Lecturas y evangelio del 8 de enero: meditación y reflexión

La Misa, la celebración litúrgicamás importante de la religión católica, es conocida por hacerse todos los fines de semana, sin embargo, no es el único día.

En prácticamente todas las iglesias del mundo en esta religión se realiza esta celebración litúrgica entre semana, casi diariamente. La constancia de esta celebración puede cambiar dependiendo de la comunidad y las circunstancias locales.

Lo que también cambia son las lecturas y evangelios que se leen en estas Misas, aquellos pasajes de la Biblia extraídos para compartir el mensaje de la Iglesia.

Es por eso que todos los días la Iglesia Católica da a conocer la versión actualizada del evangelio y las lecturas. Estas son las de hoy, de acuerdo con Vatican News.

La lectura del día

Lectura del libro de Isaías

Is 42, 1-4. 6-7

Esto dice el Señor:

“Miren a mi siervo, a quien sostengo,

a mi elegido, en quien tengo mis complacencias.

En él he puesto mi espíritu

para que haga brillar la justicia sobre las naciones.

No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles;

no romperá la caña resquebrajada,

ni apagará la mecha que aún humea.

Promoverá con firmeza la justicia,

no titubeará ni se doblegará

hasta haber establecido el derecho sobre la tierra

y hasta que las islas escuchen su enseñanza.

Yo, el Señor,

fiel a mi designio de salvación,

te llamé, te tomé de la mano, te he formado

y te he constituido alianza de un pueblo,

luz de las naciones,

para que abras los ojos de los ciegos,

saques a los cautivos de la prisión

y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas”.

El evangelio de hoy

Evangelio según San Marcos

Mc 1, 7-11



En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo: “Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo”.

Por esos días, vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en figura de paloma, descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: “Tú eres mi Hijo amado; yo tengo en ti mis complacencias”.

