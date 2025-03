Cuáles son las lecturas: el evangelio para este 20 de marzo

El evangelio y las lecturas son fragmentos de la Biblia (Imagen ilustrativa Infobae)

Estas son las lecturas y el evangelio para Misa, la celebración litúrgica de este jueves, dados a conocer por la propia Iglesia Católica.

Recuerda que al llevarse acabo Misas casi todos los días, el Vaticano actualiza las lecturas y el evangelio del día constantemente. Estas son las de hoy, de acuerdo con Vatican News.

Las lecturas del día

Lectura del libro de Jeremías

Jeremίas 17, 5-10

Esto dice el Señor:

"Maldito el hombre que confía en el hombre,

que en él pone su fuerza

y aparta del Señor su corazón.

Será como un cardo en la estepa,

que nunca disfrutará de la lluvia.

Vivirá en la aridez del desierto,

en una tierra salobre e inhabitable.



Bendito el hombre que confía en el Señor

y en él pone su esperanza.

Será como un árbol plantado junto al agua,

que hunde en la corriente sus raíces;

cuando llegue el calor, no lo sentirá

y sus hojas se conservarán siempre verdes;

en año de sequía no se marchitará

ni dejará de dar frutos.



El corazón del hombre

es la cosa más traicionera y difícil de curar.

¿Quién lo podrá entender?

Yo, el Señor, sondeo la mente

y penetro el corazón,

para dar a cada uno según sus acciones,

según el fruto de sus obras".

El evangelio de hoy

Lectura del santo evangelio según san Lucas

Lucas 16, 19-31

En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: "Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo, llamado Lázaro, yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas.



Sucedió, pues, que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él.



Entonces gritó: 'Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas'. Pero Abraham le contestó: 'Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro, en cambio, males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso, que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá'.



El rico insistió: 'Te ruego, entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá cinco hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos'. Abraham le dijo: 'Tienen a Moisés y a los profetas; que los escuchen'. Pero el rico replicó: 'No, padre Abraham. Si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán'. Abraham repuso: 'Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto' ".

Cómo puedo descargar el calendario litúrgico con las lecturas bíblicas

Estos son los pasos para descargar un calendario litúrgico con lecturas diarias:

Vaya a uno de los sitios web que ofrecen un calendario litúrgico con lecturas diarias, como Ciudad Redonda, ACI Prensa o La Iglesia Episcopal.

Luego, vaya a la sección de calendario del sitio web.

Busque el mes y el año para el que desea descargar el calendario.

Haga clic en el botón o enlace de descarga, si está disponible.

Guarde el archivo en su computadora o dispositivo.

Abra el archivo para ver el calendario litúrgico con lecturas diarias.

