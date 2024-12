El evangelio y las lecturas: la palabra del 5 de diciembre

Para la misa del día, el evangelio y las lecturas (Imagen ilustrativa Infobae)

La Misa, el acto de cultomás importante de la religión católica, es conocida por realizarse todos los fines de semana, sin embargo, no es el único día.

En la gran mayoría de las iglesias del mundo de esta religión se realiza esta celebración eclesiástica entre semana, casi todos los días. La constancia de esta celebración puede cambiar dependiendo de la comunidad y las circunstancias locales.

Lo que también cambia son las lecturas y evangelios que se leen en estas Misas, aquellos pasajes de la Biblia extraídos para compartir el mensaje de Dios.

Es por eso que diariamente la Iglesia Católica publica la versión actualizada del evangelio y las lecturas. Estas son las de hoy, de acuerdo con Vatican News.

La lectura de este 5 de diciembre

Lectura del libro de Isaías

Is 26, 1-6

Aquel día se cantará este canto en el país de Judá:

"Tenemos una ciudad fuerte;

ha puesto el Señor, para salvarla,

murallas y baluartes.

Abran las puertas para que entre el pueblo justo,

el que se mantiene fiel,

el de ánimo firme para conservar la paz,

porque en ti confió.

Confíen siempre en el Señor,

porque el Señor es nuestra fortaleza para siempre;

porque él doblegó a los que habitaban en la altura;

a la ciudad excelsa la humilló,

la humilló hasta el suelo,

la arrojó hasta el polvo

donde la pisan los pies, los pies

de los humildes,

los pasos de los pobres".

El evangelio del día

Lectura del santo evangelio según san Mateo

Mt 7, 21. 24-27

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "No todo el que me diga: '¡Señor, Señor!', entrará en el Reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre, que está en los cielos.



El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente, que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa; pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca.



El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente, que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente''.



Cómo puedo descargar el calendario litúrgico con las lecturas bíblicas

Estos son los pasos para descargar un calendario litúrgico con lecturas diarias:

Vaya a uno de los sitios web que ofrecen un calendario litúrgico con lecturas diarias, como Ciudad Redonda, ACI Prensa o La Iglesia Episcopal.

Luego, vaya a la sección de calendario del sitio web.

Busque el mes y el año para el que desea descargar el calendario.

Haga clic en el botón o enlace de descarga, si está disponible.

Guarde el archivo en su computadora o dispositivo.

Abra el archivo para ver el calendario litúrgico con lecturas diarias.

