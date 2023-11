Fulham vence 3-2 en su estadio frente a Wolverhampton Wanderers

La Liga Premier es la máxima categoría del sistema de ligas de fútbol de Inglaterra. (Infobae)

Fulham ganó 3-2 contra Wolverhampton durante el duelo disputado este lunes en el Craven Cottage.

Tras el resultado obtenido, el conjunto de los 'Lily Whites' es decimocuarto, mientras que Wolverhampton es duodécimo al finalizar el partido.

El primer equipo en anotar fue Fulham, que inauguró el luminoso gracias a un tanto de Alex Iwobi en el minuto 7. Puso el empate Wolverhampton Wanderers gracias al gol de Matheus Cunha en el minuto 22. Tras esto, la primera parte acabó con un resultado de 1-1.

Tras el descanso llegó el gol para el equipo local, que se puso por delante a través de un tanto de pena máxima de Willian a los 59 minutos. Sin embargo, el once de Wolverhampton logró el empate estableciendo el 2-2 con un gol desde el punto de penalti de Hee-Chan Hwang a los 75 minutos. No obstante, el once de los 'Lily Whites' se puso por delante mediante otro tanto de penalti de Willian, que lograba así un doblete en el 94, durante el tiempo extra que decidió añadir el árbitro del partido, terminando de esta manera el partido con un marcador de 3-2 en el marcador.

Ambos entrenadores hicieron movimientos en los bancos de suplentes. El entrenador de Fulham dio entrada a Vinícius, Harry Wilson, Saša Lukić y Adarabioyo por Andreas Pereira, Raúl Jiménez, Tom Cairney y Willian, mientras que Wolverhampton Wanderers dio entrada a Matt Doherty, Kalajdžić y Tommy Doyle por Aït-Nouri, Bellegarde y Matheus Cunha.

El árbitro mostró cuatro tarjetas amarillas. Los locales vieron dos de ellas (Tim Ream y Vinícius) y los del equipo visitante vieron dos tarjetas, concretamente João Gomes y Mario Lemina.

Tras disputarse esta jornada, ambos equipos empataron la tabla (15 puntos cada uno) y se colocaron en decimocuarta (Fulham) y duodécima posición (Wolverhampton Wanderers).

El próximo partido de la competición para ambos equipos se jugará fuera de casa: Fulham se medirá con Liverpool y Wolverhampton Wanderers jugará contra Arsenal.