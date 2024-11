Previa de la Ligue 1: Stade Rennes vs AS Saint Etienne

Stade Rennes AS Saint Etienne

Rennes recibe este sábado a las 17:00 la visita de Saint Etienne en el Roazhon Park durante su decimotercer encuentro en la Ligue 1.

Stade Rennes desea una victoria en en casa durante su cita en la Ligue 1 después de haber perdido su último partido contra Lille OSC por un marcador de 1-0. Además, los locales han vencido en tres de los 12 partidos disputados hasta la fecha y suman una cifra de 19 tantos en contra y 13 a favor.

Por su parte, AS Saint Etienne se impuso a Montpellier por 1-0 durante su último encuentro de la competencia, con un gol de Bouchouari, por lo que pretende mantener su racha de triunfos en el estadio de Stade Rennes. Antes de este partido, AS Saint Etienne había ganado en cuatro de los 12 encuentros jugados en la Ligue 1 esta temporada y suma una cifra de 25 goles encajados frente a 11 a favor.

En cuanto a los resultados como local, Stade Rennes ha vencido tres veces, ha perdido en dos ocasiones y ha empatado una vez en seis partidos jugados hasta ahora, de manera que no podremos saber cuál será su destino en este encuentro, pero sí que deberá esforzarse para vencer. En el papel de visitante, AS Saint Etienne ha sido derrotado en cinco ocasiones y ha empatado una vez en sus seis encuentros que ha jugado hasta ahora, que son unas cifras que no arrojan un balance excesivamente optimista para el encuentro que le medirá con Stade Rennes.

Los dos rivales ya se habían visto las caras en el pasado en el estadio de Stade Rennes y el balance es de 11 victorias, cuatro derrotas y nueve empates a favor del conjunto local. La última vez que se enfrentaron Rennes y Saint Etienne en este torneo fue en abril de 2022 y el partido finalizó con un marcador de 2-0 para los locales.

Analizando la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Ligue 1, se puede ver que los visitantes se sitúan por delante de su rival con una diferencia de dos puntos. Stade Rennes llega al encuentro con 11 puntos en su casillero y ocupando la decimoquinta plaza antes del partido. Por su lado, los visitantes cuentan con 13 puntos y ocupan la decimotercera posición en la competencia.