Yerba Mate: beneficios medicinales y efectos secundarios

Ante el uso de suplementos o plantas medicinales, consulta a tu médico (Imagen ilustrativa Infobae)

Las plantas medicinales y los suplementos han sido reconocidos por sus propiedades terapéuticas desde tiempos inmemoriales, aprovechar puede significar una vida sana y equilibrada, siempre y cuando sea bajo el asesoramiento de un médico.

En esta ocasión nos enfocaremos en yerba mate, cuáles son sus usos, su nivel de seguridad y eficacia, contraindicaciones, efectos secundarios, así como su reacción al interactuar con medicamentos, alimentos y otras hierbas curativas o suplementos, según con Medline Plus, una página de la Biblioteca Nacional de Medicina del Instituto Nacional de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) del gobierno de Estados Unidos.

Usos medicinales

La yerba mate es una planta. Las hojas se usan para producir té y a veces también se usan para producir medicamentos.

La cafeína y otros químicos en la yerba mate pueden estimular el cerebro, el corazón, los músculos que recubren los vasos sanguíneos y otras partes del cuerpo.

La gente usa la yerba mate para el rendimiento atlético, la memoria y las habilidades de pensamiento, el dolor de cabeza, la fatiga y muchas otras condiciones, pero no hay buena evidencia científica que respalde estos usos.

El uso de yerba mate a largo plazo, especialmente con alcohol o nicotina, se ha relacionado con un mayor riesgo de varios tipos de cáncer, incluidos el cáncer de estómago, riñón, pulmón y boca. No confunda la yerba mate con la cafeína u otras fuentes de cafeína, como el té verde, el té negro y el guaraná.



Hay interés en usar la yerba mate para varios propósitos, pero no hay suficiente información confiable para decir si podría ser útil.

Contraindicaciones y efectos secundarios

Sin importar el nivel de seguridad y eficacia de una planta medicinal o suplemento, lo ideal es acudir al médico (Infobae)

Cuando se toma por vía oral : La yerba mate posiblemente sea segura cuando se usa hasta por 12 semanas. La yerba mate contiene cafeína, que puede causar efectos secundarios como insomnio, malestar estomacal, aumento del ritmo cardíaco y otros.

La yerba mate posiblemente no sea segura cuando se toma en grandes cantidades o durante largos períodos de tiempo. Beber grandes cantidades de yerba mate (1-2 litros diarios) durante mucho tiempo aumenta el riesgo de algunos tipos de cáncer. Este riesgo es especialmente alto para las personas que fuman o beben alcohol. El consumo de más de 10 tazas al día también podría aumentar el riesgo de efectos secundarios graves relacionados con la cafeína.



Advertencias y precauciones especiales:

