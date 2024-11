SC Freiburg se queda con los tres puntos frente a Borussia Mönchengladbach 3-1

La Bundesliga está considerada como una de las mejores en el mundo. (Infobae)

Mönchengladbach no pudo vencer a Freiburg, que ganó 3-1 durante el encuentro celebrado este sábado en el Schwarzwald-Stadion.

SC Freiburg afrontó el encuentro con ganas de remontar su puntuación en la clasificación tras perder el último partido frente a Borussia Dortmund por un marcador de 4-0. Por su parte, Borussia Mönchengladbach venía de vencer 2-0 en su estadio a FC St Pauli en el último partido disputado.

Con esta derrota el equipo de Mönchengladbach se situó en novena posición tras el final del encuentro, mientras que SC Freiburg en quinto.

El partido arrancó de forma positiva para SC Freiburg, que inauguró el luminoso con un gol de Lucas Höler, terminando de esta manera la primera mitad con un 1-0 en el marcador.

La segunda mitad del partido comenzó de manera favorable para el equipo local, que puso más tierra de por medio gracias a un tanto de Ritsu Doan a los pocos minutos de la segunda mitad, concretamente en el minuto 49. No obstante, el once de Mönchengladbach se aproximó en el marcador consiguiendo el 2-1 gracias al acierto de cara a portería de Kleindienst en el minuto 61. Pero posteriormente el once friburgués en el minuto 62 se distanció con un doble tanto de Lucas Höler, concluyendo el partido con un marcador final de 3-1.

Durante el partido se realizaron cambios en ambos equipos. Los jugadores de Freiburg que entraron al partido fueron Muslija, Merlin Röhl, Rosenfelder, Sildillia y Philipp en sustitución de Gregoritsch, Vincenzo Grifo, Lukas Kübler, Lucas Höler y Ritsu Doan, mientras que los cambios de Mönchengladbach fueron Ngoumou, Stefan Lainer, Kevin Stöger, Sander y Tomáš Čvančara, que entraron para suplir a Lukas Ullrich, Robin Hack, Franck Honorat, Julian Weigl y Rocco Reitz.

El árbitro mostró dos tarjetas amarillas, una de ellas a Freiburg (Nicolas Höfler) y una a Mönchengladbach (Robin Hack).

Con esta victoria, SC Freiburg asciende hasta los 20 puntos y se coloca en el quinto puesto de la clasificación, en plaza de acceso a Europa League. Por su parte, Borussia Mönchengladbach se mantiene con 17 puntos con los que llegaba a esta duodécima jornada de la competición.

En la siguiente jornada de la Bundesliga SC Freiburg jugará contra Hoffenheim a domicilio, mientras que Borussia Mönchengladbach se enfrentará en su feudo contra Borussia Dortmund.