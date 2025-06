Efemérides del 26 de junio: qué pasó un día como hoy

La cantante estadounidense intérprete de la canción "7 Rings" nació el 26 de junio de 1993 (Instagram @arianagrande)

Un día, diferentes épocas. Las efemérides te llevarán a un viaje en el tiempo para descubrir los eventos que han hecho de esta fecha un punto de convergencia para la historia.

Desde avances tecnológicos hasta hitos literarios, te presentamos un vistazo a las efemérides que marcan este 26 de junio.

Qué pasó un día como hoy

Las efemérides conmemoran hechos y personajes que marcaron la historia. Son clave para preservar la memoria colectiva y el conocimiento. Créditos: Infobae México.

1284: En Hamelín (Alemania) suceden los hechos de la leyenda del flautista de Hamelín, en que 130 niños (posiblemente jóvenes) fueron raptados o reclutados.

1300: En España, el sultán de Granada Muhammad II toma Alcaudete (Jaén) tras cuatro días de combate.

1409: En el Concilio de Pisa, previa deposición de los papas Gregorio XII de Roma y Benedicto XIII de Aviñón veintiún días antes, se elige por votación unánime como papa al cardenal Pedro Philarghi, que toma el nombre de Alejandro V.

1709: En España, Felipe V concede a la villa de Ayerbe los títulos de «noble y fidelísima», por la colaboración prestada en la Guerra de Sucesión.

1783: En San Petersburgo (Rusia), el matemático y físico Leonhard Euler (1707-1783) describe la llegada de la nube ácida proveniente del volcán Laki (de Islandia), que explotó el 8 de junio y erupcionará los próximos 8 meses. En los dos años siguientes esta niebla causará una gran hambruna, que dejará un saldo de 6 millones de muertes en todo el mundo. Se ha descrito como «una de las mayores catástrofes medioambientales en la Historia europea».

1800: Alessandro Volta, anuncia el descubrimiento y funcionamiento de la primera pila eléctrica.

1876: En los Estados Unidos se libra la Batalla de Little Bighorn, en la que mueren el general Custer y sus 268 soldados.

1887: En la región del Castillo de Kilkenny (sureste de Irlanda) se registra el récord histórico de temperatura de ese país: 33,3 °C (92 °F).

1891: En Buenos Aires (Argentina) se funda el partido político Unión Cívica Radical.

1924: En República Dominicana termina la invasión estadounidense; se retiran las tropas.

1942: En Veracruz (México) el submarino alemán nazi U-129 hunde al petrolero mexicano Túxpam; mueren 4 marinos mexicanos.

1945: En San Francisco (California) se firma la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.

1960: Madagascar se independiza de Francia.

1963: En Berlín (Alemania), el presidente de Estados Unidos John F. Kennedy da su célebre discurso “Ich bin ein Berliner” (‘soy un berlinés’).

1964: En Caracas (Venezuela), el Gobierno rompe relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba, acusando a Fidel Castro de exportar la revolución violenta. Las guerrillas rurales combaten en todo el territorio venezolano.

1974: En Ohio (Estados Unidos), se escanea por vez primera el código de barras de un paquete de chicles en un supermercado.

1975: En India, Indira Gandhi establece un gobierno autoritario.

1976: En Toronto (Canadá) se inaugura oficialmente la CN Tower.

1977: En los Estados Unidos, el cantante Elvis Presley da su último concierto.

1979: El pugilista estadounidense Muhammad Ali se retira del boxeo, aunque regresaría para dos exhibiciones, siendo derrotado en ambas.

1980: En El Salvador, la Junta Revolucionaria de Gobierno ordena una intervención militar a la Universidad de El Salvador y posteriormente la mantiene cerrada por cuatro años.

1987: En España, Jesús Gil se hace con la presidencia del club de fútbol Atlético de Madrid.

1988: En San Juan (Puerto Rico), el cantante Héctor Lavoe intenta quitarse la vida arrojándose desde el noveno piso del hotel Regency.

1991: Las repúblicas exyugoslavas de Croacia y Eslovenia declaran su independencia.

1997: En Londres se publica por primera vez Harry Potter y la piedra filosofal, obra escrita por J. K. Rowling

1999: En Río de Janeiro (Brasil) comienza la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe y de la Unión Europea (ALC-UE).

1999: Guinea Ecuatorial y Santo Tomé y Príncipe firman el Tratado de fronteras marítimas entre Guinea Ecuatorial y Santo Tomé y Príncipe creando así la frontera marítima entre Guinea Ecuatorial y Santo Tomé y Príncipe.