: La yerba mate posiblemente no sea segura cuando se toma por vía oral durante el embarazo. La yerba mate parece aumentar el riesgo de contraer cáncer. No se sabe si ese riesgo se transfiere al feto. La yerba mate también contiene cafeína. Evite consumir más de 300 mg de cafeína al día (alrededor de 6 tazas de yerba mate) durante el embarazo. Las altas dosis de cafeína se han relacionado con aborto espontáneo, parto prematuro y bajo peso al nacer.: La yerba mate posiblemente no sea segura cuando se toma por vía oral durante la lactancia. No se sabe si las sustancias químicas que causan cáncer en la yerba mate pasan a la leche materna. Además, la cafeína en la yerba mate podría causar irritabilidad y aumento de las deposiciones en los lactantes.: La yerba mate posiblemente no sea segura cuando se toma por vía oral en niños. La yerba mate está relacionada con un mayor riesgo de algunos tipos de cáncer.: El consumo de yerba mate con grandes cantidades de alcohol a largo plazo parece aumentar el riesgo de cáncer.: La cafeína en la yerba mate podría empeorar los trastornos de ansiedad.: La cafeína podría retardar la coagulación. La cafeína en la yerba mate podría empeorar los trastornos hemorrágicos. Pero hasta ahora, este efecto no se ha informado en personas.: La cafeína en la yerba mate puede causar latidos cardíacos irregulares en ciertas personas. Si tiene una condición cardíaca, use la yerba mate con moderación.: La cafeína en la yerba mate podría afectar el azúcar en la sangre. Usa la yerba mate con precaución si tienes diabetes.: La yerba mate contiene cafeína. La cafeína en la yerba mate, especialmente cuando se toma en grandes cantidades, puede empeorar la diarrea.: La yerba mate contiene cafeína. Las altas dosis de cafeína pueden causar convulsiones o disminuir los efectos de los medicamentos utilizados para prevenir las convulsiones. Si alguna vez ha tenido una convulsión, no tome altas dosis de cafeína.: Usar yerba mate aumenta la presión dentro del ojo debido a la cafeína que contiene. El aumento de presión ocurre dentro de los 30 minutos y dura al menos 90 minutos. Si tiene glaucoma, discuta su uso de yerba mate con su proveedor de atención médica.: La yerba mate contiene cafeína. Beber cafeína podría aumentar la presión arterial en personas con presión arterial alta. Sin embargo, este efecto podría ser menor en las personas que beben cafeína con regularidad.: La yerba mate contiene cafeína. La cafeína en la yerba mate, especialmente cuando se toma en grandes cantidades, puede empeorar la diarrea y los síntomas del SII.: La yerba mate contiene cafeína. La cafeína puede aumentar la cantidad de calcio que se elimina en la orina. Esto podría debilitar los huesos. Si tiene osteoporosis, no tome más de 6 tazas de yerba mate al día. Si en general goza de buena salud y obtiene suficiente calcio de sus alimentos o suplementos, beber entre 8 y 10 tazas de yerba mate al día no parece aumentar el riesgo de padecer osteoporosis.: Consumir yerba mate y también fumar a largo plazo parece aumentar el riesgo de contraer cáncer.

