Las series más populares de Netflix en Venezuela este día

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Netflix ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Netflix Venezuela:

1. El gran cirujano del engaño

El Dr. Paolo Macchiarini es famoso por sus revolucionarios trasplantes de tráquea con tecnología de células madre. Solo hay un problema: sus pacientes no sobreviven.

2. El juego del calamar: El desafío

456 jugadores reales inmersos en el mundo de El juego del calamar’ ponen a prueba sus habilidades (y su carácter) para optar al gran premio de 4,56 millones de dólares.

3. Una familia normal

El mundo de una familia aparentemente perfecta se desmorona cuando un asesinato revela que están dispuestos a hacer lo que sea para protegerse los unos a los otros.

4. El ADN del delito

Un grupo de agentes federales va a tener que recurrir a su ingenio para descifrar las claves de un espectacular robo.

5. Nothing to See Here

6. El reemplazo del chef Chico

Cuando el jefe de cocina de un refinado restaurante filipino entra en coma, su segunda chef debe asumir el mando para evitar el cierre del local.

7. The Crown

Drama sobre las rivalidades políticas y los romances acaecidos durante el reinado de Isabel II, así como de los eventos que moldearían la segunda mitad del siglo XX.

8. El agente nocturno

Un agente del FBI encargado de una línea de emergencia atiende una llamada. No sabe que acabará en mitad de un complot relacionado con un topo en la Casa Blanca.

9. El juego del calamar

Cientos de jugadores con problemas de dinero aceptan una invitación rarísima para competir en juegos infantiles. Dentro les esperan un tentador premio y desafíos letales.

10. La luz que no puedes ver

Al final de la II Guerra Mundial, las vidas de una chica francesa ciega y un soldado alemán se cruzan.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix y la guerra del streaming

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ja logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.

