Mitos, beneficios y riesgos de Dong quai, la controversial planta medicinal asiática

El dong quai es usado para varios propósitos, pero su abuso puede conllevar a algunos problemas de salud (Wikicommons)

Las plantas medicinales y los suplementos han sido reconocidos por sus propiedades terapéuticas desde tiempos inmemoriales, aprovechar puede significar una vida sana y equilibrada, siempre y cuando sea bajo el asesoramiento de un médico.

En esta ocasión nos enfocaremos en dong quai, cuáles son sus beneficios, su nivel de seguridad y eficacia, contraindicaciones, así como su reacción al interactuar con medicamentos, alimentos y otras hierbas curativas o suplementos.

Dong quai es una planta que se ha utilizado para una variedad de condiciones, aunque con poca evidencia. Incluso puede ser peligroso consumir demasiado. Pertenece a la misma familia de plantas que el perejil, el apio y las zanahorias.

Es popular en la medicina china para los problemas de salud femenina. La raíz puede afectar el estrógeno y otras hormonas.

Las personas comúnmente usan dong quai para los síntomas de la menopausia, los cólicos menstruales, la migraña y muchas otras condiciones, pero no existe una buena evidencia científica que respalde estos usos.

Efectividad, contraindicaciones y efectos secundarios

Existe interés en usar dong quai para varios propósitos, pero no hay suficiente información confiable para decir si podría ser útil.

El dong quai es posiblemente seguro cuando se toma hasta por 6 meses. Se ha utilizado de forma segura en combinación con otros ingredientes en dosis de hasta 150 mg al día.

Puede hacer que la piel sea más sensible a la luz solar. Los efectos secundarios comunes incluyen eructos, gases y presión arterial alta.

Tomar dong quai en dosis más altas durante más de 6 meses posiblemente no sea seguro. Dong quai contiene sustancias químicas que pueden causar cáncer.

Se recomienda no consumir esta planta durante el embarazo, pues no es segura para el bebé (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es posible que la ingesta de dong quai durante el embarazo no sea segura para el bebé. Dong quai parece afectar el útero. Algunas investigaciones sugieren que tomar dong quai con otras hierbas durante los primeros 3 meses de embarazo puede aumentar el riesgo de malformaciones congénitas. No use dong quai si está embarazada.

No hay suficiente información confiable para saber si el dong quai es seguro de usar durante la lactancia. Manténgase en el lado seguro y evite su uso.

El dong quai podría retardar la coagulación sanguínea y aumentar la posibilidad de hematomas y hemorragias en personas con trastornos hemorrágicos.

Esta planta podría actuar como estrógeno. Si tiene alguna condición que podría empeorar con el estrógeno, no use dong quai. También podría retardar la coagulación de la sangre. Podría aumentar el riesgo de hemorragia durante y después de una cirugía.

Interacciones con medicamentos, otras plantas y suplementos

La warfarina se usa para retardar la coagulación de la sangre. El dong quai también podría retardar la coagulación de la sangre. La ingesta de dong quai junto con warfarina podría aumentar el riesgo de hematomas y sangrado. Asegúrese de hacerse análisis de sangre con regularidad. Es posible que sea necesario cambiar la dosis de warfarina.

Dong quai podría actuar como la hormona estrógeno. Cuando se toman juntos, el dong quai podría aumentar el riesgo de efectos secundarios del estrógeno.

El dong quai podría retardar la coagulación de la sangre. La ingesta de dong quai junto con medicamentos que también retardan la coagulación de la sangre puede aumentar el riesgo de hematomas y hemorragias.

En el mimo sentido, tomarlo con otros suplementos con efectos similares podría aumentar el riesgo de hemorragia en algunas personas. Ejemplos de suplementos con este efecto incluyen ajo, jengibre, ginkgo, natokinasa y Panax ginseng.

Con información de Medline Plus