Interacciones con medicamentos, hierbas y suplementos

Serias No tome esta combinación Ephedrina Las drogas estimulantes aceleran el sistema nervioso. La cafeína de la yerba mate es una droga estimulante. La efedrina es también una droga estimulante. Tomar cafeína con efedrina puede causar demasiada estimulación y, a veces, efectos secundarios graves y problemas cardíacos. No tome productos que contengan cafeína y efedrina al mismo tiempo. Moderadas Tenga cuidado con esta combinación Adenosina (Adenocard) La yerba mate contiene cafeína. La cafeína en la yerba mate podría bloquear los efectos de la adenosina, que se usa para hacer una prueba llamada prueba de esfuerzo cardíaco. Deje de consumir yerba mate u otros productos que contengan cafeína al menos 24 horas antes de una prueba de esfuerzo cardíaco. Antibióticos (antibióticos de quinolona) La yerba mate contiene cafeína. El cuerpo descompone la cafeína en la yerba mate para deshacerse de ella. Algunos antibióticos pueden disminuir la rapidez con la que el cuerpo descompone la cafeína. Tomar estos medicamentos junto con cafeína podría aumentar el riesgo de efectos secundarios, como nerviosismo, dolor de cabeza y aumento del ritmo cardíaco. Carbamacepina (Tegretol) La cafeína en la yerba mate puede disminuir los efectos de la carbamazepina. Tomar yerba mate con carbamazepina podría disminuir los efectos de la carbamazepina y aumentar el riesgo de convulsiones en algunas personas. Cimetidina (Tagamet) La yerba mate contiene cafeína. El cuerpo descompone la cafeína para deshacerse de ella. La cimetidina puede disminuir la rapidez con la que el cuerpo descompone la cafeína. Tomar cimetidina junto con yerba mate podría aumentar la posibilidad de efectos secundarios de la cafeína, como nerviosismo, dolor de cabeza, latidos cardíacos acelerados y otros. Clozapina (Clozaril) El cuerpo descompone la clozapina para deshacerse de ella. La cafeína en la yerba mate parece disminuir la rapidez con la que el cuerpo descompone la clozapina. Tomar yerba mate junto con clozapina puede aumentar los efectos y efectos secundarios de la clozapina. Dipiridamol (Persantina) La yerba mate contiene cafeína. La cafeína en la yerba mate podría bloquear los efectos del dipiridamol. Los médicos a menudo usan el dipiridamol para hacer una prueba en el corazón llamada prueba de esfuerzo cardíaco. Deje de consumir yerba mate u otros productos que contengan cafeína al menos 24 horas antes de una prueba de esfuerzo cardíaco. Disulfiram (Antabuse) La yerba mate contiene cafeína. El cuerpo descompone la cafeína para deshacerse de ella. El disulfiram puede disminuir la rapidez con la que el cuerpo se deshace de la cafeína. Tomar yerba mate junto con disulfiram podría aumentar los efectos secundarios de la cafeína, como nerviosismo, irritabilidad y otros. Drogas estimulantes Los estimulantes, como las anfetaminas y la cocaína, aceleran el sistema nervioso. Al acelerar el sistema nervioso, los medicamentos estimulantes pueden aumentar la presión arterial y acelerar los latidos del corazón. La yerba mate contiene cafeína. La cafeína también puede acelerar el sistema nervioso. Tomar yerba mate junto con drogas estimulantes puede causar problemas graves, como aumento del ritmo cardíaco y presión arterial alta. Estrógenos La yerba mate contiene cafeína. El cuerpo descompone la cafeína para deshacerse de ella. Los estrógenos pueden disminuir la rapidez con la que el cuerpo descompone la cafeína. Los estrógenos pueden aumentar los niveles de cafeína y aumentar el riesgo de efectos secundarios de la cafeína, como nerviosismo, dolor de cabeza y latidos cardíacos acelerados. Etosuximida (Zarontin) La etosuximida es un medicamento que se usa para tratar las convulsiones. La cafeína en la yerba mate puede disminuir los efectos de la etosuximida. Tomar yerba mate con etosuximida podría disminuir los efectos de la etosuximida y aumentar el riesgo de convulsiones en algunas personas. Felbamato (Felbatol) El felbamato es un medicamento que se usa para tratar las convulsiones. La cafeína en la yerba mate podría disminuir los efectos del felbamato. Tomar yerba mate con felbamato podría disminuir los efectos del felbamato y aumentar el riesgo de convulsiones en algunas personas. Fenilpropanolamina La yerba mate contiene cafeína. La cafeína puede estimular el cuerpo. La fenilpropanolamina también puede estimular el cuerpo. Tomar yerba mate y fenilpropanolamina juntos podría causar demasiada estimulación y aumentar los latidos del corazón y la presión arterial y causar nerviosismo. Fenitoína (Dilantin) La fenitoína es un medicamento que se usa para tratar las convulsiones. La cafeína en la yerba mate puede disminuir los efectos de la fenitoína. Tomar yerba mate con fenitoína podría disminuir los efectos de la fenitoína y aumentar el riesgo de convulsiones en algunas personas. Fenobarbital (Luminal) El fenobarbital es un medicamento que se usa para tratar las convulsiones. La cafeína en la yerba mate podría disminuir los efectos del fenobarbital y aumentar el riesgo de convulsiones en algunas personas. Flutamida (eulexina) El cuerpo descompone la flutamida para deshacerse de ella. La cafeína en la yerba mate podría disminuir la rapidez con la que el cuerpo se deshace de la flutamida. Esto podría causar que la flutamida permanezca demasiado tiempo en el cuerpo y aumentar el riesgo de efectos secundarios. Fluvoxamina (Luvox) El cuerpo descompone la cafeína en la yerba mate para deshacerse de ella. La fluvoxamina puede disminuir la rapidez con la que el cuerpo descompone la cafeína. Tomar yerba mate junto con fluvoxamina podría aumentar los niveles de cafeína en el cuerpo y aumentar el riesgo de efectos secundarios de la cafeína. Litio La cafeína en la yerba mate puede aumentar la rapidez con la que su cuerpo se deshace del litio. Si toma productos que contienen cafeína y toma litio, deje de tomar los productos con cafeína lentamente. Dejar la yerba mate demasiado rápido puede aumentar los efectos secundarios del litio. Medicamentos para la depresión (IMAO) La yerba mate contiene cafeína. Existe cierta preocupación de que la cafeína pueda interactuar con ciertos medicamentos, llamados IMAO. Si se toma cafeína con estos medicamentos, podría aumentar el riesgo de efectos secundarios graves, como latidos cardíacos acelerados y presión arterial muy alta.



