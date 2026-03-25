Clima en Filadelfia: temperatura y probabilidad de lluvia para mañana miércoles 25 de marzo

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir mañana, aquí está el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad de Filadelfia, en Pensilvania, según información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Estado del tiempo en Filadelfia en las próximas horas

Habrá una ligera posibilidad de lluvias y luego se presentarán lluvias y posiblemente una tormenta eléctrica después de las 2 a.m. La temperatura mínima estará alrededor de 57 grados Fahrenheit (14 grados Celsius). Se espera un viento del suroeste de aproximadamente 10 mph (16 km/h), con ráfagas que podrían alcanzar hasta 20 mph (32 km/h). La probabilidad de precipitación será del 80%. Se anticipan nuevas cantidades de lluvia entre una décima y un cuarto de pulgada (entre 2.5 y 6.4 mm), excepto que se podrían registrar cantidades más altas en las tormentas eléctricas.

Se esperan lluvias, principalmente antes de las 2 p.m. La temperatura máxima estará cerca de 59°F (15°C). Habrá un viento del oeste alrededor de 10 mph (16 km/h) que se convertirá en viento del norte por la mañana. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 20 mph (32 km/h). La probabilidad de precipitación es del 80%. Se podrían acumular entre un cuarto y medio de pulgada (0.6 a 1.3 cm) de precipitación nueva. Esta noche, las lluvias continuarán y la temperatura descenderá, creando un ambiente fresco y húmedo.

La información sobre el pronóstico del clima en Filadelfia, Pensilvania, está actualizada al corte del 25 de marzo a las 5:54 PM hora del Este (Tiempo de Verano).

Así se comportan las estaciones del año en Filadelfia

Filadelfia se ubica en el estado de Pensilvania, cerca de la costa del Río Delaware (Reuters)

Filadelfia es la ciudad más grande del estado de Pensilvania y está ubicada en la región noreste de los Estados Unidos, cerca de la costa del Río Delaware. Por lo que el clima en este territorio es continental húmedo, lo que significa que tiene inviernos fríos y veranos calurosos, con estaciones bien definidas.

Así es como se comporta el clima estación por estación:

Invierno (Diciembre a Febrero)

Temperaturas: Los inviernos en Filadelfia son fríos, con temperaturas máximas que suelen rondar entre los 3°C y 6°C y mínimas que bajan a -3°C o incluso más bajas en ocasiones, especialmente en enero.Nieve: Las nevadas son comunes, especialmente en enero y febrero. Aunque no son tan frecuentes ni tan intensas como en el norte del país, pueden producirse acumulaciones significativas durante las tormentas de nieve.Viento: Los vientos fríos pueden hacer que la sensación térmica sea aún más baja, especialmente en días con tormentas.Primavera (Marzo a Mayo)

Temperaturas: La primavera en Filadelfia comienza fresca, con temperaturas promedio entre 6°C y 14°C en marzo y entre 14°C y 22°C en mayo.Tiempo: El clima es variable, alternando entre días soleados y lluviosos. Las lluvias son más frecuentes hacia finales de la primavera, lo que ayuda a que la vegetación florezca.Flora: La primavera es una temporada agradable con la floración de árboles y flores, especialmente en los parques y jardines de la ciudad.Verano (Junio a Agosto)

Temperaturas: El verano en Filadelfia puede ser caluroso y húmedo. Las temperaturas diarias promedio oscilan entre los 26°C y 32°C, aunque en días de olas de calor pueden superar los 35°C.Humedad: La humedad puede hacer que el calor se sienta más intenso. Las noches suelen ser cálidas, con temperaturas entre 20°C y 23°C.Tormentas: Las tormentas son comunes en los meses de verano, con lluvias intensas y ocasionalmente tormentas eléctricas. A veces se pueden experimentar períodos de calor extremo, lo que aumenta la sensación de bochorno.Otoño (Septiembre a Noviembre)

Temperaturas: El otoño en Filadelfia es moderado y agradable. En septiembre, las temperaturas promedio rondan entre 20°C y 26°C y en noviembre bajan a entre 5°C y 15°C. Las noches se vuelven más frescas conforme avanza la estación.Precipitaciones: Las lluvias son menos frecuentes en comparación con la primavera, aunque todavía puede haber tormentas ocasionales, especialmente en septiembre.