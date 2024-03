Evangelio: estas son las lecturas de este 22 de marzo

El evangelio y las lecturas son fragmentos de la Biblia (Imagen ilustrativa Infobae)

Estas son las lecturas y el evangelio para Misa, la celebración litúrgica de hoy, dados a conocer por la propia Iglesia Católica.

Recuerda que al llevarse acabo Misas casi todos los días, la Iglesia Católica da a conocer la palabra del día diariamente. Estas son las de hoy, de acuerdo con Vatican News.

La lectura de este 22 de marzo

Lectura del libro de Jeremías

Jer 20, 10-13

En aquel tiempo, dijo Jeremías:

“Yo oía el cuchicheo de la gente que decía:

‘Denunciemos a Jeremías,

Denunciemos al profeta del terror’.

Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos,

esperaban que tropezara y me cayera, diciendo:

‘Si se tropieza y se cae, lo venceremos

y podremos vengarnos de él’.

Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado;

por eso mis perseguidores caerán por tierra

y no podrán conmigo;

quedarán avergonzados de su fracaso

y su ignominia será eterna e inolvidable.

Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo

y conoces lo más profundo de los corazones,

haz que yo vea tu venganza contra ellos,

porque a ti he encomendado mi causa.

Canten y alaben al Señor,

porque él ha salvado la vida de su pobre

de la mano de los malvados’’.

El evangelio del día

Lectura del santo evangelio según san Juan

Jn 10, 31-42

En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: “He realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear?”

Le contestaron los judíos: “No te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios”. Jesús les replicó: “¿No está escrito en su ley: Yo les he dicho: Ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios (y la Escritura no puede equivocarse), ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho: ‘Soy Hijo de Dios’? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre”. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos.

Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: “Juan no hizo ningún signo; pero todo lo que Juan decía de éste, era verdad”. Y muchos creyeron en él allí.

Cómo puedo descargar el calendario litúrgico con las lecturas bíblicas

Estos son los pasos para descargar un calendario litúrgico con lecturas diarias:

Vaya a uno de los sitios web que ofrecen un calendario litúrgico con lecturas diarias, como Ciudad Redonda, ACI Prensa o La Iglesia Episcopal.

Luego, vaya a la sección de calendario del sitio web.

Busque el mes y el año para el que desea descargar el calendario.

Haga clic en el botón o enlace de descarga, si está disponible.

Guarde el archivo en su computadora o dispositivo.

Abra el archivo para ver el calendario litúrgico con lecturas diarias.