2000: En Londres se presenta oficialmente el primer borrador del genoma humano.[1]

2002: En Avellaneda (a 6 km al sur del centro de Buenos Aires), la policía asesina a los militantes sociales Darío Santillán y Maximiliano Kosteki (Masacre de Avellaneda).

2007: El cantante mexicano Alejandro Fernández, lanza al mercado su 12.° álbum de estudio Viento a favor.

2011: En Nueva York, el brasileño José Graziano da Silva es elegido presidente de la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación).

2011: En Alemania comienza la Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2011.

2011: En Argentina, se disputa la llave final por la Promoción de Ascenso a la Primera División del Fútbol Argentino, donde tras empatar 1 a 1 con el Club Atlético Belgrano, se produce el histórico descenso del Club Atlético River Plate a la Primera B Nacional.

2012: Lanzamiento del álbum Living Things de la banda estadounidense de rock Linkin Park.

2012: Descubrimiento de la quinta luna de Plutón Estigia, el anuncio oficial se da el 11 de julio de ese año.

2014: Es hallado en las llanuras de Namibia el arrecife más antiguo construido naturalmente con los esqueletos de los primeros animales en poseerlos que se conocen, conocidos como cloudina. Las estructuras óseas pertenecerían al Periodo Ediacárico.[2]

2015: Se lleva a cabo el primer día de la primera edición del Expo Bazar Vintage en Ciudad Juárez (México).

2016: En el Reino de España se celebran las duodécimas elecciones generales de la democracia española.

2016: En la final de la Copa América 2016, Argentina pierde 2 a 4 en penales contra Chile; Lionel Messi falló un penal por primera vez en tanda de penales, por lo que Chile se coronó bicampeón de la Copa América

2016: En Panamá se inaugura de la Ampliación del Canal de Panamá.

2022: Atlético Nacional queda campeón de la Liga BetPlay Dimayor 2022-I, al vencer 4-3 en el global al Deportes Tolima en la final.

Los eventos que cambiaron el rumbo de la humanidad (Imagen ilustrativa Infobae)

Quién nació un día como hoy

1557: Leandro Bassano, pintor italiano (f. 1622).

1580: Gaspar de Borja y Velasco, cardenal español (f. 1645).

1681: Eduviges Sofía de Suecia, princesa y escritora sueca (f. 1708).

1685: Antonio Maria Bernacchi, soprano italiano (f. 1746).

1694: Georg Brandt, químico y mineralogista sueco (f. 1768).

1726: Víctor Amadeo III, duque sardo (f. 1796).

1730: Charles Messier, astrónomo francés (f. 1817).

1735: Joseph Ducreux, pintor retratista y grabador francés (f. 1802).

1747: Leopold Kozeluch, compositor checo (f. 1818).

1753: Antoine de Rivarol, escritor francés (f. 1801).

1760: Juan José I, príncipe de Liechtenstein (f. 1836).

1763: George Morland, pintor inglés (f. 1804).

1782: Juan José Carrera, militar y patriota chileno (f. 1818).

1821: Bartolomé Mitre, militar argentino, presidente entre 1862 y 1868 (f. 1906).

1824: Lord Kelvin (William Thomson), físico británico (f. 1907).

1826: Juan de la Barrera, militar y héroe mexicano (f. 1847).

1834: Manuel Gómez-Moreno González, pintor y arqueólogo español (f. 1918).

1840: Ignacio Montes de Oca y Obregón, obispo, escritor e historiador mexicano (f. 1921).

1849: Esteban Borrero Echeverría, médico, maestro y patriota cubano.

1854: Robert Borden, primer ministro de Canadá (f. 1937).

1866: George Herbert de Carnarvon, egiptólogo británico (f. 1923).

1867: Pelayo Quintero Atauri, pintor y escritor español (f. 1946).

1869: Martin Andersen Nexø, escritor danés (f. 1954).

1885: André Maurois, escritor, biógrafo y crítico francés (f. 1967).

1890: Francisco Elías Rueda, cineasta español (f. 1977).

1891: Sidney Howard, guionista y dramaturgo estadounidense, Óscar al mejor guion adaptado (f. 1939).

1892: Pearl S. Buck, escritora estadounidense, premio nobel de literatura en 1938 (f. 1973).

1897: Viola Dana, actriz estadounidense (f. 1987).

