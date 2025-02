Elecciones en Alemania, claves de redacción para escribir sobre el proceso

Los carteles electorales del canciller de Alemania, Olaf Scholz (derecha), y el candidato de la CDU, Friedrich Merz. (AP Foto/Michael Probst, archivo)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre será benéfico en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Uso correcto

Los principales candidatos alemanes están listos para ir a las urnas el fin de semana. (REUTERS/Fabrizio Bensch)

Con motivo de la celebración de las elecciones en Alemania el 23 de febrero, se ofrecen a continuación una serie de claves recomendadas por la RAE sobre ciertas voces y expresiones de uso frecuente en las noticias relacionadas.

La expresión elecciones federales tiene valor descriptivo y no necesita mayúscula . Con ella se señala que estos comicios tienen como propósito renovar los órganos legislativos y el Gobierno del poder central y no los de los estados federados u otras entidades menores.

El poder legislativo lo ejercen dos cámaras: el Bundestag es la Cámara Baja, mientras que el Bundesrat es la Cámara Alta. Es frecuente conservar los nombres propios en alemán, que se escriben en redonda .

La primera de ellas elige al canciller , escrito en minúscula , que es como se suele conocer al presidente del Gobierno del país.

El nombre oficial de Alemania es República Federal de Alemania (y no Alemana ) , que se abrevia a menudo con la sigla RFA . El nombre oficial de la antigua Alemania Oriental (o del Este ) era República Democrática Alemana (y no de Alemania ), cuya sigla es RDA .

Los partidos y coaliciones alemanes se suelen conocer por su traducción al español, aunque las siglas siguen siendo las originales, escritas en redonda. Entre ellos, cabe destacar los siguientes: Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), Unión Demócrata Cristiana (CDU), Unión Social Cristiana (CSU), Los Verdes (el nombre incluye el artículo), Alternativa para Alemania (AfD, con la letra efe en minúscula), Partido Democrático Libre (FDP), La Izquierda (el nombre incluye el artículo).

La expresión gran coalición , que se emplea en referencia a las coaliciones de los grandes partidos , aun siendo de diferente color político, tiene carácter descriptivo y, por tanto, no necesita ningún destacado . Ocasionalmente aparece en alemán, es decir, große Koalition , pero es preferible la forma española, que resulta más transparente y está ampliamente extendida.

Alemania se organiza en 16 estado s , voz que se escribe en minúscula inicial porque se trata de divisiones políticas internas del país. Sí se escribe Estado con mayúscula inicial en referencia a toda Alemania.

En ocasiones y por su carácter singularizador, se emplea land , voz recogida en el diccionario académico en cursiva , pues se trata de un extranjerismo y en minúscula, según las normas generales de los nombres comunes (aunque en alemán lleve mayúscula): «Fue elegida líder de Los Verdes en el land de Brandemburgo». De optar por el nombre alemán, conviene tener presente que el plural según las normas de esa lengua es länder .

La denominación más precisa para el proceso que condujo al actual Estado es reunificación alemana , que resulta preferible a unificación alemana , pues esta última se refiere más propiamente al proceso de creación del Imperio alemán en el siglo XIX a partir de multitud de Estados dispersos. Al ser un nombre descriptivo, no necesita mayúsculas.

Tanto Muro de Berlín como muro de Berlín son grafías válidas . Cuando solo aparece el primer elemento como antonomasia, lo más apropiado es que vaya en mayúscula: el Muro .

Algunas ciudades tienen forma tradicional española, entre ellas Berlín (con tilde), Múnich (no München ; se pronuncia /múnich/, no /miúnik/), Núremberg (no Nürnberg ; lleva tilde y se pronuncia /núrenberg/, no /niúrenberg), Maguncia (no Mainz ), Hamburgo (no Hamburg ), Dresde (no Dresden ), Colonia (no Köln ), Fráncfort (no Frankfurt ). Otras, en cambio, se conservan en su forma original: Stuttgart , Hannover , Düsseldorf , Darmstadt .

También muchos estados tienen forma española, entre los cuales están Baviera (no Bayern ), Brandeburgo o Brandemburgo (no Brandenburg ), Hesse (no Hessen ), Renania-Palatinado (no Rheinland-Pfalz ), Sarre (no Saarland ), Sajonia (no Sachsen ) y Turingia (no Thüringen ).

¿Cuál es el papel de la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.