Efemérides: ¿Qué se conmemora hoy 16 de diciembre?

El calendario es un testigo silencioso de la historia. Exploraremos las efemérides del día, desenterrando los eventos que han dejado una huella imborrable en esta fecha a lo largo de los años. Desde giros políticos hasta hitos científicos, te invitamos a un viaje a través del tiempo para entender cómo el pasado moldea nuestro presente.

Cuáles son las efemérides de hoy

755: En China, el general An Lushan inicia la Rebelión An-Shi en contra de la Dinastía Tang. El conflicto será uno de los más destructivos de la historia china.[1]​

1431: En el marco de la Guerra de los Cien años; Enrique VI de Inglaterra es coronado como Rey de Francia en Notre-Dame.[2]​

1470: En Cataluña, Juan de Calabria es nombrado lugarteniente en sustitución del fallecido Juan de Lorena, su padre.

1497: Vasco da Gama pasa por el Gran Río Fish, donde Bartolomé Díaz había regresado previamente a Portugal.

1575: En Valdivia (Chile), a las 14:30 (hora local), sucede un terremoto de magnitud 8,5 en la escala sismológica de Richter, con un saldo de 200 muertos.

1598: La coalición Chino-Coreana vence a Japón en la Batalla de Noryang. El último barco japonés abandona Corea el 24 de diciembre, terminando definitivamente con la Guerra Imjin.

1602: En México, Sebastián Vizcaíno es el primer europeo que arriba a la bahía de Monterrey, en la que funda el puerto del mismo nombre.

1698: En Inglaterra, el parlamento publica la Declaración de Derechos (Bill of Rights)

1702: En España, Felipe V regresa a Madrid dada la creciente amenaza aliada y los problemas internos de la Corona.

1740: En la actual Polonia, el rey prusiano Federico II el Grande invade Silesia (en esa época parte del Imperio austriaco), lo que inicia la Guerra de Sucesión Austríaca.

1773: En Boston (Estados Unidos), un grupo de colonos disfrazados de indios mohawk escalan los navíos británicos cargados de cajas de té y las arrojan al mar, lo que supone el inicio de la Guerra de independencia de Estados Unidos.

1811: En Nueva Madrid (Estados Unidos, 36° 36’ N, 89° 36’ O), un violentísimo terremoto de magnitud 8,1 cambia varios cursos del cauce del río Misisipi.

1815: Juan VI de Portugal firma el decreto de la creación del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve.

1835: En Nueva York (Estados Unidos), un gran incendio destruye 635 edificios del barrio de Manhattan.

1837: En España, Narciso Heredia y Begines de los Ríos es nombrado presidente del gobierno.

1857: En Nápoles (Italia), un terremoto de magnitud 6,9 en la escala sismológica de Richter causa la muerte de más de 11 000 personas.

1873: En España, el cabecilla del Cantón de Cartagena, Roque Barcia, envía una carta al embajador estadounidense solicitándole al presidente Grant la anexión de Cartagena a los Estados Unidos con el propósito de que el gobierno central cesara el bombardeo a la ciudad.

1877: En Barcelona (España) se realiza la primera comunicación telefónica en ese país.

1899: En Milán, Italia se funda la Associazione Calcio Milano.

1900: En Málaga (España), naufraga el buque-escuela alemán Gneisenau; perecen el comandante y varios oficiales, así como una treintena de pescadores malagueños que salieron a salvar a los náufragos.

1904: En el marco de la Guerra ruso-japonesa, la armada japonesa se retira de Port Arthur para ir al encuentro de la flota rusa del mar Báltico.

1905: En San Petersburgo (Rusia) es disuelto el consejo obrero y detenidos sus miembros.

1914: Reino Unido convierte a la fuerza a Egipto en un «protectorado».

1920: En la provincia Gansu (China), un terremoto de magnitud 8,6 en la escala de Richter deja un saldo de 235 502 víctimas.

1935: En España se constituye el Frente Popular, liderado por Manuel Azaña y formado por republicanos, socialistas, comunistas y nacionalistas vascos.

1936: En México, el presidente Lázaro Cárdenas del Río (1895-1970) dispone la creación de un parque nacional de Citlaltépetl, de 19 750 ha, que engloba el cono volcánico y su área circundante, incluyendo en los municipios de Tlachichuca, Ciudad Serdán, La Perla, Mariano Escobedo y Calcahualco, entre otros, en los estados de Puebla y Veracruz.

1937: En Nankín (capital de la República de China entre 1912 y 1949), sucede el tercer día de la masacre de Nankín, en que ―hasta principios de febrero de 1938― los invasores japoneses asesinaron a medio millón de civiles.

