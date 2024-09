Último lanzamiento de Jung Kook es la canción de K-pop más escuchada en iTunes España en este momento

El cantante Jungkook de BTS actuó en el programa 'Today' de la cadena NBC en el Rockefeller Center de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 8 de noviembre de 2023. (REUTERS/Caitlin Ochs)

El fenómeno del K-Pop ha sobrepasado fronteras y se ha convertido en un inmenso motor cultural global. La popularidad de este género musical, originario de Corea del Sur, se evidencia claramente en las listas de éxitos de plataformas digitales alrededor del mundo.

Un vistazo al top 10 de las canciones más escuchadas en iTunes, según un listado de la compañía de Apple, destaca la presencia predominante del K-Pop, evidenciando su efecto en la industria musical. Esta expansión ha consolidado al K-Pop a nivel global captando el interés y la pasión de millones de oyentes.

El éxito del K-Pop en plataformas como iTunes no es fortuito; es el resultado de una combinación de estrategias eficientes de marketing digital, producción musical de alto nivel y la dedicación de sus fanáticos. A continuación se encuentran las 10 canciones de K-pop más populares en iTunes.

Los integrantes de NCT en el concierto SMTOWN LIVE 2022. (REUTERS/ Heo Ran)

1.- Yes or No - Jung Kook

2.- Standing Next to You - Jung Kook

4.- Boyfriend - YEONJUN

5.- CRAZY - LE SSERAFIM

7.- BITTERSWEET MISTAKE - Yoon San Ha

8.- Like I Do (Jay Park Remix) - Jay Park

9.- We are Bulletproof : The Eternal - BTS

10.- Polar Night - Agust D

Cuáles son los artistas más destacados del K-pop

Uno de los artistas más destacados del K-pop es BTS, también conocido como Bangtan Boys. Formado por Big Hit Entertainment en 2013, el grupo se ha convertido en un fenómeno global gracias a su música pegajosa, coreografías y letras que hablan sobre temas sociales, personales y hasta políticos. BTS ha roto numerosos récords, incluyendo ser el primer grupo surcoreano en alcanzar el número uno en la lista Billboard Hot 100 y en recibir una nominación al Grammy. Además, su influencia cultural es tal que fueron invitados a hablar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, promoviendo mensajes de autoaceptación y amor propio.

BLACKPINK es otro grupo prominente en la escena del K-pop, formado por YG Entertainment en 2016. Compuesto por cuatro miembros, BLACKPINK ha ganado reconocimiento internacional por su estilo musical y visual, así como por sus colaboraciones con artistas globales como Dua Lipa y Lady Gaga. Su sencillo "DDU-DU DDU-DU" fue el primer video musical de un grupo de K-pop en superar mil millones de vistas en YouTube. Además, BLACKPINK ha actuado en escenarios internacionales de gran prestigio, como el festival de Coachella en Estados Unidos, consolidando su posición como uno de los grupos más influyentes y exitosos del K-pop.

FOTO DE ARCHIVO. J-Hope actúa en Times Square durante el primer evento de Año Nuevo sin restricciones desde la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en el barrio de Manhattan de Nueva York, Estados Unidos. 31 de diciembre de 2022. (REUTERS/Jeenah Moon)

Camino a la cima

Más tarde iniciaría la llamada “segunda generación del K-pop”, nuevamente de la mano de agrupaciones que estaban integradas por figuras jóvenes como fue el caso de TVXQ (debutando en el 2003), SS501 (2005), Super Junior (2005), BIGBANG (2006), así como grupos femeninos como Wonder Girls (2007), Girls Generation (2007) y KARA (2007).

Para el año 2008, Corea del Sur ya estabadominandoel mercado del entretenimiento en Asia con una tasa de crecimiento anual superior al 10% en las exportaciones de sus productos musicales y televisivos con los K-dramas, siendo incluso el 68% del mercado musical en Japón, por delante de China (11.2%) y Estados unidos (2.1%).

Posteriormente surgirían más grupos como SHINee o INFINITE, éstos últimos quienes lograron afianzar el récord de ser los primeros en encabezar la lista de artistas emergentes de Billboard en 2014 con su canción Last Romeo; 2PM, EXO, 2EN1, hasta llegar a la tercera generación del K-pop en donde se incluyen a nuevos grupos como BTS, Seventeen, GOT7, Twice, Red Velvet, BLACKPINK, MAMAMOO, entre otros, hasta la actual cuarta generación que son todos aquellos quienes debutaron entre 2017 y 2018 como Stray Kids, ITZY, Ateez, Astro y más.

Cabe mencionar que un parteaguas que se debe considerar es Gangnam Style del rapero PSY, una canción que no sólo logró romper récords inimaginables en plataformas musicales como YouTube, sino que también dio la vuelta al mundo y demostró que el idioma no era una barrera para lograr el éxito en países altamente competitivos como lo es la industria estadounidense.

A la fecha, la batuta como los máximos exponentes del K-pop la tiene la agrupación BTS ‒integrados por Suga, RM, Jin, Jimin, J-Hope, V y Jungkook‒, quienes además de tener dominada a la industria musical en Corea del Sur y afianzar su fama en el resto del mundo, han sido nombrados como “líder de tendencias de Asia” por The Economist y “Artistas del año” por la revista TIME, pasando por sus nominaciones a los premios Grammy y sus 10 premios Billboard.