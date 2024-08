Cuál es la lectura y el evangelio del 20 de agosto

El evangelio y las lecturas son fragmentos de la Biblia (Imagen ilustrativa Infobae)

Las lecturas y el evangelio son la parte central de la Misa, el acto de culto más importante de la religión católica, ya que se trata de los pasajes de la Biblia para compartir el mensaje de Jesucristo.

Al realizarse Misas casi todos los días, el Vaticano da a conocer las lecturas y el evangelio diariamente. Estas son las de hoy, de acuerdo con Vatican News.

La lectura de hoy

Lectura de la profecía de Ezequiel

Ez 28, 1-10

En aquellos días, el Señor me habló y me dijo: “Hijo de hombre, dile al príncipe de Tiro: ‘El Señor Dios dice esto:

Tu corazón se ha ensoberbecido y has dicho:

Soy Dios, estoy sentado en el trono de Dios,

en medio de los mares;

pero eres hombre y no Dios,

y te crees tan sabio como Dios;

pretendes ser más inteligente que Daniel

y conocer todos los secretos;

con tu sabiduría y habilidad te has hecho rico,

has amontonado oro y plata en tus tesoros;

con astucia de comerciante has aumentado tus riquezas

y te has ensoberbecido por tu fortuna’ ”.

Por eso dice el Señor:

“Porque te has creído tan sabio como Dios,

por eso mandaré contra ti

a los más feroces de los pueblos extranjeros,

que desenvainarán su espada contra tu esplendor y tu sabiduría

y acabarán con tu grandeza.

Ellos te matarán

y el mar será tu sepultura.

¿Ante la mano misma de tus verdugos

te atreverás a afirmar todavía que eres Dios,

cuando no eres más que un hombre?

Morirás como un pagano a manos de extranjeros,

porque así lo digo yo, el Señor Dios’’.

El evangelio del día

Lectura del santo evangelio según san Mateo

Mt 19, 23-30

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el Reino de los cielos. Se lo repito: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el Reino de los cielos".



Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: "Entonces ¿quién podrá salvarse?" Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: "Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible".



Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: "Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar?" Jesús les dijo: "Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel.



Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa o hijos, o propiedades, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos y muchos últimos, primeros''.



Cómo puedo descargar el calendario litúrgico con las lecturas bíblicas

Estos son los pasos para descargar un calendario litúrgico con lecturas diarias:

Vaya a uno de los sitios web que ofrecen un calendario litúrgico con lecturas diarias, como Ciudad Redonda, ACI Prensa o La Iglesia Episcopal.

Luego, vaya a la sección de calendario del sitio web.

Busque el mes y el año para el que desea descargar el calendario.

Haga clic en el botón o enlace de descarga, si está disponible.

Guarde el archivo en su computadora o dispositivo.

Abra el archivo para ver el calendario litúrgico con lecturas diarias.