1940: En el período de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad alemana de Mannheim, es bombardeada en una expedición aérea de 134 aviones cuyo nombre en clave era Abigail Rachel.[3]​

1940: En el marco de la Segunda Guerra Mundial, tropas británicas llegan a Sollum, en el norte de África, así como a la Somalia italiana.

1940: La población civil de Mannheim (Alemania) sufre otro ataque aéreo británico.

1941: En Buenos Aires (Argentina) se declara el estado de sitio.

1942: En Birmania fracasa una ofensiva británica contra los japoneses.

1943: En Noruega, los aliados (Segunda Guerra Mundial) realizan ataques aéreos contra centrales de energía eléctrica y fábricas.

1944: En la región de Las Ardenas (entre Bélgica, Luxemburgo y Francia), el ejército alemán lanza una fuerte ofensiva para intentar frenar el avance de las tropas aliadas que no fructificó.

1944: Budapest queda completamente cercada por tropas soviéticas.

1945: En Londres se reúnen los ministros de Asuntos Exteriores británico, estadounidense y soviético para acordar las condiciones de paz con los antiguos países integrantes del Eje.

1948: Camboya se independiza de la Unión Francesa.

1953: El piloto estadounidense Charles E. Yeager, a bordo del avión Bell X-1A, alcanza dos veces y media la velocidad del sonido.

1954: Se funda el Teatro Circular de Montevideo.

1957: Estados Unidos lanza el primer misil intercontinental estadounidense, el Atlas.

1958: En Bogotá (Colombia), un incendio del Almacén Vida deja 88 muertos.

1960: Colisión aérea sobre Nueva York.

1965: En las Naciones Unidas (Nueva York) se vota la Resolución 2072 (XX), en la que se insta al Gobierno de España como potencia administradora, a descolonizar los territorios de Ifni y Sahara español.

1965: En un pozo a 260 metros bajo tierra, en el área U2al del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 7:39 (hora local) Estados Unidos detona su bomba atómica Emerson, de 3 kilotones. Cuatro horas después (a las 11:15), a 500 m de profundidad, detona la bomba Buff, de 51 kt. Media hora después, en tres pozos separados, a 180, 150 y 0 metros de profundidad, en el área U3, a las 12:00 (hora local), Estados Unidos detona simultáneamente sus bombas atómicas Parrot, Cassowary-1 y Hoopoe-2 (de 1.3, menos de 20 y menos de 20 kilotones respectivamente). 10 minutos después, a 152 m de profundidad detona la bomba Mudpack, de 2,7 kt. Son las bombas n.º 398 a 401 y 441 y 442 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.

1966: En Nueva York (Estados Unidos), la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta los Pactos de Nueva York

1966: En Nueva York, la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

1989: En Rumania comienza la Revolución Rumana de 1989.

1991: Kazajistán declara su independencia de la Unión Soviética.

1993: En Santiago de Chile Paul McCartney hace por primera vez un concierto en dicho país, siendo el primero del cuarteto en estar en Chile.

1993: En la ciudad de Santiago del Estero (Argentina) se desata una revolución popular conocida como el Santiagueñazo en contra de las medidas económicas neoliberales del Gobierno del presidente Carlos Menem.

1993: En Nueva Orleans (Estados Unidos), el guardián del acuario municipal ve lanzarse al río Misisipi a una mujer con las mismas características que Ylenia Carrisi (23), la hija mayor del cantante italiano Al Bano y la actriz estadounidense Romina Power. La desaparición se conocerá recién el 31 de diciembre. Nunca más se sabrá de ella.[4]​

1997: En Japón 685 niños son hospitalizados, víctimas de ataques epilépticos, por haber presenciado el episodio de Pókemon Dennō Senshi Porygon, ya que el cambio rápido entre los colores rojo y azul en una escena les provocó convulsiones que dieron lugar a una epilepsia fotosensitiva.[5]​[6]​[7]​

1999: En Venezuela, segundo día de las intensas lluvias que dejan centenares de muertos, en lo que se llamó la Tragedia de Vargas.

2000: Se apaga el último reactor en funcionamiento en la Central nuclear de Chernóbil, Ucrania.

2002: En Lusaka (Zambia) se firma el Acuerdo de Lusaka, que establece las bases del proceso de paz que finalizarían la Segunda Guerra del Congo

2004: En París (Francia), la BIE (Oficina Internacional de Exposiciones), proclama a Zaragoza (España) como sede de la Exposición Internacional del 2008 tras imponerse a Tesalónica (Grecia) y a Trieste (Italia) en segunda votación.

