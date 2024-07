Qué es la queratosis seborreica: síntomas, causas y tratamiento de las manchas en la piel

Las manchas de la piel suelen ser de color marrón o negro que se pueden generar en la piel después de los 50 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

La queratosis seborreica es una neoplasia cutánea común no cancerosa (benigna). Las personas suelen tener más cantidad de estas a medida que envejecen. Las queratosis seborreicas suelen ser de color marrón, negro o marrón claro. Las neoplasias (lesiones) tienen un aspecto ceroso, escamoso y ligeramente elevado. Aparecen progresivamente, por lo general en la cara, el cuello, el pecho o la espalda. Son inofensivas y no contagiosas. No necesitan tratamiento, pero puedes decidir que te las extirpen si se irritan con la ropa o si no te gusta su aspecto.

Síntomas

La queratosis seborreica empeora progresivamente. Estos son algunos de los signos y síntomas posibles:

Una protuberancia cerosa o áspera de forma redonda u ovalada, generalmente en la cara, el pecho, el hombro o la espalda

Una protuberancia llana o levemente abultada de superficie escamosa, con un aspecto como si estuviera pegado a la piel

El tamaño varía de muy pequeño a más de 1 pulgada (unos 2,5 centímetros) de ancho

La cantidad varía; pueden aparecer una sola o varias

Protuberancias pequeñas agrupados alrededor de los ojos o en otro lugar de la cara, a veces llamados lunares de carne o dermatosis papulosa nigra, que son comunes en pieles negras o morenas

El color varía de marrón claro a marrón o a negro Picazón

Cuándo debes consultar con un médico

Consulta con el médico si la aparición de un bulto te causa molestia o si se irrita o sangra cuando la ropa se frota contra este. También debes consultar con el médico si observas cambios sospechosos en la piel, como llagas o bultos que aumentan de tamaño rápidamente, sangran y no sanan. Estos podrían ser signos de cáncer de piel.

Si las manchas generan molestia es recomendable acudir al médico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores de riesgo

Es más frecuente desarrollar queratosis seborreica después de los 50 años. También es más probable que la desarrolles si tienes antecedentes familiares de la afección.

Diagnóstico

Por lo general, el médico puede determinar si tienes queratosis seborreica al observar la piel afectada. Si hay alguna duda sobre el diagnóstico, el médico puede recomendar extirpar la protuberancia para poder examinarla con un microscopio.

Tratamiento

Estas protuberancias en la piel no son cancerígenas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una queratosis seborreica no suele desaparecer por sí sola, pero no es necesario un tratamiento. Puedes optar por eliminarla si se irrita o sangra, o si no te gusta cómo se ve o se siente. Es posible eliminar la queratosis seborreica con uno de los siguientes métodos o con una combinación de estos:

Congelación del crecimiento. Congelar un crecimiento con nitrógeno líquido (crioterapia) puede ser una manera eficaz de eliminar la queratosis seborreica No siempre funciona en crecimientos más gruesos y elevados Este método conlleva el riesgo de una pérdida permanente de la pigmentación, especialmente en pieles negras o morenas .

Raspar (curetaje) o cortar al ras la superficie de la piel. Primero, el médico adormece el área y luego usa un bisturí para extirpar el crecimiento En ocasiones, el método de raspar o cortar al ras se utiliza junto con la criocirugía para tratar crecimientos más delgados o planos.

Quemar con corriente eléctrica (electrocauterización). Primero, el médico adormece el área y luego destruye el crecimiento con electrocauterización Este método se puede utilizar solo o con raspado, especialmente al eliminar los crecimientos más gruesos Habla con tus médicos acerca de los riesgos y beneficios de cada método. Algunos métodos pueden causar una decoloración permanente o temporal de la piel, así como cicatrices. Después del tratamiento, es posible que aparezca una nueva dermatosis seborreica en otra parte del cuerpo.

Con información de Mayo Clinic