Algunos IMAO comunes incluyen fenelzina (Nardil), selegilina (Zelapar) y tranilcipromina (Parnate). Medicamentos que retardan la coagulación de la sangre (medicamentos anticoagulantes/antiplaquetarios) La yerba mate contiene cafeína. La cafeína podría retardar la coagulación de la sangre. Tomar yerba mate junto con medicamentos que también retrasan la coagulación de la sangre podría aumentar el riesgo de hematomas y sangrado. Medicamentos sedantes (benzodiazepinas) Las benzodiazepinas son medicamentos que causan sueño y somnolencia. La cafeína en la yerba mate podría aumentar la descomposición de las benzodiazepinas. Esto podría reducir los efectos de las benzodiazepinas. No use yerba mate si está tomando benzodiazepinas. Medications for asthma (Beta-adrenergic agonists) La yerba mate contiene cafeína. La cafeína puede estimular el corazón. Algunos medicamentos para el asma también pueden estimular el corazón. Tomar cafeína con algunos medicamentos para el asma puede causar demasiada estimulación y causar problemas cardíacos. Midazolam (Versed) El cuerpo descompone el midazolam para deshacerse de él. La yerba mate podría disminuir la rapidez con la que el cuerpo descompone el midazolam. Tomar yerba mate junto con midazolam podría aumentar los efectos y efectos secundarios del midazolam. Nicotina La yerba mate contiene cafeína. La cafeína puede estimular el corazón. La nicotina también puede estimular el corazón. Tomar cafeína con nicotina puede causar demasiada estimulación y causar problemas cardíacos, como aumento de la frecuencia cardíaca o presión arterial. Pastillas de agua (Drogas diuréticas) La yerba mate contiene cafeína. La cafeína, especialmente en grandes cantidades, puede reducir los niveles de potasio en el cuerpo. Las "píldoras de agua" también pueden disminuir los niveles de potasio en el cuerpo. Tomar grandes cantidades de cafeína junto con "píldoras de agua" podría disminuir demasiado los niveles de potasio. Pentobarbital (Nembutal) Los efectos estimulantes de la cafeína en la yerba mate pueden bloquear los efectos del pentobarbital que producen sueño. Riluzol (Rilutek) El cuerpo descompone el riluzol para eliminarlo. Tomar yerba mate puede disminuir la rapidez con que el cuerpo descompone el riluzol y aumentar los efectos y efectos secundarios del riluzol. Teofilina La yerba mate contiene cafeína. La cafeína funciona de manera similar a la teofilina. La cafeína también puede disminuir la rapidez con la que el cuerpo se deshace de la teofilina. Tomar yerba mate junto con teofilina podría aumentar los efectos y efectos secundarios de la teofilina. Valproato El valproato es un medicamento que se usa para tratar las convulsiones. La cafeína en la yerba mate podría disminuir los efectos del valproato y aumentar el riesgo de convulsiones en algunas personas. Verapamil (Calan, otros) El cuerpo descompone la cafeína en la yerba mate para deshacerse de ella. El verapamilo puede disminuir la rapidez con la que el cuerpo se deshace de la cafeína. Beber yerba mate y tomar verapamilo puede aumentar el riesgo de efectos secundarios de la cafeína. Menores Preste atención a esta combinación Alcohol (Etanol) El cuerpo descompone la cafeína en la yerba mate para deshacerse de ella. El alcohol puede disminuir la rapidez con la que el cuerpo descompone la cafeína. Tomar yerba mate junto con alcohol podría aumentar los niveles de cafeína y el riesgo de efectos secundarios de la cafeína, como