2006: Desde la isla Wallops (Virginia), Estados Unidos lanza su nanosatélite biológico Genesat 1, de 6,8 kg.

2016: Bon Jovi publica su tercer álbum en vivo This House Is Not For Sale: Live From The London Palladium.

2017: En Cochabamba (Bolivia), el presidente del Estado Plurinacional Evo Morales en frente de una concentración de cientos de miles de personas, confirma de forma oficial y en medio de polémicas de ilegalidad la postulación a tercera reelección al mandato del país (el segundo en las leyes del Estado Plurinacional).

2021: Se publica Five Nights at Freddy's: Security Breach (FNaF 9) el noveno juego de la franquicia.

2021: El tifón Rai (conocido en Filipinas como Tifón Odette) toca tierra en Filipinas, equivalente a un huracán de categoría 5, causa la muerte de 408 personas, la evacuación de 400,000 personas y devasta las provincias de Bohol, Guimarás y Cebú.

Quién nació un día como hoy

1364: Manuel III de Trebisonda, emperador bizantino (f. 1417).

1485: Catalina de Aragón, infanta de Castilla y de Aragón y reina consorte inglesa (f. 1536).

1714: George Whitefield, líder metodista británico (f. 1770).

1770: Ludwig van Beethoven, compositor, director de orquesta y pianista alemán (f. 1827).

1775: Jane Austen, escritora británica (f. 1817).

1775: François Adrien Boïeldieu, músico y compositor francés (f. 1834).

1790: Leopoldo I, rey belga (f. 1865).

1805: Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, zoólogo francés (f. 1861).

1857: Edward Emerson Barnard, astrónomo estadounidense (f. 1923).

1860: Andrés de Santa María, pintor colombiano (f. 1945).

1863: George Santayana, filósofo, novelista y poeta español (f. 1952).

1865: Olavo Bilac, político y poeta brasileño (f. 1918).

1866: Vasili Kandinski, pintor ruso (f. 1944).[8]​

1867: Amy Carmichael, misionara y filantrópica indiana (f. 1951).

1871: Manuel Fernández Silvestre, militar español (f. 1921).

1872: Anton Ivanovich Denikin, militar ruso (f. 1947).

1876: Rodolphe Seeldrayers, dirigente futbolístico belga (f. 1955).

1878: Josep Clarà, escultor español (f. 1958).

1882: Julio Camba, periodista y escritor español (f. 1962).

1882: Zoltán Kodály, compositor húngaro (f. 1967).

1883: Max Linder, actor de cine mudo francés (f. 1925).

1888: Alejandro I, rey yugoslavo (f. 1934).

1888: Alphonse Juin, general francés (f. 1967).

1889: Ted Wilde, cineasta estadounidense

1899: Noel Coward, compositor y dramaturgo británico (f. 1973).

1899: José Entrecanales Ibarra, ingeniero y empresario español (f. 1990).

1901: Margaret Mead, antropóloga estadounidense (f. 1978).

1901: Iván Grishin, oficial militar soviético (f. 1951).

1902: Rafael Alberti, poeta español (f. 1999).

1902: Ryu Gwansun, activista coreana (f. 1920).

1905: Arturo García Buhr, actor argentino (f. 1995).

1906: Martí Ventolrà, futbolista español (f. 1977).

1907: Barbara Kent, actriz canadiense (f. 2011).

1908: Remedios Varo, pintora hispanomexicana (f. 1963).

1910: Egill Jacobsen, pintor danés (f. 1998).

1911: Dolores Medio, escritora española (f. 1996).

1915: Gueorgui Svirídov, compositor neorromántico ruso (f. 1998).

1917: Arthur C. Clarke, escritor británico (f. 2008).

1920: Les Leston, piloto de carreras británico (f. 2012).

1921: Eulalio González, actor y cantante mexicano (f. 2003).

1922: Nelson García Otero, jurista uruguayo (f. 2011).

1926: Mauricio Garcés, actor mexicano (f. 1989).

1926: James McCracken, tenor estadounidense (f. 1988).

1926: Arthur Robinson, abogado y político trinitense (f. 2014).

1928: Philip K. Dick, escritor estadounidense (f. 1982).

1929: Nicholas Courtney, actor británico (f. 2011).

1929: Jaime Serfaty Laredo, industrial y poeta español (f. 2003).

1932: Rodión Shchedrín, compositor ruso.

1934: Rodolfo Llinás, científico y neurofisiólogo colombiano.

1934: Pablo Sorozábal Serrano, compositor, escritor y traductor español (f. 2007).

