Venecia y Como reparten los puntos tras empatar a dos

Venecia 2 - 2 Como

Venecia y Como empataron a dos en el duelo celebrado este domingo en el Stadio Pierluigi Penzo.

Venecia llegó con la intención de retornar al camino de la victoria tras perder el último partido frente a Bolonia por un marcador de 3-0, acumulando un total de cuatro derrotas seguidas en la competición. Por su lado, Como cosechó un empate a uno frente a AC Monza, sumando un punto en el último partido celebrado de la competición.

Tras el resultado obtenido, el conjunto veneciano es vigésimo tras la finalización del duelo, mientras que Como es decimoséptimo.

El encuentro comenzó de cara para Venecia, que aprovechó la jugada para inaugurar el marcador con un tanto de Hans Nicolussi en el minuto 16, finalizando la primera parte con un 1-0 en el marcador.

La segunda parte del enfrentamiento arrancó de manera favorable para el once visitante, que puso el empate con un gol en su propio arco de Candela instantes después de la reanudación del encuentro, concretamente en el minuto 49. Sumó de nuevo Como en el minuto 56 por medio de un gol de Andrea Belotti. No obstante, el once veneciano en el minuto 69 reaccionó e igualó la contienda gracias a un gol de Oristanio, concluyendo el duelo con el resultado de 2-2.

Durante el partido, ambos entrenadores agotaron todos sus cambios. Por parte de Venecia entraron desde el banco de suplentes Kofod Andersen, Sverko, Ellertsson, Crnigoj y Yeboah en sustitución de Candela, Giorgio Altare, Doumbia, Oristanio y Gianluca Busio, mientras que los cambios por parte de Como fueron Mazzitelli, Iovine, Patrick Cutrone, Gabrielloni y Verdi, que entraron por Fadera, Andrea Belotti, Sala, Strefezza y Da Cunha.

El árbitro mostró dos tarjetas amarillas. Los locales vieron una de ellas (Hans Nicolussi) y los del equipo visitante vieron una tarjeta, concretamente Sala.

Tras este empate al concluir el partido, Venecia se colocó en el vigésimo puesto de la tabla con nueve puntos, ocupando una plaza de descenso a Segunda División. Por su parte, Como con este punto consiguió la decimoséptima plaza con 12 puntos al finalizar el partido.

El próximo compromiso de la Serie A para Venecia es contra Juventus, mientras que Como se enfrentará a AS Roma.