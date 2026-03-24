Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple Estados Unidos hoy

Si no sabes qué más escuchar, esta lista te ayudará a no perderte en la amplia variedad de podcast y música con la que cuenta Apple. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público estadounidense.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lista de lo más escuchado

1. Choosin' Texas

Ella Langley

Choosin' Texas de Ella Langley se mantiene en primer lugar.

2. Be By You

Luke Combs

Lo más nuevo de Luke Combs, Be By You, entra directamente al segundo puesto de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

3. E85

Don Toliver

E85, interpretado por Don Toliver, se mantiene en el tercer lugar de la lista.

4. Be Her

Ella Langley

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Ella Langley. Quizás por esto es que Be Her debuta en el ranking directamente en la cuarta posición.

5. iloveitiloveitiloveit

Bella Kay

Con una diferencia positiva de 2, el más reciente exitazo de Bella Kay sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición quinta. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

6. Man I Need

Olivia Dean

La melodía de Olivia Dean va en descenso: ya llega al sexto lugar. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 5.

7. 20 Cigarettes

Morgan Wallen

Con una diferencia favorable de 1, 20 Cigarettes de Morgan Wallen se sitúa hoy en el puesto 7 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

8. Motion Party

Bossman Dlow

Motion Party de Bossman Dlow se ubica en la octava posición. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

9. Stateside (with Zara Larsson)

PinkPantheress

Stateside (with Zara Larsson) se estrena hoy en este ranking. El exitazo de PinkPantheress está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

10. Risk It All

Bruno Mars

Risk It All se ubica en el décimo lugar, tras haber estado ayer en el puesto número 11. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Bruno Mars.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La música latina rompe récords en EEUU

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

En 2024, la música latina alcanzó un hito impresionante tras generar 1.400 millones de dólares en ingresos en Estados Unidos, un salto del 18% respecto al récord de 2005, según la Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA).

Este es el tercer año consecutivo en que el género supera los mil millones en recaudación, gracias en gran parte al auge de las plataformas de streaming, que representan el 98% de los ingresos.

La RIAA, citada por la agencia EFE, destaca que este es el noveno año consecutivo en que el crecimiento supera al de toda la industria musical en EE.UU., con un aumento interanual del 5,8%.

Al respecto, Rafael Fernández Jr., vicepresidente senior de Políticas Públicas y Música Latina de dicha asociación, resaltó cómo las plataformas de streaming están eliminando barreras lingüísticas y transformando el panorama musical en el país.

En términos de ingresos, las plataformas gratuitas con publicidad, como YouTube y Spotify, generaron 354 millones de dólares, mientras tanto, las suscripciones de pago dominaron la recaudación, concentrando dos tercios de los ingresos, con un crecimiento del 6% y alcanzando 967 millones de dólares.