1936: Regina Betancourt de Liska, mentalista practicante del esoterismo y expolítica colombiana.

1937: Edward Ruscha, artista estadounidense.

1937: Ciro Durán, director y cineasta colombiano (f. 2022).

1938: Liv Ullmann, actriz noruega.

1939: Philip Langridge, tenor británico.

1940: Jesús Sancho Rof, político y catedrático español.

1941: Juan Abelló, empresario español.

1943: Steven Bochco, cineasta estadounidense (f. 2018).

1944: Efraín Aguilar, actor, director y escritor peruano.

1946: Benny Andersson, músico y cantante sueco, de la banda Abba.

1946: Trevor Pinnock, director de orquesta y clavecinista británico.

1946: Juan Bautista Yofre, periodista, escritor y político argentino.

1947: Vincent Matthews, atleta estadounidense.

1948: María Lucía Mott, historiadora brasileña (f. 2011).

1949: Billy Gibbons, músico estadounidense, de la banda ZZ Top.

1950: Roy Schuiten, ciclista neerlandés.

1950: Les Parsons, futbolista y entrenador canadiense.

1951: Adriana Aguirre, actriz y vedette argentina.

1951: Robben Ford, guitarrista estadounidense.

1952: Manuel Barrueco, guitarrista cubano-estadounidense.

1952: Jorge Luis Pinto, entrenador colombiano de fútbol.

1953: Héctor Timerman, diplomátiivo y político argentino (f. 2018).

1955: Xander Berkeley, actor estadounidense.

1957: Antonio Vega, músico español (f. 2009).

1958: Rody Aragón, payaso, humorista y presentador.

1959: Ana Miralles, dibujante e historietista española.

1961: Bill Hicks, comediante estadounidense (f. 1994).

1961: Jon Tenney, actor estadounidense.

1963: Benjamin Bratt, actor estadounidense.

1963: James Mangold, cineasta estadounidense.

1964: Heike Drechsler, atleta alemana.

1965: J. B. Smoove, actor estadounidense.

1966: Dennis Wise, futbolista británico.

1966: Clifford Robinson, baloncestista estadounidense.

1967: Donovan Bailey, atleta jamaico-canadiense.

1967: Miranda Otto, actriz australiana.

1969: Sergi Pedrerol, waterpolista español.

1969: Adam Riess, astrofísico estadounidense.

1971: Alix Bauer, cantante mexicana, de la banda Timbiriche.

1971: Paul van Dyk, músico y DJ alemán.

1972: Željko Kalac, futbolista australiano.

1973: Mariza, cantante portuguesa.

1973: Scott Storch, productor musical canadiense.

1975: Ricardo Fastlicht, actor mexicano.

1975: Benjamín Kowalewicz, cantante canadiense, de la banda Billy Talent.

1977: Juan Gómez-Jurado, escritor y periodista español.

1979: Mihai Trăistariu, músico y cantante rumano.

1979: Jon Huber, luchador profesional estadounidense.

1981: Látex Diamond, rapero español.

1981: Kearran Giovanni: actriz estadounidense.

1981: Krysten Ritter: actriz estadounidense.

1981: Gareth Williams, futbolista británico.

1981: Joshua Rose: futbolista australiano

1981: Alphonse Leweck, futbolista luxemburgués.

1981: Gaby Moreno, cantautora y guitarrista guatemalteca.

1982: Anna Sedokova, modelo y cantante ucraniana.

1983: Andrés Wiese, actor peruano.

1983: Kelenna Azubuike, baloncestista británico.

1984: Theo James, actor y cantante británico.

1985: Amanda Setton, actriz estadounidense.

1986: Alcides Escobar, beisbolista venezolano.

1987: Mame Biram Diouf, futbolista senegalés.

1987: Hallee Hirsh, actriz estadounidense.

1987: Alejandro Martinuccio, futbolista argentino.

1987: Kris Rain Man Trindl, diyéi estadounidense, de la banda Krewella.

1988: Mats Hummels, futbolista alemán.

1988: Park Seo-joon, actor surcoreano

1988: Anna Popplewell, actriz británica.

1989: Lee Biran, cantante, actor y compositor israelí.

1991: Ignacio Solís, futbolista costarricense.

1992: Lieke Martens, futbolista neerlandesa.

1993: Cazzu, cantante argentina.

1996: Sergio Reguilón, futbolista español.

1997: Zara Larsson, cantante sueca.

1999: Magomed-Shapi Suleymanov, futbolista ruso.

Fallecimientos

705: Wu Zetian, única "Emperador" de la historia china (n. 624).

