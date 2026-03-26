Precio del dólar hoy en República Dominicana: cotización incrementa al cierre de este jueves 26 de marzo

Consulta cuál fue el cierre del tipo de cambio hoy jueves 26 de marzo en República Dominicana. (EFE/Rayner Peña R)

El dólar estadounidense cerró la jornada del jueves 24 de marzo en 59,34 pesos dominicanos en promedio, según cifras de Dow Jones. Este valor representó un aumento de 0,4% respecto a los 59,11 pesos de la sesión previa, revirtiendo la baja del día anterior y evidenciando la dificultad para establecer una tendencia clara.

Durante la última semana, el billete verde acumuló una subida de 1,87% frente al peso dominicano; en el balance anual, mantiene un incremento del 2,12%, reforzando la tendencia de apreciación de la divisa estadounidense en los últimos doce meses.

Por su parte, la volatilidad semanal fue notoriamente superior al promedio anual, lo que indica un periodo de mayores fluctuaciones y movimientos abruptos respecto a la tendencia general.

De acuerdo con el informe de Grupo Financiero Monex, en el panorama internacional el dólar, medido por el índice DXY, se mantuvo firme y validó un máximo de tres días en 99,93 puntos, comportamiento que coincidió con el vencimiento del aplazamiento de cinco días para el ataque estadounidense a infraestructura energética en Irán.

En la tercera semana de guerra, los países involucrados continúan negociando los términos para alcanzar una resolución oficial, lo que ha elevado la volatilidad cambiaria y la demanda por activos de refugio en los mercados emergentes.

En la curva de bonos del Tesoro estadounidense, prácticamente todos los nodos presentaron incrementos ante la expectativa de un repunte inflacionario, reflejando la preocupación de los inversores por el entorno internacional incierto.

Perspectivas económicas para 2026 en República Dominicana

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

República Dominicana se prepara para 2026 con un panorama económico y político alentador, según un informe de la firma global UBS Financial Services. El documento destaca una aceleración del crecimiento real del PIB hacia el 4% en dicho año, impulsada por tasas de interés más bajas y un entorno internacional más favorable. Se proyecta que la estabilidad política y las políticas pro-mercado seguirán respaldando el dinamismo económico del país.

Para 2026, UBS anticipa que la reducción de las tasas de interés liberará demanda interna y estimulará la inversión, mientras que un entorno externo más estable favorecerá la recuperación del turismo. El informe considera que un estímulo fiscal focalizado contribuirá a robustecer la actividad económica a lo largo del año.

En materia fiscal, el gobierno dominicano ha adoptado un enfoque activo para contrarrestar el crecimiento moderado. El Congreso aprobó un presupuesto suplementario que eleva el gasto de capital en 0,4% del PIB para 2025, ampliando el déficit global al 3,5% del PIB. Para 2026, el Ministerio de Hacienda apunta a un déficit fiscal global de 3,2% del PIB y un superávit primario de 0,5%.

Entre los factores más influyentes en la evolución del tipo de cambio, destacan las decisiones de política monetaria tanto del Banco Central de la República Dominicana como de la Reserva Federal de Estados Unidos, la demanda interna de dólares vinculada a las importaciones y el comportamiento de la economía local, así como el esperado fortalecimiento global del dólar estadounidense hacia el cierre de 2026, dentro de un escenario de depreciación controlada.

El Banco Central estima que el tipo de cambio alcanzará aproximadamente $66.35 en septiembre de 2026 y cerca de $69.15 un año después, anticipando una tendencia de depreciación continua.

El análisis destaca que la deuda pública bruta se mantendría estable en torno al 58% del PIB durante los próximos 12 a 18 meses a partir de noviembre del año pasado, siempre que no se produzcan eventos macroeconómicos inesperados.

UBS señala que los sólidos superávits provenientes de exportaciones de servicios y remesas compensarán los déficits de las cuentas de ingresos y comercio de mercancías, proyectando que el déficit por cuenta corriente rondará el 2-2,5% del PIB a finales de 2025 y 2026.

La inversión extranjera directa neta se estima cerca de 3,5%–4,0% del PIB, con el turismo, el comercio, la industria, la energía y el sector inmobiliario como áreas clave. Esta inversión sería suficiente para cubrir la brecha externa, según datos del Banco Central de la República Dominicana citados por UBS Financial Services.

Finalmente, el informe proporcionado por la firma de servicios financieros advierte sobre riesgos relacionados con eventos climáticos adversos y desafíos de gobernabilidad, comunes en mercados emergentes, aunque mantiene una visión optimista respecto a los indicadores económicos del país para 2026.