1899: María Nikoláyevna Románova, duquesa rusa (f. 1918).

1904: Peter Lorre, actor húngaro-estadounidense (f. 1964).

1905: Lynd Ward, escritor e ilustrador estadounidense (f. 1985).

1906: Stefan Andres, escritor alemán (f. 1970).

1908: Salvador Allende, médico y político chileno, presidente de Chile entre 1970 y 1973 (f. 1973).

1908: Estrellita Castro, actriz y cantante española (f. 1983).

1909: Tom Parker, empresario neerlandés y mánager de Elvis Presley (f. 1997).

1909: Wolfgang Reitherman, cineasta alemán (f. 1985).

1913: Aimé Césaire, poeta y político francés (f. 2008).

1913: Maurice Wilkes, investigador informático británico (f. 2010).

1914: Laurie Lee, escritor británico (f. 1997).

1914: Wolfgang Windgassen, tenor alemán (f. 1974).

1915: George Haigh, jugador y entrenador de fútbol inglés (f. 2019).

1916: Giuseppe Taddei, barítono italiano (f. 2010).

1922: Eleanor Parker, actriz estadounidense (f. 2013).

1924: Antonio Pinilla Sánchez-Concha, abogado y filósofo peruano (f. 2006).

1924: José Ignacio San Martín, militar español (f. 2004).

1925: Wolfgang Unzicker, ajedrecista alemán (f. 2006).

1926: José Vidal-Beneyto, filósofo, sociólo y politólogo español (f. 2010).

1926: Fernando Monckeberg Barros, médico cirujano chileno.

1927: Juan Velarde Fuertes, economista español.

1928: Jacob Druckman, compositor estadounidense (f. 1996).

1930: Kenneth A. R. Kennedy, antropólogo estadounidense (f. 2014).

1930: Wolfgang Schwanitz, militar y político alemán (f. 2022).

1931: Juan Carlos Galván, actor argentino (f. 2015).

1933: Claudio Abbado, director de orquesta y músico italiano (f. 2014).

1933: Carlos Mendo, periodista español (f. 2010).

1935: Dwight York, religioso racista y pedófilo afroestadounidense.

1936: Hal Greer, baloncestista estadounidense (f. 2018).

1936: Don Johnston, político canadiense (n. 1936).

1937: Robert Coleman Richardson, físico estadounidense, premio nobel de física en 1996 (f. 2013).

1937: João Cutileiro, escultor portugués (f. 2021).

1942: Gilberto Gil, cantautor y político brasileño.

1943: Milton Juica, jurista y juez chileno.

1945: Issa al-Haadi al-Mahdi (Dwight York), religioso racista musulmán y pedófilo afroestadounidense convicto hasta 2120.

1945: Fernando Serrano Migallón, abogado, economista y académico mexicano.

1946: Virgilio Zapatero Gómez, político español.

1951: Ricardo Chiqui Pereyra, cantante de tango argentino.

1953: Nando Carneiro, guitarrista, pianista y compositor brasileño.

1954: Luis Arconada, portero de fútbol.

1954: Félix McDonald, futbolista guatemalteco.

1955: Mick Jones, músico británico, de la banda The Clash.

1955: Philippe Streiff, piloto de automovilismo francés (f. 2022).

1956: Chris Isaak, músico y actor estadounidense.

1957: Patty Smyth, cantante estadounidense.

1958: Pedro Cateriano, abogado y político peruano.

1959: Francis Magee, actor irlandés.

1961: Greg Lemond, ciclista estadounidense.

1967: Olivier Dahan, cineasta francés

1968: Jovenel Moïse, empresario y político haitiano, presidente de Haití entre 2017 y 2021 (f. 2021).

1968: Paolo Maldini, futbolista italiano.

1969: Colin Greenwood, músico británico, de la banda Radiohead.

1970: Paul Thomas Anderson, cineasta estadounidense

1971: Max Biaggi, piloto de motociclismo italiano.

1972: Garou, cantante canadiense.

1972: Koji Seki, futbolista japonés.

1972: Satoshi Oishi, futbolista japonés.

1972: Jussi Sydänmaa, músico finlandés.

1972: Caroline Nokes, política británica.

1972: Jai Taurima, atleta australiano.

1972: Roel Velasco, boxeador filipino.

1974: Derek Jeter, beisbolista estadounidense.

1975: Jean-Paul Abalo, frutbolista togolés.

1976: Álvaro Ríos, músico colombiano.

