Efemérides del 9 de septiembre, la historia de un día como hoy

El 9 de septiembre ha sido fecha de innumerables sucesos que marcaron a la humanidad a tal grado que son apuntados en los calendarios e internacionalmente conocidos como efemérides.

Estos eventos incluyen desde sucesos legendarios, tristes tragedias y avances científicos, hasta nacimientos y muertes de personajes relevantes como líderes sociales, científicos y artistas, es lo que nos traen las efemérides de este viernes.

Qué pasó el 9 de septiembre

2021: Detenido en Madrid a Hugo Carvajal, exgeneral venezolano chavista, fugado y reclamado por EEUU para ser juzgado por narcotráfico, blanqueo y colaboración con las FARC.

2020: Nature publica, en base a una investigación europea, que una dieta menos dependiente de productos animales será un factor imprescindible para cambiar el actual declive de la biodiversidad.

2019: EEUU lanza una macroinvestigación contra Google por supuesto monopolio.

2009: Un comando libera al periodista británico, Stephen Farrell, secuestrado en Afganistán.

2004: Jemaah Islamiya comete un atentado con bomba junto a la embajada de Australia en Yakarta y causa ocho muertos y 160 heridos.

2002: La cadena de televisión Al Yazira difunde un vídeo en el que Osama Bin Laden asume los atentados del 11 de septiembre de 2001.

1999: Israel libera a 199 presos y devuelve a los palestinos el 7 % de Cisjordania.

1996: Croacia y Yugoslavia establecen relaciones diplomáticas oficiales tras cinco años de guerra.

1991: Tayikistán declara su independencia de la antigua URSS.

1988: Unos mil muertos en Bangladesh por las inundaciones que provoca el desbordamiento del río Brahmaputra.

1981: El Consejo de Ministros francés de Pierre Mouroy, durante la presidencia de François Mitterrand, aprueba la nacionalización de la banca y de once grupos industriales estratégicos.

1971: John Lennon lanza “Imagine”, su segundo álbum en solitario, con 10 temas que conforman una carta de amor del exbeatle a su esposa Yoko Ono.

1954: Un terremoto de magnitud 6,8 en la escala de Richter causa 1.400 muertos y 15.000 heridos en El Asnam (Argelia).

1951: Las fuerzas del Ejército Popular de Liberación Chino ocupan Lhasa, capital del Tibet.

1948: Proclamación de la República Popular Democrática de Corea del Norte.

1944: Insurrección en Bulgaria con apoyo del Ejército soviético e implantación de la dictadura bajo la República Popular de Bulgaria.

1942: Un avión japonés bombardea Brookings (Oregón), único ataque aéreo durante la II Guerra Mundial en territorio continental estadounidense.

1932: El Gobierno paraguayo moviliza a los reservistas ante el agravamiento del conflicto con Bolivia.

1931: México ingresa en la Sociedad de las Naciones.

1915: Durante la primera guerra mundial, cuatro zepelines de la División Naval alemana arrojan sobre Londres bombas explosivas y otras incendiarias, lo que supone el bombardeo más importante sobre el Reino Unido hasta ese momento.

1897: Fundación del Centro Científico de Cuzco (Perú).

1888: Chile se apodera de la isla de Pascua para establecer su penitenciaría.

1850: California entra a formar parte del territorio de Estados Unidos.

1807: Capitulación del general británico Whitelocke: los ingleses evacuan Montevideo.

1541: La viuda del conquistador Pedro de Alvarado jura como gobernadora de Guatemala y fallece en pocas horas al derrumbarse una capilla.

Nacimientos

1960: Hugh Grant, actor británico.

1924: Rik vam Steembergen, campeón ciclista belga.

1918: Oscar Luigi Scalfaro, presidente de Italia.

1908: Cesare Pavese, escritor italiano.

1894: Carlos Borosque, cineasta chileno.

1828: León Tolstoi, escritor ruso.

1731: Francisco Javier Clavijero, historiador y escritor mexicano.

1585: Cardenal Richelieu, el francés Armand Jean du Plessis.

Fallecimientos

2024: James Earl Jones, actor estadounidense conocido por interpretar a Darth Vader en la saga la Guerra de las Galaxias. (n. 1931)

2023: Domenico De Masi, sociólogo italiano (n. 1938)

2022: James Polshek, arquitecto estadounidense (n. 1930)

2021: Tino Contreras, leyenda mexicana del jazz.

2020: Simeon Coxe, pionero de la música electrónica con Silver Apples.

2003: Edward Teller, físico estadounidense.

2002: José Luis Massera, político y matemático uruguayo.

1994: Patrick O’Neal, actor estadounidense.

1979: Jean Seberg, actriz estadounidense.

1976: Mao Tse-Tung, presidente de China.

1901: Toulouse-Lautrec, pintor francés.

1898: Stéphane Mallarmé, poeta simbolista francés.

