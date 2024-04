Qué serie ver esta noche en Google Estados Unidos

Google ofrece diversos títulos para que los usuarios puedan pasar un buen momento. (Infobae)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Google se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. Felices Para Siempre (Happily Ever After: Fairy Tales for Every Child)

Animados cuentos de hadas con personajes de distintas culturas.

2. Al calor del engaño (Burning Lies)

Una mujer se enamora de un guapo bombero después de que él la rescata de un sospechoso accidente automovilístico. Pero su vida se convierte en tragedia después de que su comportamiento aparentemente sobreprotector quema su vida.

3. The Oblongs

4. Una acción para Navidad (Random Acts of Christmas)

Mientras descubre quién está detrás de los actos aleatorios de Navidad que se producen en su ciudad, la periodista de investigación Sydney se encuentra con un reportero competidor, Cole, que enciende su espíritu navideño y captura su corazón, pero puede que no sea el hombre que dice ser.

5. Vice Principals

Esta serie sigue la historia de una escuela secundaria y las personas que la administran.

6. All-Star Academy

7. Nagi no Asukara (凪のあすから)

Hace mucho tiempo, todos los seres humanos vivían bajo el mar. Sin embargo, algunas personas prefieren la superficie y abandonados que viven bajo el agua de forma permanente. Como consecuencia de ello, fueron despojados de su protección dada por Dios llamado "Ena" que les permitió respirar bajo el agua. Con el tiempo, la brecha entre los habitantes del mar y de la superficie se amplió, aunque todavía existía el contacto entre los dos pueblos. Nagi no Asukara sigue la historia de Hikari Sakishima y Manaka Mukaido, junto con sus amigos de la infancia Chisaki Hiradaira y Kaname Isaki, que se ven obligados a abandonar el mar y asistir a una escuela en la superficie. Allí, el grupo también cumple Tsumugu Kihara, un compañero de estudios y el pescador que ama el mar. Hikari y las vidas de sus amigos están obligados a cambiar, ya que tienen que lidiar con el odio y la discriminación profundamente arraigada entre la gente de mar y de la superficie, las tormentas en su vida personal, así como una tormenta inminente que puede acarrear el fin para todos los que habitan sobre la superficie.

8. Monk

Serie de TV (2002-2009). 8 temporadas. 125 episodios. Adrian Monk (Tony Shalhoub) es un ex-policía de San Francisco que se hizo famoso por los métodos poco convencionales con los que resolvía los casos más complicados. Pero el asesinato de su esposa le convirtió en un maníaco obsesionado por todo lo que le rodea (gérmenes, alturas, multitudes, espacios cerrados, alimentos..), lo que hizo que fuera expulsado del cuerpo. Ahora Adrian es un detective privado que necesita ayuda hasta para ordenar el cajón de los calcetines, sencilla tarea que su complicada mente puede convertir en un reto angustioso. Afortunadamente para él, cuenta con la incondicional ayuda de Sharona (Bitty Schram), su enfermera, que es quien le ayuda tanto para poder enfrentarse a la vida diaria como en los casos que tienen en jaque a la policía. Su ex-jefe, por mucho que le pese, acude a Monk en muchas ocasiones para que aporte una visión alternativa, ya que sus neurosis le ayudan a desentramar crímenes aparentemente irresolubles desde una perspectiva distinta.

9. ADN Mecánico (Twin Turbos)

El equipo de padre e hijo de Doug y Brad DeBerti supera todos los límites de la creatividad y ambos logran construir vehículos personalizados supermodernos y vanguardistas.

10. Rods N' Wheels

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué se puede ver en Google TV

Aunque con menos impacto que sus rivales, el gigante del internet también busca entrar al streaming con Google TV. (Google)

Google TV, anteriormente conocido como Google Play Películas, es un servicio con el que el gigante de internet permite a los usuarios ver series y películas que han sido adquiridas a través de la tienda Google Play.

Las películas se pueden comprar o rentar; mientras que en el caso de las series sólo se tiene la opción de compra y esto sólo es posible en Estados Unidos, Japón, Australia y el Reino Unido.

Los usuarios de Google TV tienen la oportunidad de descargar el contenido para poder verlo después sin necesidad de tener una conexión a internet. Google Tv se encuentra disponible en 60 países, aunque en la mayoría sus funciones son limitadas y sólo se puede hacer un pleno uso en territorio estadounidense.

El servicio de Google TV puede ser accesible a través de un navegador web, smartphones y tablets, ya sea que tengan Android o iOS.

Aunque no es muy popular, Google TV también ha entrado a la batalla del streaming y recientemente ha engrosado su catálogo de servicio y hoy es posible disfrutar de 80 mil series, películas y programas de televisión, al tiempo que incorporó la plataforma de The Roku Channel.