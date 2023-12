Cuáles son las lecturas y el evangelio de este 14 de diciembre

El evangelio y las lecturas son fragmentos de la Biblia (Imagen ilustrativa Infobae)

La lectura de este 14 de diciembre

Lectura del libro de Isaías

Is 41, 13-20

"Yo, el Señor, te tengo asido por la diestra

y yo mismo soy el que te ayuda.

No temas, gusanito de Jacob,

descendiente de Israel,

que soy yo, dice el Señor,

el que te ayuda;

tu redentor es el Dios de Israel.



Mira: te he convertido en rastrillo nuevo de dientes dobles;

triturarás y pulverizarás los montes,

convertirás en paja menuda las colinas.

Las aventarás y se irán con el viento

y el torbellino las dispersará.

Tú, en cambio, te regocijarás en el Señor,

te gloriarás en el Dios de Israel.



Los miserables y los pobres buscan agua, pero es en vano;

tienen la lengua reseca por la sed.

Pero yo, el Señor, les daré una respuesta;

yo, el Dios de Israel, no los abandonaré.

Haré que broten ríos en las cumbres áridas

y fuentes en medio de los valles;

transformaré el desierto en estanque

y el yermo, en manantiales.



Pondré en el desierto cedros,

acacias, mirtos y olivos;

plantaré juncos en la estepa,

cipreses, oyameles y olmos;

para que todos vean y conozcan,

adviertan y entiendan de una vez por todas,

que es la mano del Señor la que hace esto,

que es el Señor de Israel quien lo crea".

El evangelio del día

Lectura del santo evangelio según san Mateo

Mt 11, 11-15

En aquel tiempo, Jesús dijo a la gente: "Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el Reino de los cielos, es todavía más grande que él.



Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el Reino de los cielos exige esfuerzo y los esforzados lo conquistarán. Porque todos los profetas y la ley profetizaron, hasta Juan; y si quieren creerlo, él es Elías, el que habría de venir. El que tenga oídos que oiga".



Cómo puedo descargar el calendario litúrgico con las lecturas bíblicas

Estos son los pasos para descargar un calendario litúrgico con lecturas diarias:

Vaya a uno de los sitios web que ofrecen un calendario litúrgico con lecturas diarias, como Ciudad Redonda, ACI Prensa o La Iglesia Episcopal.

Luego, vaya a la sección de calendario del sitio web.

Busque el mes y el año para el que desea descargar el calendario.

Haga clic en el botón o enlace de descarga, si está disponible.

Guarde el archivo en su computadora o dispositivo.

Abra el archivo para ver el calendario litúrgico con lecturas diarias.