nerviosismo, dolor de cabeza y latidos cardíacos acelerados. Fluconazol (Diflucan) La yerba mate contiene cafeína. El cuerpo descompone la cafeína para deshacerse de ella. El fluconazol podría disminuir la rapidez con la que el cuerpo se deshace de la cafeína. Esto podría aumentar los niveles de cafeína en el cuerpo y aumentar el riesgo de efectos secundarios de la cafeína. Medicamentos para la diabetes (Medicamentos antidiabéticos) La yerba mate contiene cafeína. La cafeína puede aumentar o disminuir el azúcar en la sangre. Los medicamentos para la diabetes se usan para reducir el azúcar en la sangre. Tomar algunos medicamentos para la diabetes junto con cafeína podría cambiar los efectos de los medicamentos para la diabetes. Controle su nivel de azúcar en la sangre de cerca. Es posible que deba cambiar la dosis de su medicamento para la diabetes. Medicamentos que disminuyen la descomposición de otros medicamentos por el hígado (inhibidores del citocromo P450 CYP1A2 (CYP1A2] La yerba mate es transformada y descompuesta por el hígado. Algunas drogas disminuyen la rapidez con que el hígado cambia y descompone la yerba mate. Esto podría cambiar los efectos y efectos secundarios de la yerba mate. Medications changed by the liver (Cytochrome P450 3A4 (CYP3A4) substrates) El hígado cambia y descompone algunos medicamentos. La yerba mate podría cambiar la rapidez con la que el hígado descompone estos medicamentos. Esto podría cambiar los efectos y efectos secundarios de estos medicamentos. Metformina (Glucophage) La yerba mate contiene cafeína. La metformina puede disminuir la rapidez con la que el cuerpo descompone la cafeína. Tomar yerba mate con metformina podría aumentar los niveles de cafeína en el cuerpo y aumentar los efectos y efectos secundarios de la cafeína. Metoxaleno (Oxsoralen) La yerba mate contiene cafeína. Metoxsalen puede disminuir la rapidez con que el cuerpo descompone la cafeína. Tomar cafeína junto con metoxsaleno podría aumentar los niveles de cafeína en el cuerpo y aumentar los efectos y efectos secundarios de la cafeína. Mexiletina (Mexitil) La yerba mate contiene cafeína. La mexiletina puede disminuir la rapidez con la que el cuerpo descompone la cafeína. Tomar mexiletina junto con yerba mate podría aumentar el riesgo de efectos secundarios de la cafeína. Píldoras anticonceptivas (Medicamentos anticonceptivos) El cuerpo descompone la cafeína en la yerba mate para deshacerse de ella. Las píldoras anticonceptivas pueden disminuir la rapidez con la que el cuerpo descompone la cafeína. Tomar yerba mate junto con píldoras anticonceptivas puede causar nerviosismo, dolor de cabeza, latidos cardíacos acelerados y otros efectos secundarios. Terbinafina (Lamisil) La yerba mate contiene cafeína. La terbinafina puede disminuir la rapidez con la que el cuerpo se deshace de la cafeína y aumentar el riesgo de efectos secundarios de la cafeína, como nerviosismo, aumento de los latidos del corazón y otros. Tiagabina (Gabitril) La yerba mate contiene cafeína. Tomar cafeína durante un período de tiempo junto con tiagabina puede aumentar la cantidad de tiagabina en el cuerpo. Esto podría aumentar los efectos y los efectos secundarios de la tiagabina. Ticlopidina (Ticlid) La ticlopidina puede disminuir la rapidez con la que el cuerpo se deshace de la cafeína. Tomar yerba mate junto con ticlopidina podría aumentar los efectos secundarios de la cafeína, como nerviosismo, hiperactividad, irritabilidad y otros.

