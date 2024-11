Las series más populares de Netflix Uruguay que no podrás dejar de ver

Pese al gran número de competidores, Netflix sigue estando entre las plataformas favoritas del público con sus grandes y afamadas producciones. (Infobae)

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Netflix ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Netflix Uruguay:

1. Love Is Blind: Argentina

Las cabinas y los corazones abren sus puertas al amor, ahora en Argentina. ¿Quién irá más allá de las apariencias y dará el Sí, quiero sin siquiera haberse visto?

2. La noche que volvimos a casa (The Night They Came Home)

En el oeste estadounidense de finales del siglo XIX, un grupo de forajidos nativos americanos aterroriza a los habitantes de un pequeño pueblo. Cuando un grupo de colonos decide luchar contra ellos, se desata una batalla épica por la supervivencia.

3. Asalto al Banco Central

España, 1981. Un grupo de hombres armados asalta un banco y toma cientos de rehenes. Una periodista compite con las autoridades para descubrir el verdadero motivo del golpe.

4. Arcane

Con las dispares ciudades de Piltover y Zaun como telón de fondo, dos hermanas luchan en bandos opuestos de una guerra entre tecnologías mágicas y creencias enfrentadas.

5. Outer Banks

En una isla de ricos y pobres, un grupo de adolescentes formado por John B, JJ, Pope y Kiara, encuentran un misterioso barco hundido tras un huracán y se adentran en una peligrosa aventura para buscar un legendario tesoro vinculado a la desaparición del padre de John B.

6. Mindfulness para asesinos (Achtsam Morden)

En una clase de 'mindfulness' para compaginar trabajo y vida personal, Björn, un abogado de la mafia, descubre varias estrategias para sobrellevar el estrés, como el asesinato.

7. Las hermanas Guerra

La negativa de una mujer a unirse al oscuro plan de su hermana genera traiciones cuando intenta reencontrarse en la cárcel con su hija, a la que perdió tiempo atrás.

8. Envidiosa

Después de una ruptura muy dolorosa, Vicky, con cerca de 40 años, busca un nuevo amor. No sabe que lo que la espera es un profundo y divertido proceso de autodescubrimiento.

9. La diplomática

En medio de una crisis internacional, una diplomática compagina su nuevo trabajo como embajadora en el Reino Unido con su turbulento matrimonio con un célebre político.

10. La ley de Lidia Poët

Una joven que aspira a ejercer la abogacía investiga, junto con su hermano letrado y su cuñado periodista, unos asesinatos en la Italia del siglo XIX.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix y la guerra del streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en una de las plataformas más fuertes en la guerra del streaming. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como "Stranger Things" y "The Crown" han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.