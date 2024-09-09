Efemérides del 9 de septiembre, la historia de un día como hoy

El 9 de septiembre ha sido fecha de innumerables sucesos que marcaron a la humanidad a tal grado que son apuntados en los calendarios e internacionalmente conocidos como efemérides.
Estos eventos incluyen desde sucesos legendarios, tristes tragedias y avances científicos, hasta nacimientos y muertes de personajes relevantes como líderes sociales, científicos y artistas, es lo que nos traen las efemérides de este viernes.
Qué pasó el 9 de septiembre
2021: Detenido en Madrid a Hugo Carvajal, exgeneral venezolano chavista, fugado y reclamado por EEUU para ser juzgado por narcotráfico, blanqueo y colaboración con las FARC.
2020: Nature publica, en base a una investigación europea, que una dieta menos dependiente de productos animales será un factor imprescindible para cambiar el actual declive de la biodiversidad.
2019: EEUU lanza una macroinvestigación contra Google por supuesto monopolio.
2009: Un comando libera al periodista británico, Stephen Farrell, secuestrado en Afganistán.
2004: Jemaah Islamiya comete un atentado con bomba junto a la embajada de Australia en Yakarta y causa ocho muertos y 160 heridos.
2002: La cadena de televisión Al Yazira difunde un vídeo en el que Osama Bin Laden asume los atentados del 11 de septiembre de 2001.
1999: Israel libera a 199 presos y devuelve a los palestinos el 7 % de Cisjordania.
1996: Croacia y Yugoslavia establecen relaciones diplomáticas oficiales tras cinco años de guerra.
1991: Tayikistán declara su independencia de la antigua URSS.
1988: Unos mil muertos en Bangladesh por las inundaciones que provoca el desbordamiento del río Brahmaputra.
1981: El Consejo de Ministros francés de Pierre Mouroy, durante la presidencia de François Mitterrand, aprueba la nacionalización de la banca y de once grupos industriales estratégicos.
1971: John Lennon lanza “Imagine”, su segundo álbum en solitario, con 10 temas que conforman una carta de amor del exbeatle a su esposa Yoko Ono.
1954: Un terremoto de magnitud 6,8 en la escala de Richter causa 1.400 muertos y 15.000 heridos en El Asnam (Argelia).
1951: Las fuerzas del Ejército Popular de Liberación Chino ocupan Lhasa, capital del Tibet.
1948: Proclamación de la República Popular Democrática de Corea del Norte.
1944: Insurrección en Bulgaria con apoyo del Ejército soviético e implantación de la dictadura bajo la República Popular de Bulgaria.
1942: Un avión japonés bombardea Brookings (Oregón), único ataque aéreo durante la II Guerra Mundial en territorio continental estadounidense.
1932: El Gobierno paraguayo moviliza a los reservistas ante el agravamiento del conflicto con Bolivia.
1931: México ingresa en la Sociedad de las Naciones.
1915: Durante la primera guerra mundial, cuatro zepelines de la División Naval alemana arrojan sobre Londres bombas explosivas y otras incendiarias, lo que supone el bombardeo más importante sobre el Reino Unido hasta ese momento.
1897: Fundación del Centro Científico de Cuzco (Perú).
1888: Chile se apodera de la isla de Pascua para establecer su penitenciaría.
1850: California entra a formar parte del territorio de Estados Unidos.
1807: Capitulación del general británico Whitelocke: los ingleses evacuan Montevideo.
1541: La viuda del conquistador Pedro de Alvarado jura como gobernadora de Guatemala y fallece en pocas horas al derrumbarse una capilla.
Nacimientos
1960: Hugh Grant, actor británico.
1924: Rik vam Steembergen, campeón ciclista belga.
1918: Oscar Luigi Scalfaro, presidente de Italia.
1908: Cesare Pavese, escritor italiano.
1894: Carlos Borosque, cineasta chileno.
1828: León Tolstoi, escritor ruso.
1731: Francisco Javier Clavijero, historiador y escritor mexicano.
1585: Cardenal Richelieu, el francés Armand Jean du Plessis.
Fallecimientos
2024: James Earl Jones, actor estadounidense conocido por interpretar a Darth Vader en la saga la Guerra de las Galaxias. (n. 1931)
2023: Domenico De Masi, sociólogo italiano (n. 1938)
2022: James Polshek, arquitecto estadounidense (n. 1930)
2021: Tino Contreras, leyenda mexicana del jazz.
2020: Simeon Coxe, pionero de la música electrónica con Silver Apples.
2003: Edward Teller, físico estadounidense.
2002: José Luis Massera, político y matemático uruguayo.
1994: Patrick O’Neal, actor estadounidense.
1979: Jean Seberg, actriz estadounidense.
1976: Mao Tse-Tung, presidente de China.
1901: Toulouse-Lautrec, pintor francés.
1898: Stéphane Mallarmé, poeta simbolista francés.
Con información de EFE