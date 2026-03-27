Precio del dólar se mantiene en Perú: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 27 de marzo

Precio del dólar hoy 27 de marzo. - Crédito Andina/Juan Carlos Guzmán

Tras la apertura, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 3,46 soles para la venta según la Sunat, mientras que el tipo de cambio paralelo alcanza los 3,48 soles, de acuerdo con el portal financiero cuantoestaeldolar.pe. Este valor implica una ligera variación respecto a la jornada anterior, cuando la Sunat reportó un precio de venta de 3,468 soles.

En comparación con los últimos siete días, el dólar estadounidense muestra una tendencia estable, con movimientos mínimos tanto en el mercado oficial como en el paralelo. La Sunat indica que la diferencia diaria fue de apenas -0,002 soles en el precio de venta, mientras que el tipo de cambio paralelo presentó un incremento marginal de 0,01 soles.

A pesar de la estabilidad reciente, los datos del portal cuantoestaeldolar.pe revelan que la volatilidad semanal del dólar en Perú ha sido superior a la registrada en semanas anteriores, lo que sugiere fluctuaciones más frecuentes en la cotización. El tipo de cambio oficial y el paralelo siguen de cerca la demanda local y las condiciones del mercado internacional, factores que inciden en los ajustes diarios del valor de la moneda estadounidense.

Según datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el tipo de cambio interbancario del dólar estadounidense mostró leves fluctuaciones entre el 25 y el 26 de marzo. El 26 de marzo, el dólar registró un mínimo de 3,4550 soles y un máximo de 3,4880 soles, con un promedio de 3,4639 soles por dólar. En la jornada previa, el mínimo fue de 3,4500 soles y el máximo de 3,4710 soles, con un promedio de 3,4640 soles. La variación acumulada en 2026 es de 3,60%, mientras que la variación anual alcanza -4,21%.

En cuanto al euro, el BCRP reportó que el 26 de marzo el precio de cierre de venta fue de 4,018 soles, superior al cierre del 25 de marzo, que se ubicó en 3,999 soles. La variación anual del euro respecto al sol es positiva, con un incremento de 2,68% en los últimos doce meses. Estos datos reflejan la dinámica reciente de las principales divisas extranjeras en el mercado peruano.

Dólar según el BCRP

Compra y venta de dólar

En el mercado paralelo, el tipo de cambio se encuentra hoy en estos valores para compra y venta:

Compra: S/3,450

Venta: S/3,485

Como se sabe, el precio de compra es el valor al que la entidad compra tus dólares. Mientras, el precio de venta es el precio al que puedes comprar actualmente un dólar.

Tipo de cambio en Sunat

¿Cómo se cotiza el tipo de cambio según el portal de la Sunat, el que se usa para las operaciones en la entidad? Así están los datos actuales:

Compra: S/3,458

Venta: S/3,466

Como se sabe, este valor se actualiza cada día, ajustado a los cambios del mercado y al valor que reporta el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

El Banco Central de Reserva explica la situación del dólar en el mercado internacional. Crédito AFP

Operaciones cambiarias hoy

01:03 pm: Se convocó la siguiente subasta: Swap Cambiario Venta (tasa variable) a 3 meses por S/ 300 millones.

01:00 pm: Se colocaron S/ 400 millones de Repo de Valores a 3 meses a una tasa promedio de 4,47 por ciento.

12:35 pm: Convocatoria de las siguientes subastas: (a) Depósitos Overnight S/ 3 000 millones, (b) Depósitos del Tesoro Público a 3 meses S/ 200 millones, (c) Depósitos del Tesoro Público a 6 meses S/ 200 millones, (d) Depósitos del Tesoro Público a 9 meses S/ 100 millones y (e) Repo de Valores a 3 meses S/ 400 millones.

12:05 pm: Liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP: S/ 4 600 millones.

10:05 pm: Se colocaron S/ 5 000,1 millones de Depósitos Overnight a una tasa promedio de 4,23 por ciento.

09:15 am: Convocatoria de las siguiente subasta: Depósitos Overnight S/ 5 000 millones.

09:00 am: Liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP: S/ 9 300 millones.

08:49 am: Vencimientos de instrumentos del BCRP del día de hoy: (a) Repo de Valores S/ 1 360 millones, (b) Depósitos BCRP S/ 9 978,7 millones y (c) Depósitos del Tesoro Público S/ 300 millones.