1976: Aleksandr Zajárchenko, militar y político ucraniano, presidente de Donetsk entre 2014 y 2018 (f. 2018).

1977: Tite Kubo, mangaka japonés.

1977: Marco Corleone, luchador profesional estadounidense.

1979: Luis Alberto González, beisbolista venezolano.

1979: Ryan Tedder, cantante, compositor y productor estadounidense, de la banda OneRepublic.

1979: Txema Añibarro, futbolista español.

1979: Victoria Sin, actriz pornográfica alemana.

1980: Jason Schwartzman, actor estadounidense.

1980: Michael Vick, jugador estadounidense de fútbol americano.

1980: Hamílton, futbolista brasileño naturalizado togolés.

1981: Agustín Orión, futbolista argentino.

1981: Paolo Cannavaro, futbolista italiano.

1983: Antonio Rosati, futbolista italiano.

1984: Luis Hernández, beisbolista venezolano.

1984: Aubrey Plaza, actriz estadounidense.

1984: Yankuba Ceesay, futbolista gambiano.

1984: Ronald Mayorga, periodista y presentador colombiano.

1985: Chiquis Rivera, cantante, compositora, empresaria y productora musical y de televisión, estadounidense.

1985: Son Eun-seo, actriz surcoreana.

1986: Stefano Napoleoni, futbolista italiano.

1987: Samir Nasri, futbolista francés.

1991: Diego Falcinelli, futbolista italiano.

1992: Joel Campbell, futbolista costarricense.

1992: Jennette McCurdy, actriz, compositora y cantante estadounidense.

1993: Ariana Grande, actriz, cantante y compositora estadounidense.

1997: Jacob Elordi, actor australiano.

1998: Ulises Sánchez, futbolista argentino.

1998: Žiga Jerman, ciclista esloveno.

1998: Abolfazl Jalali, futbolista iraní.

1998: Maksims Sinčukovs, atleta letona.

1998: Marcos Mejía, futbolista ecuatoriano.

1998: Luis Villalobos, ciclista mexicano.

1998: Ugo Humbert, tenista francés.

1999: Fernando Pacheco Rivas, futbolista peruano.

1999: Harley Quinn Smith, actriz estadounidense.

1999: El-Mir Reale, atleta francés.

1999: Garrison Brooks, baloncestista estadounidense.

2000: Ann Li, tenista estadounidense.

2000: David Rodríguez Ramos, futbolista español.

2000: Tuur Dens, ciclista belga.

2000: Franz Gonzales, futbolista boliviano.

2000: Yana Sotiyeva, halterófila rusa.

2000: Mamady Diarra, futbolista maliense.

2002: Harvey Neville, futbolista nacido en Inglaterra con ascendencia irlandesa.

2005: Alexia de Orange-Nassau, aristócrata neerlandesa.

Quién falleció un día como hoy

14: Agripa Póstumo, nieto de Augusto e hijo de Marco Vipsanio Agripa (n. 12 a. C.).

116: Ptolomeo VIII, faraón de la dinastía ptolemaica de Egipto en 170 a. C.-163 a. C. y 145 a. C.-116 a. C. (n. 182 a. C.).

363: Juliano el Apóstata, emperador romano entre 361 y 363 (n. 331).

1274: Nasir al-Din al-Tusi, científico, matemático, biólogo, químico, astrónomo, teólogo, filósofo y médico persa (n. 1201).

1541: Francisco Pizarro, explorador y conquistador español (n. 1478).

1557: Gonzalo Fernández de Oviedo, escritor y cronista español (n. 1478).

1653: Juliana Morell, escritora, humanista y religiosa española (n. 1594).

1655: Margarita de Saboya, aristócrata española (n. 1589).

1752: Giulio Alberoni, cardenal italiano (n. 1664).

1810: Joseph Montgolfier, inventor francés (n. 1740).

1811: Juan Aldama, militar insurgente mexicano (n. 1764).

1811: Ignacio Allende, militar insurgente mexicano (n. 1769).

1811: Mariano Jiménez, militar insurgente mexicano (n. 1781).

1830: Jorge IV, rey británico entre 1820 y 1830 (n. 1762).

1836: Claude Joseph Rouget de Lisle, militar y compositor francés (n. 1760).

1856: Desiderio Herrera, escritor y agrónomo.

1856: Max Stirner, filósofo alemán (n. 1806).

1870: Armand Barbès, político francés (n. 1809).

