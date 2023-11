Cuáles son las lecturas y el evangelio de este 16 de noviembre

Para la misa del día, el evangelio y las lecturas (Imagen ilustrativa Infobae)

Todos los domingos, la Iglesia Católica realiza una Misa, el acto de culto más importante de esta religión. Sin embargo, en diferentes ciudades católicas no se limitan a los fines de semana y se lleva a cabo prácticamente todos los días.

Es por eso que el Vaticano ofrece a los católicos las lecturas y el evangelio, es decir, aquellos pasajes de la Biblia que son fundamentales en esta celebración litúrgica. Estas son las de hoy, de acuerdo con Vatican News.

Las lecturas del día

Lectura del libro de la Sabiduría

Sab 7, 22–8, 1

La sabiduría es un espíritu inteligente,

santo, único y múltiple,

sutil, ágil y penetrante,

inmaculado, lúcido e invulnerable,

amante del bien, agudo y libre,

bienhechor, amigo del hombre y amable,

firme, seguro y sereno,

que todo lo puede y todo lo ve,

que penetra en todos los espíritus:

los inteligentes, los puros y los más sutiles.



La sabiduría es más ágil que cualquier movimiento

y, por ser inmaterial, lo atraviesa y lo penetra todo.

La sabiduría es un resplandor del poder de Dios,

una emanación purísima de la gloria del omnipotente,

por eso nada sucio la puede contaminar.

Es un reflejo de la luz eterna,

un espejo inmaculado de la actividad de Dios

y una imagen de su bondad.



Ella sola lo puede todo;

sin cambiar en nada, todo lo renueva;

entra en las almas de los buenos de cada generación,

hace de ellos amigos de Dios y profetas,

porque Dios ama sólo a quienes conviven con la sabiduría.



La sabiduría es más brillante que el sol

y que todas las constelaciones;

si se la compara con la luz del día, la sabiduría sale ganando,

porque al día lo vence la noche,

pero contra la sabiduría, la maldad no puede nada.

Ella se extiende poderosa de un extremo al otro del mundo

y con suavidad gobierna todo el universo.

El evangelio de hoy

El evangelio y las lecturas son la pieza central en las Misas (Reuters)

Lectura del santo evangelio según san Lucas

Lc 17, 20-25

En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús: "¿Cuándo llegará el Reino de Dios?" Jesús les respondió: "El Reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir: 'Está aquí' o 'Está allá', porque el Reino de Dios ya está entre ustedes".



Les dijo entonces a sus discípulos: "Llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del hombre y no podrán. Entonces les dirán: 'Está aquí' o 'Está allá', pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación".

Cómo puedo descargar el calendario litúrgico con las lecturas bíblicas

Estos son los pasos para descargar un calendario litúrgico con lecturas diarias:

Vaya a uno de los sitios web que ofrecen un calendario litúrgico con lecturas diarias, como Ciudad Redonda, ACI Prensa o La Iglesia Episcopal.

Luego, vaya a la sección de calendario del sitio web.

Busque el mes y el año para el que desea descargar el calendario.

Haga clic en el botón o enlace de descarga, si está disponible.

Guarde el archivo en su computadora o dispositivo.

Abra el archivo para ver el calendario litúrgico con lecturas diarias.

