historia de la chica de las perlas

Tras escapar a duras penas de una granja de perlas, una mujer con un talento sin igual forja su propio destino en un mundo donde no todo lo que brilla es oro.

Una mujer cambia su destino al escapar de una granja de perlas. (Mydramalist)

Sakamoto Days

Taro Sakamoto, célebre asesino a sueldo, decidió retirarse de la acción cuando se enamoró. Pero el pasado vuelve por él y ahora debe dar pelea para proteger a su familia.

Captura del tráiler oficial de Sakamoto Days

Solo Leveling

Lo que no te mata te hace más fuerte, pero en el caso de Sung Jinwoo, lo que lo mató lo hizo más fuerte. Después de ser brutalmente asesinado por monstruos en una mazmorra de alto rango, Jinwoo regresó con el Sistema, un programa que solo él puede ver y que eleva su nivel en todos los sentidos. Ahora, está decidido a descubrir los secretos detrás de sus poderes y la mazmorra que los engendró.

Solo Leveling - Temporada 2 | Crunchyroll

* El nombre de algunas series podría variar ya que actualmente su título solamente está disponible en inglés.

Cómo en rankings pasados, se colaron producciones que no entran en la categoría de K-dramas pero que se colocaron tal como aparece en el top de FlixPatrol, que reporta los programas más vistos en este momento. Ambas son historias que han atrapado al público por su calidad y personajes entramados.