999: Adelaida, emperatriz del Sacro Imperio y santa católica (n. 928/933).

1263: Haakon IV, rey noruego (n. 1204).

1316: Öljeitü, khan persa (n. 1280).

1542: Jacobo V, rey escocés entre 1513 y 1542 (n. 1512).

1672: Juan II Casimiro Vasa, rey polaco (n. 1609).

1687: William Petty, médico, economista y estadístico británico (n. 1623).

1729: Pedro de Fajardo, religioso español (n. 1664).

1744: María Ana de Austria, princesa alemana (n. 1718).

1774: François Quesnay, economista francés (n. 1694).

1816: Joseph Franz von Lobkowitz, músico y mecenas alemán (n. 1772).

1845: Pedro Sainz de Baranda y Borreiro, marino mexicano (n. 1787).

1853: Álvaro Flórez Estrada, político y economista español (n. 1765).

1859: Wilhelm Grimm, lingüista y mitólogo alemán (n. 1786).

1877: Pedro León Gallo Goyenechea, político chileno (n. 1830).

1897: Alphonse Daudet, escritor francés (n. 1840).

1913: Mariano Rampolla del Tindaro, sacerdote italiano (n. 1843).

1919: Luigi Illica, libretista de óperas italiano (n. 1857).

1921: Camille Saint-Saëns, compositor francés (n. 1835).

1922: Eliezer Ben Yehuda, filólogo y gramático israelí de origen ruso (n. 1858).

1933: Robert William Chambers, escritor estadounidense (n. 1865).

1935: Thelma Todd, actriz estadounidense (n. 1905).

1939: Juan Demóstenes Arosemena, político y escritor panameño (n. 1879).

1941: Alain Gerbault, navegante francés (n. 1893).

1944: Antonio I. Villarreal, revolucionario mexicano (n. 1879).

1965: Somerset Maugham, escritor británico (n. 1874).

1965: Tito Schipa, tenor italiano (n. 1888).

1965: Salote Tupou III, reina de Tonga (n. 1900).

1971: Santiago Salvat Espasa, editor español (n. 1891).

1980: Harland Sanders, coronel y empresario estadounidense (n. 1890).

1981: Manuel Sanchís Guarner, filólogo, historiador y escritor español (n. 1911).

1982: Colin Chapman, fabricante de automóviles e ingeniero británico (n. 1928).

1985: Quim Sánchez i Núñez, terrorista español de Terra Lliure (n. 1963).

1988: Miguel Sancho Izquierdo, catedrático de Derecho y rector de la Universidad de Zaragoza (n. 1890).

1989: Oscar Alfredo Gálvez, piloto de carreras argentino (n. 1913).

1989: Silvana Mangano, actriz italiana (n. 1930).

1989: Gianni Poggi, tenor italiano (n. 1921).

1989: Lee Van Cleef, actor estadounidense (n. 1925).

1991: Pier Vittorio Tondelli, escritor italiano (n. 1955).

1993: Moses Gunn, actor estadounidense afrodescendiente (n. 1929).

2000: Blue Demon, luchador profesional mexicano (n. 1922).

2001: Stefan Heym, escritor alemán (n. 1913).

2003: Hugo Moser, autor y guionista argentino (n. 1926)

2006: Enric Arredondo, actor español (n. 1940).

2006: Pastor Serrador, actor argentino afincado en España (n. 1919).

2009: Marcos Arturo Beltrán-Leyva, narcotraficante mexicano (n. 1961).

2009: Manuel Ocampo, bailarín, coreógrafo y docente guatemalteco (n. 1931).

2009: Roy E. Disney, empresario estadounidense e hijo de Roy O. Disney (n. 1930).

2010: Marisela Escobedo Ortiz, activista social mexicana; asesinada (n. 1958).[9]​

2011: Manuel Jalón Corominas, militar, ingeniero, inventor y escritor español, inventor de la fregona y la aguja hipodérmica desechable (n. 1925).

2011: Bob Brookmeyer, músico estadounidense (n. 1929).

2011: Bonifacio Alfonso, pintor y grabador español (n. 1934).

2013: Lolita Sevilla, cantante y actriz española (n. 1935).

2013: Michiaki Takahashi, virólogo japonés, creador de la primera vacuna contra la varicela (n. 1928).

2018: Ismael Sánchez Bella, catedrático emérito español de Historia del Derecho (n. 1922).

2020: Flavio Cotti, político suizo, presidente de Suiza en 1991 y 1998 (n. 1939).

2021: Lucía Hiriart, primera dama de Chile entre 1974 y 1990 (n. 1923).

