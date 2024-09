Goleada de Barcelona en el estadio de Villarreal 5-1

LaLiga tiene dos torneos al año. (Narrativa)

Barça firmó una actuación sobresaliente tras golear a Villarreal durante el partido disputado en el Estadio de la Cerámica este domingo, el cual acabó con un marcador de 5-1.

Villarreal llegó al encuentro con los ánimos reforzados después de ganar fuera de casa por un marcador de 2-1 a Mallorca. Por parte del equipo visitante, Barcelona venció en sus dos últimos encuentros de la competición contra Girona fuera de casa y Real Valladolid en casa, por 4-1 y 7-0 respectivamente y acumulaba cinco victorias seguidas en la competición.

Después del encuentro, el conjunto villarrealense es cuarto al finalizar el partido, mientras que Barça mantiene el liderato de LaLiga.

La primera mitad del enfrentamiento arrancó de manera favorable para el once culé, que dio el pitazo de salida en el Estadio de la Cerámica con un tanto de Lewandowski en el minuto 20. Tras esto, una nueva ocasión permitió incrementar el marcador del equipo visitante, incrementando la ventaja gracias a un doble gol de Lewandowski en el minuto 35. No obstante, el once villarrealense en el minuto 38 se aproximó en el marcador con un gol de Ayoze, terminando de esta manera el primer tiempo con el resultado de 2-1.

Tras el descanso llegó el gol para Barcelona, que puso más tierra de por medio con un tanto de Pablo Torre a los 58 minutos. Después, anotaron nuevamente los visitantes a través de un gol de Raphinha en el minuto 74 que dejaba un 4-1 para Barça. Sumó otra vez Barcelona, que se distanció estableciendo el 5-1 mediante un nuevo gol de Raphinha, que completaba de este modo un doblete a los 83 minutos, acabando el partido con un resultado de 5-1 en el marcador.

Los entrenadores realizaron todos los cambios posibles. Por parte de Villarreal saltaron desde el banco de suplentes Thierno Barry, Pape Gueye, Denis Suárez, Ilias Akhomach y Ramón Terrats en sustitución de Yéremy Pino, Dani Parejo, Nicolas Pépé, Santi Comesaña y Álex Baena, mientras que los cambios del conjunto visitante fueron Iñaki Peña, Marc Casadó, Pau Cubarsí, Pau Víctor y Héctor Fort, que saltaron al césped por Ter Stegen, Pablo Torre, Pedri, Sergi Domínguez y Íñigo Martínez.

El árbitro mostró siete tarjetas amarillas. Los locales vieron seis de ellas (Dani Parejo, Álex Baena, Eric Bailly, Ayoze, Sergi Cardona e Ilias Akhomach) y los del equipo visitante vieron una tarjeta, concretamente Pau Víctor.

Con este resultado, Villarreal se queda con 11 puntos y Barça asciende hasta los 18 puntos.

En el siguiente partido de la competición, Villarreal jugará contra Espanyol a domicilio y Barcelona se enfrentará a Getafe en su feudo.