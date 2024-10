Las películas más populares de Prime Video España que no podrás dejar de ver

Imagen de 'Tu madre o la mía: guerra de suegras'

Las plataformas de streaming ofrecen a los usuarios comedias, dramas, acción o terror, haciendo posible que prácticamente siempre se encuentre algo que sea del agrado personal o acorde al estado de ánimo. Al no haber horarios de transmisión, es posible ver el contenido en el sofá y hasta en el transporte público.

A continuación las películas más vistas en Prime Video España

1. La cueva azul (Mavi Mağara)

Cem, un soldado, encuentra a su media naranja cuando menos lo esperaba. Alara es una arqueóloga que se cruza en la vida del protagonista. Así, comenzará una apasionada historia de amor llena de contratiempos, aventuras y emotivas conversaciones.

2. The Bus of Life

3. Frente al tornado

A medida que comienza un nuevo día en la pequeña ciudad estadounidense de Minninnewah, los residentes comienzan su día tan ordinario como el siguiente. La madre naturaleza, sin embargo, tiene otros planes para ellos. Los habitantes tienen solo 13 minutos para buscar refugio antes de que el tornado más grande registrado asole la ciudad, dejándolos luchando por proteger a sus seres queridos y luchando por sus vidas. Dejados para lidiar con las secuelas, cuatro familias deben superar sus diferencias y encontrar fuerzas entre sí para poder sobrevivir.

4. Para entrar a vivir

Ana y Maxi encuentra la casa de sus sueños. Es tan ideal que hasta les concede todo lo que desean. Pero si dejan de pedir pueden acabar como los anteriores inquilinos.

5. Strangers: Capítulo 1 (The Strangers: Chapter 1)

Tras sufrir una avería en su coche en un pequeño e inquietante pueblecito de Oregón, una joven pareja (Madelaine Petsch y Froy Gutiérrez) se ve obligada a pasar la noche en una aislada cabaña en medio del bosque. El pánico se apodera de ellos cuando son aterrorizados por tres extraños enmascarados que les atacan sin piedad ni motivo alguno.

6. Tu madre o la mía: Guerra de suegras

Paco y Regina van a casarse, pero no saben que eso desatará una lucha entre sus madres por ver quién decide hasta el mínimo detalle de la boda. Carmen, la madre de Paco, es una experta en el chantaje sentimental para conseguir lo que quiere. Mientras que Catalina, la madre de Regina, es una experta en usar sus contactos para presionar y extorsionar a la gente hasta que se cumpla su más mínimo capricho. La lucha de ambas desata una batalla de proporciones épicas, donde no quedará nada en pie.

7. Dead for a Dollar

En 1897, el veterano cazarrecompensas Max Borlund se adentra en México, donde se encuentra con el jugador profesional y forajido Joe Cribbens, un enemigo jurado que envió a prisión años antes. Max tiene la misión de encontrar y devolver a Rachel Kidd, la esposa de un rico hombre de negocios, quien, según cuenta la historia a Max, ha sido secuestrada por Buffalo Soldier Elijah Jones. Max finalmente se enfrenta a un enfrentamiento para salvar el honor.

8. The Commando

Un agente de élite de la DEA regresa a casa después de una misión fallida cuando su familia hace un descubrimiento inesperado en su casa: un alijo de dinero por valor de $ 3 millones. Pronto se enfrentan al peligro y la amenaza de un criminal recién liberado y su equipo, que harán lo que sea necesario para recuperar el dinero, incluido el secuestro de las hijas del agente. Hay mucho en juego y hay vidas en peligro en esta batalla cara a cara, ya que el agente no se detiene ante nada para proteger a su familia contra los criminales hambrientos de dinero.

9. Hermanos

El capitán Sam Cahill, un condecorado marine, es enviado a combatir en Afganistán. Algunos meses después, el gobierno lo declara fallecido o desaparecido. Enterado de la noticia, su hermano pequeño Tommy se queda en Estados Unidos, cuidando de su cuñada Grace y sus sobrinos. Con el tiempo, Tommy se gana su cariño y llega a sustituir a su hermano como marido y como padre. Pero un día reciben una noticia inesperada, cuyas consecuencias sacudirán la unidad de la familia.

10. Rivales (Challengers)

Casada con un campeón con una mala racha de derrotas, la estrategia de Tashi para la redención de su marido da un giro sorprendente cuando éste debe enfrentarse a Patrick - su antiguo mejor amigo y ex novio de Tashi. A medida que sus pasados y presentes chocan y las tensiones se disparan, Tashi debe preguntarse a sí misma cuánto le costará ganar.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Series y películas de Prime Video

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (Getty Images)

Prime Video es un servicio de streaming gestionado por Amazon que ofrece películas y series que fue creado en el 2006, al cual se puede acceder con una suscripción de su tienda o bien se le puede contratar como servicio independiente.

Actualmente el servicio de streaming está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional. De igual forma, ofrece un servicio adicional llamado Amazon Channels o Prime Video Channels.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios y MGM Holding, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+, lo que es una gran desventaja, especialmente fuera de Estados Unidos.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además cuenta con franquicias como Fast & Furious, Jurassic Park, Bourne y El Señor de los Anillos.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.