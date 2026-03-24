Hang Seng de Hong Kong abre la jornada en terrenos positivos este 24 de marzo

Apertura optimista para el Hang Seng (Hong Kong), que comienza la sesión del martes 24 de marzo con incrementos del 1,33%, hasta los 24.707,55 puntos, tras la apertura. Respecto de días previos, el índice pone freno a tres jornadas consecutivas con tendencia negativa.
Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Hang Seng (Hong Kong) registra una bajada del 4,49%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 11,66% por debajo de su máximo del presente año (27.968,09 puntos) y un 1,33% por encima de su cotización mínima del año en curso (24.382,47 puntos).