Calcio Beber grandes cantidades de yerba mate puede aumentar la cantidad de calcio que se elimina en la orina. Esto podría reducir los niveles de calcio en el cuerpo. Cordyceps La yerba mate contiene cafeína. Cordyceps podría aumentar la rapidez con que el cuerpo se deshace de la cafeína. Esto podría disminuir los efectos de la cafeína. Creatina La combinación de cafeína, efedra y creatina podría aumentar el riesgo de efectos secundarios no deseados graves. Un atleta que usó esta combinación, así como algunos otros suplementos para mejorar el rendimiento, sufrió un derrame cerebral. Los investigadores temen que el accidente cerebrovascular pueda haber sido causado por los suplementos. Danshen La yerba mate contiene cafeína. Danshen puede disminuir la rapidez con que el cuerpo se deshace de la cafeína. Beber yerba mate y tomar danshen podría aumentar el riesgo de efectos secundarios, como nerviosismo, dolor de cabeza y aumento de los latidos del corazón. Efedra La yerba mate contiene cafeína. El uso de efedra con cafeína podría aumentar el riesgo de enfermedades graves que amenazan la vida o incapacitantes, como hipertensión, ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, convulsiones y muerte. Evita esta combinación. Equinácea La yerba mate contiene cafeína. La equinácea puede disminuir la rapidez con la que el cuerpo se deshace de la cafeína. Beber yerba mate y tomar equinácea podría aumentar el riesgo de efectos secundarios, como nerviosismo, dolor de cabeza y aumento de los latidos del corazón. Hierbas y suplementos que contienen cafeína La yerba mate contiene cafeína. Tomarlo junto con otros suplementos que contienen cafeína podría aumentar los efectos secundarios de la cafeína. Ejemplos de suplementos que contienen cafeína incluyen té negro, café, té verde y guaraná. Hierbas y suplementos que contienen genisteína La yerba mate contiene cafeína. Una sustancia química llamada genisteína puede disminuir la rapidez con la que el cuerpo se deshace de la cafeína. Tomar yerba mate y tomar genisteína podría aumentar el riesgo de efectos secundarios de la cafeína. Ejemplos de suplementos que contienen genisteína incluyen comino, escoba de tintorero, kudzu, trébol rojo y soya. Hierbas y suplementos que podrían disminuir la coagulación de la sangre La yerba mate podría retardar la coagulación de la sangre y aumentar el riesgo de hemorragia. Tomarlo con otros suplementos con efectos similares podría aumentar el riesgo de sangrado en algunas personas. Ejemplos de suplementos con este efecto incluyen ajo, jengibre, ginkgo, nattokinase y Panax ginseng. Hierro Tomar yerba mate podría reducir la cantidad de hierro que el cuerpo absorbe de los alimentos o suplementos. Kudzu La yerba mate contiene cafeína. Kudzu puede disminuir la rapidez con que el cuerpo se deshace de la cafeína. Beber yerba mate y tomar kudzu podría aumentar el riesgo de efectos secundarios, como nerviosismo, dolor de cabeza y aumento de los latidos del corazón. Magnesio Beber grandes cantidades de yerba mate puede aumentar la cantidad de magnesio que se elimina en la orina. Esto podría reducir los niveles de magnesio en el cuerpo. Melatonina La yerba mate contiene cafeína. Tomar cafeína y melatonina juntas puede aumentar los niveles de melatonina. La cafeína también puede aumentar los niveles naturales de melatonina en personas sanas. Naranja amarga No use yerba mate con naranja amarga. La combinación podría sobreestimular el cuerpo, lo que resultaría en un aumento de la presión arterial y del ritmo cardíaco, incluso en personas con presión arterial normal.

No se conoce ninguna interacción con alimentos.