1870: Donato Mármol, patriota cubano; por viruela.

1878: María de las Mercedes de Orleans, aristócrata española (n. 1860), primera esposa del rey Alfonso XII.

1922: Alberto I de Mónaco, príncipe de Mónaco entre 1889 y 1922 (n. 1848).

1924: Manuel Chao, militar mexicano (n. 1883).

1927: Armand Guillaumin, pintor impresionista y litógrafo francés (n. 1841).

1938: James Weldon Johnson, escritor y periodista estadounidense (n. 1871).

1941: Hans Ludendorff, astrónomo alemán (n. 1873).

1942: Alberto Smith, político venezolano (n. 1861).

1943: Karl Landsteiner, patólogo estadounidense de origen austriaco, premio nobel de medicina en 1930 (n. 1868).

1945: Camilo Arriaga, ingeniero de minas mexicano (n. 1862).

1946: Yōsuke Matsuoka, político japonés (n. 1880).

1947: Richard Bedford Bennett, primer ministro de Canadá (n. 1870).

1948: Pablo Quiroga Escamilla, militar y político mexicano (n. 1875).

1951: Carl Hirschmann, banquero neerlandés, Presidente interino de la FIFA entre 1918 y 1920 (n. 1877).

1956: Clifford Brown, trompetista de jazz estadounidense (n. 1930).

1956: Ernesto Fernández Arrondo, poeta cubano.

1957: Malcolm Lowry, novelista británico (n. 1909).

1958: Miguel Otamendi, ingeniero español (n. 1878).

1958: Pedro Sotto Alba, rebelde y expedicionario del yate Granma, caído en el combate de Los Mangos.

1967: Tuma (Carlos Coello), combatiente internacionalista cubano (n. 1940), compañero del Che Guevara; caído en Bolivia.

1970: Leopoldo Marechal, escritor argentino (n. 1900).

1971: Guillermo Uribe Holguín, músico colombiano (n. 1880).

1975: Josemaría Escrivá de Balaguer, sacerdote español, fundador del Opus Dei (n. 1902).

1975: Román Fresnedo Siri, arquitecto uruguayo (n. 1903).

1989: Enrique Fontana Codina, político y empresario español (n. 1921).

1990: Manuel de Pedrolo, escritor español (n. 1918).

1994: Alberto Borges, periodista español nacionalizado ecuatoriano (n. 1928).

1995: Vicentico Valdés, cantante cubano de boleros y guarachas (n. 1921).

1996: Veronica Guerin, periodista irlandesa asesinada en su lucha contra los traficantes de drogas (n. 1958).

1997: Israel Kamakawiwoʻole, cantante hawaiano (n. 1959).

2001: El Sordera (Manuel Soto Monje), cantautor español (n. 1927).

2002: Maximiliano Kosteki (n. 1979) y Darío Santillán, luchadores sociales argentinos asesinados.

2003: Marc-Vivien Foé, futbolista camerunés (n. 1975).

2003: Strom Thurmond, abogado, político y militar estadounidense (n. 1902).

2005: Luis Eduardo Mallo, político uruguayo (n. 1919).

2007: Mario Socolinsky, médico pediatra y presentador de radio y televisión argentino (n. 1942).

2010: Algirdas Brazauskas, político lituano (n. 1932).

2010: Aníbal Di Salvo, cineasta argentino (n. 1924).

2012: Nora Ephron, guionista y cineasta estadounidense (n. 1941).

2012: Gustavo Pérez Puig, realizador español (n. 1930).

2015: Yevgueni Primakov, político ruso (n. 1929).

2018: Víctor Contreras, nadador chileno (n. 1945).

2018: Luis Fernando Montoya, actor colombiano (n. 1956).

2019: Max Wright, actor estadounidense (n. 1943).

2020: Arturo Salazar Larraín, político, periodista y abogado peruano (n. 1926).

2020: Hermes Binner, médico y político argentino, gobernador de la provincia de Santa Fe entre 2007 y 2011 (n. 1943).

2020: Kelly Asbury, cineasta, animador y escritor estadounidense (n. 1960).

2020: Taryn Power, actriz estadounidense (n. 1953).

2021: Johnny Solinger, cantante de rock de la banda Skid Row (n. 1955).

2021: Marcelo Campo (63), rugbista argentino (n. 1957).

2022: Raffaele La Capria, escritor, guionista y traductor italiano (n. 1922).

2023: Hugo Blanco Galdós, político peruano.